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"يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم... فيديو
"يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة التكنولوجيا الصينية "يو بي تيك روبوتيكس" عن أول روبوت بشري في العالم قادر على استبدال بطاريته بنفسه. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأضافت الصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أنه "أعلنت "يو بي تيك" أنها طورت روبوتا بشريا جديدًا، "ووكر إس 2"، قادر على استبدال بطارياته بنفسه... نظريًا، يمكنه العمل على مدار الساعة دون تدخل بشري".وشهدت صناعة الروبوتات، ولا سيما اتجاه إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر، تطورا نشطًا في الصين خلال السنوات الأخيرة.
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"يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم... فيديو

16:14 GMT 18.07.2025 (تم التحديث: 16:20 GMT 18.07.2025)
© Photo / x.com"يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم
يغير بطاريته بنفسه... الصين تكشف عن أول روبوت بشري في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© Photo / x.com
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كشفت شركة التكنولوجيا الصينية "يو بي تيك روبوتيكس" عن أول روبوت بشري في العالم قادر على استبدال بطاريته بنفسه.
وأضافت الصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أنه "أعلنت "يو بي تيك" أنها طورت روبوتا بشريا جديدًا، "ووكر إس 2"، قادر على استبدال بطارياته بنفسه... نظريًا، يمكنه العمل على مدار الساعة دون تدخل بشري".
روبوت صيني يبدل بطاريته بنفسه ويعمل دون توقف

كشفت شركة " يو بي تيك روبوتيكس" الصينية عن روبوتها البشري المتطور "ووكر إس 2"، الذي يُعد أول روبوت في العالم قادر على استبدال بطاريته بشكل ذاتي دون أي تدخل بشري.

إذ يستطيع الوصول إلى محطة شحن بمفرده، وإزالة البطارية القديمة بعناية،… pic.twitter.com/Fgd6wxt0ys

— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 18, 2025
في فيديو قصير "من يو بي تيك" نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، يتجه روبوت بشري بطول الإنسان إلى محطة شحن، وينزع بطارية من ظهره تلقائيًا، ثم يستبدلها بأخرى جديدة ويغادر. يشير عنوان الفيديو إلى أن هذا أول روبوت من نوعه في العالم قادر على القيام بذلك.
وشهدت صناعة الروبوتات، ولا سيما اتجاه إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر، تطورا نشطًا في الصين خلال السنوات الأخيرة.
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