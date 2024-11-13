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https://sarabic.ae/20241113/النصر-السعودي-يحسم-الجدل-بشأن-رحيل-نجمه-1094770583.html
النصر السعودي يحسم الجدل بشأن رحيل نجمه
النصر السعودي يحسم الجدل بشأن رحيل نجمه
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر داخل نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، حقيقة وصول عروض رسمية للبرازيلي أندرسون تاليسكا، اللاعب العالمي، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T17:02+0000
2024-11-13T17:02+0000
مجتمع
رياضة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
نادي النصر السعودي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ونقلت صحيفة اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر داخل النصر السعودي أن "النادي لم يصله أي عرض رسمي خلال الفترة الماضية للحصول على خدمات أندرسون تاليسكا بصورة نهائية، واللاعب مستمر ضمن صفوف الفريق".وكانت أنباء وتقارير قد أفادت بأن هناك رغبة من النصر السعودي في دعم صفوفهم خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.وارتبط اسم أندرسون تاليسكا النجم البرازيلي المعروف خلال الساعات القليلة الماضية، بأنباء تواردت تتعلق برحيله عن نادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك في ظل وجود رغبة من جانب أكثر من نادي في الحصول على خدماته من العالمي.ويشار إلى أن أندرسون تاليسكا نجم العالمي قد قدم مستويات كبيرة مع ناديه خلال الفترة الماضية، حيث يعتمد عليه المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بصورة أساسية مع الفريق خلال الفترة الماضية.ويشار إلى أن تاليسكا قد دخل هذا الموسم سباق هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 أهداف بالتساوي مع نجم النصر أيضا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.ويذكر أن عقد تاليسكا مع النصر السعودي ينتهي في يونيو/حزيران 2026، وكان قد انضم إليه في يوليومتموز 2021، في وقت تبلغ القيمة السوقية للمهاجم البرازيلي نحو 13 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20241105/لاعب-سابق-بالعين-الإماراتي-قبل-مواجهة-النصر-السعودي-الفريق-لن-يصمد-90-دقيقة-1094511225.html
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

النصر السعودي يحسم الجدل بشأن رحيل نجمه

17:02 GMT 13.11.2024
© AP Photo / Samah Zidanالبرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Samah Zidan
تابعنا عبر
كشفت مصادر داخل نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، حقيقة وصول عروض رسمية للبرازيلي أندرسون تاليسكا، اللاعب العالمي، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
ونقلت صحيفة اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر داخل النصر السعودي أن "النادي لم يصله أي عرض رسمي خلال الفترة الماضية للحصول على خدمات أندرسون تاليسكا بصورة نهائية، واللاعب مستمر ضمن صفوف الفريق".
نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
مجتمع
لاعب سابق بالعين الإماراتي قبل مواجهة النصر السعودي: الفريق لن يصمد 90 دقيقة
5 نوفمبر, 15:24 GMT
وكانت أنباء وتقارير قد أفادت بأن هناك رغبة من النصر السعودي في دعم صفوفهم خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.
وارتبط اسم أندرسون تاليسكا النجم البرازيلي المعروف خلال الساعات القليلة الماضية، بأنباء تواردت تتعلق برحيله عن نادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك في ظل وجود رغبة من جانب أكثر من نادي في الحصول على خدماته من العالمي.
ويشار إلى أن أندرسون تاليسكا نجم العالمي قد قدم مستويات كبيرة مع ناديه خلال الفترة الماضية، حيث يعتمد عليه المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بصورة أساسية مع الفريق خلال الفترة الماضية.
ويشار إلى أن تاليسكا قد دخل هذا الموسم سباق هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 أهداف بالتساوي مع نجم النصر أيضا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.
ويذكر أن عقد تاليسكا مع النصر السعودي ينتهي في يونيو/حزيران 2026، وكان قد انضم إليه في يوليومتموز 2021، في وقت تبلغ القيمة السوقية للمهاجم البرازيلي نحو 13 مليون يورو.
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