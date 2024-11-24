https://sarabic.ae/20241124/الدوري-السعودي-النصر-والهلال-يتنافسان-للتعاقد-مع-نجم-برشلونة-1095136151.html
الدوري السعودي.. النصر والهلال يتنافسان للتعاقد مع نجم برشلونة
الدوري السعودي.. النصر والهلال يتنافسان للتعاقد مع نجم برشلونة
سبوتنيك عربي
يسعى ناديي النصر والهلال السعوديين لتعزيز صفوفهما في ميركاتو يناير المقبل، للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T14:28+0000
2024-11-24T14:28+0000
2024-11-24T14:28+0000
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وذكرت تقارير صحفية غربية، اليوم الأحد، أن فريقي الهلال والنصر يسعيان لتعزيز صفوفهما بقوة خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أن يشارك "الزعيم" في بطولة كأس العالم للأندية 2025.في وقت يعمل فريق "العالمي" لجلب مهاجم قوي للعب بجانب النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، في ظل تذبذب نتائج الفريق مؤخرًاوأشارت صحيفة غربية إلى أنه من المقرر أن يرحل أنسو فاتي، نجم برشلونة، عن البارسا في فترة الانتقالات المقبلة، حيث أبدت العديد من الأندية في الدوري السعودي اهتماما قويًا بالتعاقد معه.فيما يفكر المهاجم الشاب في خوض تجربة جديدة، خاصة بعد أن بدأ كل من كبار أندية الدوري السعودي، الهلال والنصر، في تقييم الموقف وهم على استعداد لتقديم عروض لتأمين التعاقد مع اللاعب الإسباني.ويرى الفريق الإسباني برشلونة أن هناك فرصة جيدة من أجل بيع أو إعارة اللاعب أنسو فاتي، وقد يكون تعاقد أحد الأندية السعودية المحتمل مع فاتي فرصة للاعب لاستعادة ثقته، وإيجاد أفضل مستوياته في بيئة جديدة، بعيدا عن ضغوط فريقه الحالي.ويشار إلى أن أنسو فاتي قد شارك في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم كان جميعها بديلًا، ولم يتمكن من صنع أو تسجيل أي هدف.
https://sarabic.ae/20241113/النصر-السعودي-يحسم-الجدل-بشأن-رحيل-نجمه-1094770583.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, رياضة, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, نادي برشلونة
الأخبار, رياضة, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, نادي برشلونة
الدوري السعودي.. النصر والهلال يتنافسان للتعاقد مع نجم برشلونة
يسعى ناديي النصر والهلال السعوديين لتعزيز صفوفهما في ميركاتو يناير المقبل، للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني.
وذكرت تقارير صحفية غربية، اليوم الأحد، أن فريقي الهلال والنصر يسعيان لتعزيز صفوفهما بقوة خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أن يشارك "الزعيم" في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
في وقت يعمل فريق "العالمي" لجلب مهاجم قوي للعب بجانب النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، في ظل تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا
وأشارت صحيفة غربية إلى أنه من المقرر أن يرحل أنسو فاتي، نجم برشلونة، عن البارسا في فترة الانتقالات المقبلة، حيث أبدت العديد من الأندية في الدوري السعودي
اهتماما قويًا بالتعاقد معه.
فيما يفكر المهاجم الشاب في خوض تجربة جديدة، خاصة بعد أن بدأ كل من كبار أندية الدوري السعودي، الهلال والنصر، في تقييم الموقف وهم على استعداد لتقديم عروض لتأمين التعاقد مع اللاعب الإسباني.
ويرى الفريق الإسباني
برشلونة أن هناك فرصة جيدة من أجل بيع أو إعارة اللاعب أنسو فاتي، وقد يكون تعاقد أحد الأندية السعودية المحتمل مع فاتي فرصة للاعب لاستعادة ثقته، وإيجاد أفضل مستوياته في بيئة جديدة، بعيدا عن ضغوط فريقه الحالي.
ويشار إلى أن أنسو فاتي قد شارك في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم كان جميعها بديلًا، ولم يتمكن من صنع أو تسجيل أي هدف.