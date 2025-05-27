https://sarabic.ae/20250527/رونالدو-يثير-جدلا-واسعا-حول-مستقبله-مع-النصر-السعودي-بعبارة-لقد-انتهى-هذا-الفصل-1101026130.html

رونالدو يثير جدلا واسعا حول مستقبله مع "النصر" السعودي بعبارة "لقد انتهى هذا الفصل"

رونالدو يثير جدلا واسعا حول مستقبله مع "النصر" السعودي بعبارة "لقد انتهى هذا الفصل"

سبوتنيك عربي

أثار نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب إحدى تغريداته على منصة "إكس". 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T13:50+0000

2025-05-27T13:50+0000

2025-05-27T13:50+0000

مجتمع

نادي النصر السعودي

رياضة

أخبار كرة القدم

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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ونشر المهاجم، البالغ من العمر 40 عاما، مساء أمس الاثنين، رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعيه البالغ عددهم 115 مليونا، وأرفق معها صورة له وهو مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي، قال فيها: "انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".جاءت تغريدة رونالدو بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الاثنين، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.وجذبت تغريدة رونالدو، اللاعب السابق في نادي "ريال مدريد" الإسباني، 72 مليون شخص، حتى لحظة كتابة هذه السطور.وكان الصحفي الإيطالي، رودي جاليتي، أكد أن كريستيانو رونالدو قبل مباراة الفتح، "أبلغ أعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه لا ينوي الاستمرار مع نادي "النصر" السعودي، على الرغم من اتفاقهم معه شفهيا على تجديد عقده معهم".وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي "النصر" السعودي في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.ويوم السبت، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة التي تبدأ في 14 يونيو المقبل، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.وقال إنفانتينو لمنصة البث المباشر "IShowSpeed": "هناك مناقشات مع بعض الأندية"، لذا، إذا كان أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية، فمن يدري؟ لا يزال أمامنا بضعة أسابيع، وسيكون الأمر ممتعا".ولم يتأهل نادي "النصر"، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق "إنتر ميامي".ولم يعلق رونالدو، يوم السبت الماضي، على تكهنات إنفانتينو، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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نادي النصر السعودي, رياضة, أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو