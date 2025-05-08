https://sarabic.ae/20250508/عقوبات-آسيوية-قاسية-هل-ينسحب-النصر-السعودي-من-أبطال-آسيا-2-1100307750.html
عقوبات آسيوية قاسية… هل ينسحب النصر السعودي من "أبطال آسيا 2"
عقوبات آسيوية قاسية… هل ينسحب النصر السعودي من "أبطال آسيا 2"
سبوتنيك عربي
تقلصت حظوظ نادي النصر السعودي في التأهل للمشاركة بدوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة أمام غريمه التقليدي، الاتحاد، بنتيجة 2-3 في الجولة الثلاثين لدوري "روشن". 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T11:34+0000
2025-05-08T11:34+0000
2025-05-08T11:34+0000
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يحتل فريق النصر المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن الاتحاد المتصدر و5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.وبحسب القانون السعودي، فإن بطل ووصيف الدوري السعودي يتأهلان للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد بعد ضمان الأهلي خوض منافسات النسخة القادمة كحامل للقب.ويتوقع أن تتجه إدارة نادي النصر السعودي لرفض المشاركة في دوري "أبطال آسيا 2" والتركيز في باقي البطولات، وذللك رغم إشارة لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تقضي بأن النصر سيتعرض لعقوبة صارمة حال انسحابه من دوري أبطال آسيا 2.ويفترض أنه "بحسب المادة 5.2 من لائحة المسابقات الآسيوية الخاصة بالموسم الحالي، فإن أي ناد ينسحب من البطولة القارية حتى إذا لم يتم إقامة مراسم القرعة سيتم تغريمه ماليا وحرمانه من خوض البطولات الآسيوية مستقبلا لمدة يحددها الاتحاد بجانب إحالة الأمر للجنة الانضباط لإصدار عقوبة تأديبية أخرى".
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نادي النصر السعودي, رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
نادي النصر السعودي, رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
عقوبات آسيوية قاسية… هل ينسحب النصر السعودي من "أبطال آسيا 2"
تقلصت حظوظ نادي النصر السعودي في التأهل للمشاركة بدوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة أمام غريمه التقليدي، الاتحاد، بنتيجة 2-3 في الجولة الثلاثين لدوري "روشن".
يحتل فريق النصر المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن الاتحاد المتصدر و5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.
وبحسب القانون السعودي، فإن بطل ووصيف الدوري السعودي يتأهلان للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد بعد ضمان الأهلي خوض منافسات النسخة القادمة كحامل للقب.
ويفترض أن يكون نادي النصر مؤهلا للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل حال استمراره في المركز الرابع، حيث يشارك صاحب المركز الرابع في الدوري السعودي بجانب بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في دوري أبطال آسيا.
ويتوقع أن تتجه إدارة نادي النصر السعودي
لرفض المشاركة في دوري "أبطال آسيا 2" والتركيز في باقي البطولات، وذللك رغم إشارة لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تقضي بأن النصر سيتعرض لعقوبة صارمة حال انسحابه من دوري أبطال آسيا 2.
ويفترض أنه "بحسب المادة 5.2 من لائحة المسابقات الآسيوية الخاصة بالموسم الحالي، فإن أي ناد ينسحب من البطولة القارية
حتى إذا لم يتم إقامة مراسم القرعة سيتم تغريمه ماليا وحرمانه من خوض البطولات الآسيوية مستقبلا لمدة يحددها الاتحاد بجانب إحالة الأمر للجنة الانضباط لإصدار عقوبة تأديبية أخرى".