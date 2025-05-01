https://sarabic.ae/20250501/أول-تعليق-من-كريستيانو-رونالدو-بعد-ضياع-الحلم-الآسيوي-1100065060.html
أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي
أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي
سبوتنيك عربي
عبر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، عن مشاعره عقب خسارة فريقه أمام كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 3-2 في نصف نهائي دوري أبطال... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T07:39+0000
2025-05-01T07:39+0000
2025-05-01T07:39+0000
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ونشر رونالدو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تعليقاً جاء فيه: "أحيانًا يضطر الحلم إلى الانتظار، أنا فخور بهذا الفريق وبكل ما قدمناه على أرض الملعب".وأضاف: "شكرًا جزيلًا لجميع المشجعين الذين آمنوا بنا وساندونا في كل خطوة. دعمكم يعني الكثير".وتعد هده الخسارة ضربة قاسية لجماهير العالمي، التي كانت تأمل في تحقيق اللقب الآسيوي الأول في تاريخ النصر، خاصة بعد الوصول إلى النهائي الوحيد عام 1995.كما أنها تُضيف فصلًا جديدًا من الإحباط لرونالدو، الذي لم يتمكّن من إهداء جمهوره أي ألقاب قارية منذ انتقاله إلى السعودية.ويحتل النصر حالياً مركزاً متأخراً بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر، لكنه لا يزال في دائرة المنافسة مع أندية مثل الاتحاد والهلال.
https://sarabic.ae/20250215/ما-السبب؟-كريستيانو-رونالدو-لن-يسافر-إلى-إيران-مع-فريقه-النصر-السعودي-1097812407.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات, الأخبار
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات, الأخبار
أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي
عبر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، عن مشاعره عقب خسارة فريقه أمام كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 3-2 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء".
ونشر رونالدو
، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تعليقاً جاء فيه: "أحيانًا يضطر الحلم إلى الانتظار، أنا فخور بهذا الفريق وبكل ما قدمناه على أرض الملعب".
وأضاف: "شكرًا جزيلًا لجميع المشجعين الذين آمنوا بنا وساندونا في كل خطوة. دعمكم يعني الكثير".
وتعد هده الخسارة ضربة قاسية لجماهير العالمي، التي كانت تأمل في تحقيق اللقب الآسيوي الأول في تاريخ النصر
، خاصة بعد الوصول إلى النهائي الوحيد عام 1995.
كما أنها تُضيف فصلًا جديدًا من الإحباط لرونالدو، الذي لم يتمكّن من إهداء جمهوره أي ألقاب قارية منذ انتقاله إلى السعودية.
ويحتل النصر حالياً مركزاً متأخراً بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر، لكنه لا يزال في دائرة المنافسة مع أندية مثل الاتحاد والهلال.