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https://sarabic.ae/20250416/النصر-السعودي-يعتزم-ضم-نجم-تشيلسي-1099608835.html
النصر السعودي يعتزم ضم نجم تشيلسي
النصر السعودي يعتزم ضم نجم تشيلسي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن نادي النصر السعودي يسعى لضم نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T18:09+0000
2025-04-16T18:09+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي النصر السعودي
أخبار كرة القدم
رياضة
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وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن مويسيس كايسيدو لاعب وسط نادي تشيلسي دخل دائرة اهتمام فريق النصر السعودي للتعاقد معه بداية من الصيف المقبل.وأكدت أن كايسيدو يقضي موسمه الثاني مع تشيلسي الإنجليزي بعد وصوله من غريمه التقليدي نادي برايتون آند هوف ألبيون، مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، حيث يعتبر أحد أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ. وأشارت الصحيفة إلى أن كايسيدو اللاعب الإكوادوري قد طرح بقوة على قائمة أهداف نادي النصر السعودي الذي يستعد للتعاقد مع لاعبين محتملين فور فتح باب سوق الانتقالات الصيفية.ويهتم فريق النصر بضم لاعب خط وسط جديد، في وقت يعتبر مويسيس كايسيدو هدفا مثاليا للنادي السعودي، حيث انضم كايسيدو إلى صفوف تشيلسي في صيف 2023 ويتبقى له ست سنوات في عقده الممتد لثماني سنوات.ويتوقع أن تتجاوز قيمة اللاعب المادية 100 مليون جنيه إسترليني.ويشار إلى أن اللاعب الدولي الإكوادوري، مويسيس كايسيدو البالغ من العمر 23 عاما، هو اللاعب الوحيد الذي بدأ في كل مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
https://sarabic.ae/20250203/رونالدو-يحرز-ثنائية-ويقود-النصر-السعودي-إلى-اكتساح-الوصل-الإماراتي-1097445571.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, نادي النصر السعودي, أخبار كرة القدم, رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي, نادي النصر السعودي, أخبار كرة القدم, رياضة

النصر السعودي يعتزم ضم نجم تشيلسي

18:09 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Samah Zidanالبرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Samah Zidan
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن نادي النصر السعودي يسعى لضم نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن مويسيس كايسيدو لاعب وسط نادي تشيلسي دخل دائرة اهتمام فريق النصر السعودي للتعاقد معه بداية من الصيف المقبل.
نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
مجتمع
رونالدو يحرز ثنائية ويقود النصر السعودي إلى اكتساح الوصل الإماراتي
3 فبراير, 21:27 GMT
وأكدت أن كايسيدو يقضي موسمه الثاني مع تشيلسي الإنجليزي بعد وصوله من غريمه التقليدي نادي برايتون آند هوف ألبيون، مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، حيث يعتبر أحد أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن كايسيدو اللاعب الإكوادوري قد طرح بقوة على قائمة أهداف نادي النصر السعودي الذي يستعد للتعاقد مع لاعبين محتملين فور فتح باب سوق الانتقالات الصيفية.
ويهتم فريق النصر بضم لاعب خط وسط جديد، في وقت يعتبر مويسيس كايسيدو هدفا مثاليا للنادي السعودي، حيث انضم كايسيدو إلى صفوف تشيلسي في صيف 2023 ويتبقى له ست سنوات في عقده الممتد لثماني سنوات.
ويتوقع أن تتجاوز قيمة اللاعب المادية 100 مليون جنيه إسترليني.
ويشار إلى أن اللاعب الدولي الإكوادوري، مويسيس كايسيدو البالغ من العمر 23 عاما، هو اللاعب الوحيد الذي بدأ في كل مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
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