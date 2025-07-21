https://sarabic.ae/20250721/درون-ذكي-ينظف-ألواح-الطاقة-الشمسية-في-الصين-فيديو-1102880416.html
درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لطائرة دون طيار تقوم بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية في الصين. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T14:56+0000
2025-07-21T14:56+0000
2025-07-21T14:56+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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في خطوة مبتكرة، بدأت الصين باستخدام الطائرات دون طيار لتنظيف الألواح الشمسية في صحراء تاكلامكان الشاسعة في منطقة شينغيانغ، بهدف الحفاظ على كفاءة إنتاج الطاقة في مواجهة الظروف الصحراوية القاسية.التقنية تساعد في إزالة الغبار والرمال دون الحاجة لتدخل بشري مباشر، ما يجعل عمليات الصيانة أكثر أمانًا وفعالية."يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم... فيديوفي مشهد مثير... روبوتات ذكية تنظف شوارع الصين... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لطائرة دون طيار تقوم بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية في الصين.
في خطوة مبتكرة، بدأت الصين باستخدام الطائرات دون طيار لتنظيف الألواح الشمسية في صحراء تاكلامكان الشاسعة في منطقة شينغيانغ، بهدف الحفاظ على كفاءة إنتاج الطاقة في مواجهة الظروف الصحراوية القاسية.
التقنية تساعد في إزالة الغبار والرمال دون الحاجة لتدخل بشري مباشر، ما يجعل عمليات الصيانة أكثر أمانًا وفعالية.