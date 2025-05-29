https://sarabic.ae/20250529/النصر-السعودي-يكشف-موقفه-من-تجديد-عقد-رونالدو-1101106472.html

"النصر" السعودي يكشف موقفه من تجديد عقد رونالدو

"النصر" السعودي يكشف موقفه من تجديد عقد رونالدو

سبوتنيك عربي

خرجت إدارة نادي "النصر" السعودي، اليوم الخميس، للرد على منشور نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، المثير للجدل، والذي أثار تكهنات واسعة بأنه قرر مغادرة... 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T17:30+0000

2025-05-29T17:30+0000

2025-05-29T17:30+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نادي النصر السعودي

أخبار كرة القدم

رياضة

السعودية

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وقال فيرناندو هييرو، المدير الرياضي في نادي "النصر"، إن رونالدو مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في 30 يونيو/ حزيران المقبل، مع وجود مفاوضات جارية لتجديد التعاقد.وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "أكثر من 30 ناديا أبدت رغبتها في ضم رونالدو، لكنه يمثل مشروعا استراتيجيا للسعودية منذ انضمامه، وساهم في جذب النجوم العالميين إلى الدوري المحلي".وشدد على أن نادي "النصر" السعودي لا يتوقع رحيل كريستيانو رونالدو، معبرا عن تفاؤله بتمديد بقائه مع الفريق.وعن منشور كريستيانو رونالدو على منصة "إٍكس"، قال فيرناندو هيبرو: "لم أشاهد منشور النجم البرتغالي، ولا أفكر أن رونالدو سيغادرنا، وسأكون إيجابيًّا بهذا الخصوص".وكان نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أثار جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب إحدى تغريداته على منصة "إكس".ونشر المهاجم، البالغ من العمر 40 عاما، مساء يوم الاثنين الماضي، رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعيه البالغ عددهم 115 مليونا، وأرفق معها صورة له وهو مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي، قال فيها: "انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".جاءت تغريدة رونالدو بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الاثنين، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.وكان الصحفي الإيطالي، رودي جاليتي، أكد أن كريستيانو رونالدو قبل مباراة الفتح، "أبلغ أعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه لا ينوي الاستمرار مع نادي "النصر" السعودي، على الرغم من اتفاقهم معه شفهيا على تجديد عقده معهم".وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي "النصر" السعودي في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.ويوم السبت، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة التي تبدأ في 14 يونيو المقبل، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.وقال إنفانتينو لمنصة البث المباشر "IShowSpeed": "هناك مناقشات مع بعض الأندية"، لذا، إذا كان أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية، فمن يدري؟ لا يزال أمامنا بضعة أسابيع، وسيكون الأمر ممتعا".ولم يتأهل نادي "النصر"، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق "إنتر ميامي".ولم يعلق رونالدو، يوم السبت الماضي، على تكهنات إنفانتينو، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://sarabic.ae/20250529/السعودية-مفاوضات-صعبة-مع-رونالدو-للانضمام-لأحد-هذين-الناديين-1101094669.html

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, أخبار كرة القدم, رياضة, السعودية