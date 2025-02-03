https://sarabic.ae/20250203/رونالدو-يحرز-ثنائية-ويقود-النصر-السعودي-إلى-اكتساح-الوصل-الإماراتي-1097445571.html
رونالدو يحرز ثنائية ويقود النصر السعودي إلى اكتساح الوصل الإماراتي
رونالدو يحرز ثنائية ويقود النصر السعودي إلى اكتساح الوصل الإماراتي
سبوتنيك عربي
قاد المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي لفوز كبير على ضيفه الوصل الإماراتي برباعية نظيفة، في الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T21:27+0000
2025-02-03T21:27+0000
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تقدم علي صادق الحسن بهدف للنصر في الدقيقة 25 ثم حصل صاحب الأرض على ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول سجل منها رونالدو الهدف الثاني.وأضاف رونالدو الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 78، وقبل دقيقتين من نهاية المباراة وضع محمد عبدالحكيم ال فتيل بصمته بتسجيله الهدف الرابع للنصر.ورفع رونالدو رصيده إلى ستة أهداف، محتلا المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدف واحد خلف الألباني جاسير اساني مهاجم جوانجو الصيني.وضمن النصر السعودي والوصل الإماراتي قبل هذه المباراة، التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية رفقة الأهلي والهلال السعوديين والسد القطري.ورفع النصر السعودي رصيده إلى 16 نقطة ليقاسم الهلال المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي المتصدر، وتوقف رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الخامس.وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16.
https://sarabic.ae/20241124/الدوري-السعودي-النصر-والهلال-يتنافسان-للتعاقد-مع-نجم-برشلونة-1095136151.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات
رونالدو يحرز ثنائية ويقود النصر السعودي إلى اكتساح الوصل الإماراتي
قاد المهاجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي لفوز كبير على ضيفه الوصل الإماراتي برباعية نظيفة، في الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.
تقدم علي صادق الحسن بهدف للنصر في الدقيقة 25 ثم حصل صاحب الأرض على ضربة جزاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول سجل منها رونالدو الهدف الثاني.
وأضاف رونالدو
الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 78، وقبل دقيقتين من نهاية المباراة وضع محمد عبدالحكيم ال فتيل بصمته بتسجيله الهدف الرابع للنصر.
24 نوفمبر 2024, 14:28 GMT
ورفع رونالدو رصيده إلى ستة أهداف، محتلا المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدف واحد خلف الألباني جاسير اساني مهاجم جوانجو الصيني.
وضمن النصر السعودي والوصل الإماراتي قبل هذه المباراة، التأهل لدور الستة عشر من البطولة القارية رفقة الأهلي والهلال السعوديين والسد القطري.
ورفع النصر السعودي
رصيده إلى 16 نقطة ليقاسم الهلال المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي المتصدر، وتوقف رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الخامس.
وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، من أجل المنافسة في دور الـ16.