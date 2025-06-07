https://sarabic.ae/20250607/كريستيانو-رونالدو-لن-أشارك-في-كأس-العالم-للأندية-1101415298.html
رونالدو: لن أشارك في كأس العالم للأندية
رونالدو: لن أشارك في كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عدم وجود أي نية لديه للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T11:06+0000
2025-06-07T11:06+0000
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مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
البرتغال
كأس العالم للأندية
رياضة
منوعات
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وقال رونالدو، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة نهائي دوري الأمم الأوروبية، إنه اتخذ قرارا شبه مؤكد بعدم المشاركة في كأس العالم للأندية.وأضاف: "رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات، لكن يجب التفكير على المدى القريب والمتوسط والبعيد".وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن رونالدو قد يشارك مع أحد الفرق المتواجدة في مونديال الأندية.وجاءت تغريدة رونالدو، بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الاثنين الماضي، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي النصر السعودي، في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.ويوم السبت الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في منافسات كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة، التي تبدأ في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.ولم يتأهل نادي النصر، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.وتقام مباراة الافتتاح في 14 يونيو الجاري، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التي تُنظم بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, البرتغال, كأس العالم للأندية, رياضة, منوعات
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, البرتغال, كأس العالم للأندية, رياضة, منوعات
رونالدو: لن أشارك في كأس العالم للأندية
11:06 GMT 07.06.2025 (تم التحديث: 11:18 GMT 07.06.2025)
أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عدم وجود أي نية لديه للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
وقال رونالدو، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة نهائي دوري الأمم الأوروبية، إنه اتخذ قرارا شبه مؤكد بعدم المشاركة في كأس العالم للأندية.
وأضاف: "رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات، لكن يجب التفكير على المدى القريب والمتوسط والبعيد".
وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن رونالدو قد يشارك
مع أحد الفرق المتواجدة في مونديال الأندية.
وكان كريستيانو رونالدو، قد أثار جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب أحد منشوراته على منصة "إكس"، والذي أرفقه بصورة له وهو يرتدي قميص نادي النصر السعودي، قائلا: "انتهى هذا الفصل
، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".
وجاءت تغريدة رونالدو، بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الاثنين الماضي، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.
وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي النصر السعودي، في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.
ويوم السبت الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في منافسات كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة، التي تبدأ في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.
وقال إنفانتينو لمنصة البث المباشر "آي شو سبييد": "هناك مناقشات مع بعض الأندية، لذا، إذا كان أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية، فمن يدري؟ لا يزال أمامنا بضعة أسابيع، وسيكون الأمر ممتعا".
ولم يتأهل نادي النصر، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.
وتقام مباراة الافتتاح في 14 يونيو الجاري، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التي تُنظم بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.