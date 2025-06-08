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للمرة الثانية.. البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح
للمرة الثانية.. البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح
سبوتنيك عربي
توّجت البرتغال، مساء أمس الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزها على إسبانيا، في المباراة النهائية، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3. 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T23:52+0000
2025-06-09T04:57+0000
البرتغال
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة
منتخب إسبانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأُقيمت المباراة على أرض ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، حيث تقدمت إسبانيا أولًا بهدف سجله مارتن زوبيميندي، في الدقيقة 21، ثم تعادلت البرتغال بهدف لنونو مينديز في الدقيقة 26.بعد ذلك جددت إسبانيا التقدم بهدف ثانٍ عن طريق ميكيل أويارزابال، في الدقيقة 45، قبل أن يعود قائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ61 .ونجح المنتخب البرتغالي بتسجيل 5 ضربات ترجيح مقابل 3 لإسبانيا.وكانت إسبانيا قد تغلبت على فرنسا، في الدور نصف النهائي بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 5-4، فيما بلغت البرتغال النهائي بعد فوزها على ألمانيا 2-1.وأصبحت البرتغال أول دولة تُتوج باللقب للمرة الثانية، بعدما رفعت الكأس في الموسم الافتتاحي عام 2019، بعد فوزها على هولندا 1-0.
https://sarabic.ae/20250607/كريستيانو-رونالدو-لن-أشارك-في-كأس-العالم-للأندية-1101415298.html
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البرتغال, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, منتخب إسبانيا
البرتغال, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, رياضة, منتخب إسبانيا

للمرة الثانية.. البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح

23:52 GMT 08.06.2025 (تم التحديث: 04:57 GMT 09.06.2025)
© AP Photo / Matthias Schraderالبرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح
البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
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توّجت البرتغال، مساء أمس الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزها على إسبانيا، في المباراة النهائية، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.
موسكو - سبوتنيك. وأُقيمت المباراة على أرض ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، حيث تقدمت إسبانيا أولًا بهدف سجله مارتن زوبيميندي، في الدقيقة 21، ثم تعادلت البرتغال بهدف لنونو مينديز في الدقيقة 26.
بعد ذلك جددت إسبانيا التقدم بهدف ثانٍ عن طريق ميكيل أويارزابال، في الدقيقة 45، قبل أن يعود قائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ61 .
ونجح المنتخب البرتغالي بتسجيل 5 ضربات ترجيح مقابل 3 لإسبانيا.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
مجتمع
رونالدو: لن أشارك في كأس العالم للأندية
7 يونيو, 11:06 GMT
وكانت إسبانيا قد تغلبت على فرنسا، في الدور نصف النهائي بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 5-4، فيما بلغت البرتغال النهائي بعد فوزها على ألمانيا 2-1.
وأصبحت البرتغال أول دولة تُتوج باللقب للمرة الثانية، بعدما رفعت الكأس في الموسم الافتتاحي عام 2019، بعد فوزها على هولندا 1-0.
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