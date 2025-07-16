https://sarabic.ae/20250716/في-مشهد-مثير-روبوتات-ذكية-تنظف-شوارع-الصين-فيديو-1102720620.html
في مشهد مثير... روبوتات ذكية تنظف شوارع الصين... فيديو
في مشهد مثير... روبوتات ذكية تنظف شوارع الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لروبوتات ذكية تقوم بتنظيف الشوارع في الصين، في مشهد يعكس قدرة الروبوتات الحديثة على القيام بأعمال البشر. 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T09:17+0000
2025-07-16T09:17+0000
2025-07-16T09:17+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
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في خطوة نحو تعزيز مفهوم "المدن الذكية"، بدأت مدينة هانغتشو الصينية اختبار روبوتات مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع.ولاقى الفيديو المتداول إعجابا وتفاعلا في الشارع الصيني، حيث أظهر قدرة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مساعدة البشر في العديد من المجالات.الصين تطلق أول بطولة كرة قدم للروبوتات... فيديو"روبوت بشري" يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
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نادي الفيديو, الصين
في مشهد مثير... روبوتات ذكية تنظف شوارع الصين... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لروبوتات ذكية تقوم بتنظيف الشوارع في الصين، في مشهد يعكس قدرة الروبوتات الحديثة على القيام بأعمال البشر.
في خطوة نحو تعزيز مفهوم "المدن الذكية"، بدأت مدينة هانغتشو الصينية اختبار روبوتات مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع.
ولاقى الفيديو المتداول إعجابا وتفاعلا في الشارع الصيني، حيث أظهر قدرة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مساعدة البشر في العديد من المجالات.