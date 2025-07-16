في مشهد مثير... روبوتات ذكية تنظف شوارع الصين... فيديو

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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق موانئ دبي مع حكومة سوريا على تطوير ميناء طرطوس
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
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183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
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بلا قيود
خبير: أمريكا تدفع أوروبا نحو الانهيار الاقتصادي عبر استمرار الحرب في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
من يعرقل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. تأثير حرائق اللاذقية على البيئة والثروة الزراعية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:17 GMT
30 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
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مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
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https://sarabic.ae/20250716/في-مشهد-مثير-روبوتات-ذكية-تنظف-شوارع-الصين-فيديو-1102720620.html
في مشهد مثير... روبوتات ذكية تنظف شوارع الصين... فيديو
في مشهد مثير... روبوتات ذكية تنظف شوارع الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لروبوتات ذكية تقوم بتنظيف الشوارع في الصين، في مشهد يعكس قدرة الروبوتات الحديثة على القيام بأعمال البشر. 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T09:17+0000
2025-07-16T09:17+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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في خطوة نحو تعزيز مفهوم "المدن الذكية"، بدأت مدينة هانغتشو الصينية اختبار روبوتات مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع.ولاقى الفيديو المتداول إعجابا وتفاعلا في الشارع الصيني، حيث أظهر قدرة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مساعدة البشر في العديد من المجالات.الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات... فيديو"روبوت بشري" يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
الصين
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

في مشهد مثير... روبوتات ذكية تنظف شوارع الصين... فيديو

09:17 GMT 16.07.2025
© Photo / Xروبوت يقوم بتنظيف الشوارع في الصين
روبوت يقوم بتنظيف الشوارع في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لروبوتات ذكية تقوم بتنظيف الشوارع في الصين، في مشهد يعكس قدرة الروبوتات الحديثة على القيام بأعمال البشر.
في خطوة نحو تعزيز مفهوم "المدن الذكية"، بدأت مدينة هانغتشو الصينية اختبار روبوتات مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع.
ولاقى الفيديو المتداول إعجابا وتفاعلا في الشارع الصيني، حيث أظهر قدرة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مساعدة البشر في العديد من المجالات.
الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات... فيديو
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