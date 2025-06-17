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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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بيارق النصر
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الإنسان والثقافة
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08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20250617/نلعب-من-أجل-السلام-كفريق-واحد-هدية-من-رونالدو-للرئيس-الأمريكي-1101748483.html
"نلعب من أجل السلام كفريق واحد".. هدية من رونالدو للرئيس الأمريكي.. فيديو
"نلعب من أجل السلام كفريق واحد".. هدية من رونالدو للرئيس الأمريكي.. فيديو
سبوتنيك عربي
قدّم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قميصه الخاص هدية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حمل رسالة خاصة من النجم البرتغالي تدعو إلى السلام. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T13:40+0000
2025-06-17T13:42+0000
مجتمع
منوعات
ترامب
دونالد ترامب
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة
أخبار كرة القدم
نادي الفيديو
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جاء ذلك خلال استقبال ترامب، لرئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أمس الاثنين، على هامش قمة "مجموعة السبع" في كندا. وكتب رونالدو على قميص منتخب البرتغال رسالة، قال فيها: "إلى الرئيس دونالد ترامب، نلعب من أجل السلام كفريق واحد".ونشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي، مقطع فيديو يظهر ترامب وهو يتلقى الهدية من رئيس المجلس الأوروبي، حيث توجه الأخير لترامب، قائلا إن هناك رسالة خاصة له على القميص.تأتي هذه الرسالة الخاصة من الـ"دون" إلى ترامب، في ظل التطورات السياسية والأمنية المتوترة عالميًا وإقليميًا.يذكر أن رونالدو قاد منتخب بلاده للظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على إسبانيا في الثامن من الشهر الجاري، بعد أن سجل رونالدو، هدف التعادل في الدقيقة 61، قبل أن تحسم البرتغال الفوز بركلات الترجيح 5-3.رونالدو: لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي وكنت "مترجما" له طوال 15 عاما... فيديورونالدو: لن أشارك في كأس العالم للأندية
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منوعات, ترامب, دونالد ترامب, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الفيديو
منوعات, ترامب, دونالد ترامب, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الفيديو

"نلعب من أجل السلام كفريق واحد".. هدية من رونالدو للرئيس الأمريكي.. فيديو

13:40 GMT 17.06.2025 (تم التحديث: 13:42 GMT 17.06.2025)
© Photo / Xرونالدو يهدي ترامب قميصه الذي يحمل رسالة تدعو إلى السلام
رونالدو يهدي ترامب قميصه الذي يحمل رسالة تدعو إلى السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© Photo / X
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قدّم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قميصه الخاص هدية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حمل رسالة خاصة من النجم البرتغالي تدعو إلى السلام.
جاء ذلك خلال استقبال ترامب، لرئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أمس الاثنين، على هامش قمة "مجموعة السبع" في كندا. وكتب رونالدو على قميص منتخب البرتغال رسالة، قال فيها: "إلى الرئيس دونالد ترامب، نلعب من أجل السلام كفريق واحد".
ونشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي، مقطع فيديو يظهر ترامب وهو يتلقى الهدية من رئيس المجلس الأوروبي، حيث توجه الأخير لترامب، قائلا إن هناك رسالة خاصة له على القميص.

وبعد أن قرأها له، أجاب ترامب مبتسمًا وهو يرفع القميص: "حسنًا، أحببت ذلك، اللعب من أجل السلام. إنه أمر عظيم".

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تأتي هذه الرسالة الخاصة من الـ"دون" إلى ترامب، في ظل التطورات السياسية والأمنية المتوترة عالميًا وإقليميًا.
يذكر أن رونالدو قاد منتخب بلاده للظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على إسبانيا في الثامن من الشهر الجاري، بعد أن سجل رونالدو، هدف التعادل في الدقيقة 61، قبل أن تحسم البرتغال الفوز بركلات الترجيح 5-3.
رونالدو: لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي وكنت "مترجما" له طوال 15 عاما... فيديو
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