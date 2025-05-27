رونالدو يثير جدلا واسعا حول مستقبله مع "النصر" السعودي بعبارة "لقد انتهى هذا الفصل"
© AP Photo / Radovan Stoklasa البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي
© AP Photo / Radovan Stoklasa
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أثار نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب إحدى تغريداته على منصة "إكس".
ونشر المهاجم، البالغ من العمر 40 عاما، مساء أمس الاثنين، رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعيه البالغ عددهم 115 مليونا، وأرفق معها صورة له وهو مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي، قال فيها: "انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".
جاءت تغريدة رونالدو بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الاثنين، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.
وجذبت تغريدة رونالدو، اللاعب السابق في نادي "ريال مدريد" الإسباني، 72 مليون شخص، حتى لحظة كتابة هذه السطور.
This chapter is over.— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025
The story? Still being written.
Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3
وكان الصحفي الإيطالي، رودي جاليتي، أكد أن كريستيانو رونالدو قبل مباراة الفتح، "أبلغ أعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه لا ينوي الاستمرار مع نادي "النصر" السعودي، على الرغم من اتفاقهم معه شفهيا على تجديد عقده معهم".
🚨🗣️ Before the match vs Al-Fateh, #CR7 informed members of the PIF that he had no intention of continuing with #AlNassr.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 27, 2025
🔁 As revealed on @TEAMtalk, despite a verbal agreement to renew reached weeks ago, the 🇵🇹 has reconsidered his future after the ACL Elite semifinal loss. https://t.co/rXvGaWbckS pic.twitter.com/2mYLE2fIxW
وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي "النصر" السعودي في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.
ويوم السبت، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة التي تبدأ في 14 يونيو المقبل، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.
8 مايو, 11:34 GMT
وقال إنفانتينو لمنصة البث المباشر "IShowSpeed": "هناك مناقشات مع بعض الأندية"، لذا، إذا كان أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية، فمن يدري؟ لا يزال أمامنا بضعة أسابيع، وسيكون الأمر ممتعا".
ولم يتأهل نادي "النصر"، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق "إنتر ميامي".
ولم يعلق رونالدو، يوم السبت الماضي، على تكهنات إنفانتينو، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.