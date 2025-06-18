https://sarabic.ae/20250618/روبوت-بشري-يرحب-بضيوف-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-فيديو--1101789091.html
"روبوت بشري" يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
"روبوت بشري" يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لروبوت بشري وهو يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T12:23+0000
2025-06-18T12:23+0000
2025-06-18T12:23+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
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رصدت عدسة "سبوتنيك" روبوت على شكل إنسان يقوم بالتفاعل مع ضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، حيث يقدّم عروضًا تفاعلية تجذب أنظار المشاركين والزوار.وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا، في الفترة بين 18و21 يونيو / حزيران الجاري.مقاطعة تشيليابينسك تعرض روبوتات تلعب الشطرنج في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو"نلعب من أجل السلام كفريق واحد".. هدية من رونالدو للرئيس الأمريكي.. فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا
نادي الفيديو, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا
"روبوت بشري" يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لروبوت بشري وهو يرحب بضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2025.
رصدت عدسة "سبوتنيك" روبوت على شكل إنسان يقوم بالتفاعل مع ضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، حيث يقدّم عروضًا تفاعلية تجذب أنظار المشاركين والزوار.
وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو تظاهرة اقتصادية عالمية تستضيفها روسيا، في الفترة بين 18و21 يونيو / حزيران الجاري.