درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250721/درون-ذكي-ينظف-ألواح-الطاقة-الشمسية-في-الصين-فيديو-1102880416.html
درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لطائرة دون طيار تقوم بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية في الصين. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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في خطوة مبتكرة، بدأت الصين باستخدام الطائرات دون طيار لتنظيف الألواح الشمسية في صحراء تاكلامكان الشاسعة في منطقة شينغيانغ، بهدف الحفاظ على كفاءة إنتاج الطاقة في مواجهة الظروف الصحراوية القاسية.التقنية تساعد في إزالة الغبار والرمال دون الحاجة لتدخل بشري مباشر، ما يجعل عمليات الصيانة أكثر أمانًا وفعالية."يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم... فيديوفي مشهد مثير... روبوتات ذكية تنظف شوارع الصين... فيديو
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

درون ذكي ينظف ألواح الطاقة الشمسية في الصين… فيديو

14:56 GMT 21.07.2025
© Photo / Xطائرة دون طيار تقوم بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية في الصين.
طائرة دون طيار تقوم بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية في الصين. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لطائرة دون طيار تقوم بتنظيف ألواح الطاقة الشمسية في الصين.
في خطوة مبتكرة، بدأت الصين باستخدام الطائرات دون طيار لتنظيف الألواح الشمسية في صحراء تاكلامكان الشاسعة في منطقة شينغيانغ، بهدف الحفاظ على كفاءة إنتاج الطاقة في مواجهة الظروف الصحراوية القاسية.
التقنية تساعد في إزالة الغبار والرمال دون الحاجة لتدخل بشري مباشر، ما يجعل عمليات الصيانة أكثر أمانًا وفعالية.
"يغير بطاريته بنفسه"... الصين تكشف عن أول روبوت "بشري" في العالم... فيديو
في مشهد مثير... روبوتات ذكية تنظف شوارع الصين... فيديو
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