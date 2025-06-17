https://sarabic.ae/20250617/نلعب-من-أجل-السلام-كفريق-واحد-هدية-من-رونالدو-للرئيس-الأمريكي-1101748483.html
"نلعب من أجل السلام كفريق واحد".. هدية من رونالدو للرئيس الأمريكي.. فيديو
"نلعب من أجل السلام كفريق واحد".. هدية من رونالدو للرئيس الأمريكي.. فيديو
سبوتنيك عربي
قدّم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قميصه الخاص هدية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حمل رسالة خاصة من النجم البرتغالي تدعو إلى السلام. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T13:40+0000
2025-06-17T13:40+0000
2025-06-17T13:42+0000
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دونالد ترامب
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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جاء ذلك خلال استقبال ترامب، لرئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أمس الاثنين، على هامش قمة "مجموعة السبع" في كندا. وكتب رونالدو على قميص منتخب البرتغال رسالة، قال فيها: "إلى الرئيس دونالد ترامب، نلعب من أجل السلام كفريق واحد".ونشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي، مقطع فيديو يظهر ترامب وهو يتلقى الهدية من رئيس المجلس الأوروبي، حيث توجه الأخير لترامب، قائلا إن هناك رسالة خاصة له على القميص.تأتي هذه الرسالة الخاصة من الـ"دون" إلى ترامب، في ظل التطورات السياسية والأمنية المتوترة عالميًا وإقليميًا.يذكر أن رونالدو قاد منتخب بلاده للظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية، بالفوز على إسبانيا في الثامن من الشهر الجاري، بعد أن سجل رونالدو، هدف التعادل في الدقيقة 61، قبل أن تحسم البرتغال الفوز بركلات الترجيح 5-3.رونالدو: لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي وكنت "مترجما" له طوال 15 عاما... فيديورونالدو: لن أشارك في كأس العالم للأندية
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منوعات, ترامب, دونالد ترامب, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الفيديو
منوعات, ترامب, دونالد ترامب, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, أخبار كرة القدم, نادي الفيديو
"نلعب من أجل السلام كفريق واحد".. هدية من رونالدو للرئيس الأمريكي.. فيديو
13:40 GMT 17.06.2025 (تم التحديث: 13:42 GMT 17.06.2025)
قدّم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قميصه الخاص هدية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي حمل رسالة خاصة من النجم البرتغالي تدعو إلى السلام.
جاء ذلك خلال استقبال ترامب، لرئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أمس الاثنين، على هامش قمة "مجموعة السبع" في كندا. وكتب رونالدو على قميص منتخب البرتغال رسالة، قال فيها: "إلى الرئيس دونالد ترامب، نلعب من أجل السلام كفريق واحد".
ونشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي، مقطع فيديو يظهر ترامب وهو يتلقى الهدية من رئيس المجلس الأوروبي، حيث توجه الأخير لترامب، قائلا إن هناك رسالة خاصة له على القميص.
وبعد أن قرأها له، أجاب ترامب مبتسمًا وهو يرفع القميص: "حسنًا، أحببت ذلك، اللعب من أجل السلام. إنه أمر عظيم".
تأتي هذه الرسالة الخاصة من الـ"دون" إلى ترامب، في ظل التطورات السياسية والأمنية المتوترة عالميًا وإقليميًا.
يذكر أن رونالدو قاد منتخب بلاده للظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية،
بالفوز على إسبانيا في الثامن من الشهر الجاري، بعد أن سجل رونالدو، هدف التعادل في الدقيقة 61، قبل أن تحسم البرتغال الفوز بركلات الترجيح 5-3.