https://sarabic.ae/20241113/النصر-السعودي-يحسم-الجدل-بشأن-رحيل-نجمه-1094770583.html
النصر السعودي يحسم الجدل بشأن رحيل نجمه
النصر السعودي يحسم الجدل بشأن رحيل نجمه
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر داخل نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، حقيقة وصول عروض رسمية للبرازيلي أندرسون تاليسكا، اللاعب العالمي، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي... 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T17:02+0000
2024-11-13T17:02+0000
2024-11-13T17:02+0000
مجتمع
رياضة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
نادي النصر السعودي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094699866_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6a5788330e516252dbc206213eb97771.jpg
ونقلت صحيفة اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر داخل النصر السعودي أن "النادي لم يصله أي عرض رسمي خلال الفترة الماضية للحصول على خدمات أندرسون تاليسكا بصورة نهائية، واللاعب مستمر ضمن صفوف الفريق".وكانت أنباء وتقارير قد أفادت بأن هناك رغبة من النصر السعودي في دعم صفوفهم خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.وارتبط اسم أندرسون تاليسكا النجم البرازيلي المعروف خلال الساعات القليلة الماضية، بأنباء تواردت تتعلق برحيله عن نادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك في ظل وجود رغبة من جانب أكثر من نادي في الحصول على خدماته من العالمي.ويشار إلى أن أندرسون تاليسكا نجم العالمي قد قدم مستويات كبيرة مع ناديه خلال الفترة الماضية، حيث يعتمد عليه المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بصورة أساسية مع الفريق خلال الفترة الماضية.ويشار إلى أن تاليسكا قد دخل هذا الموسم سباق هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 أهداف بالتساوي مع نجم النصر أيضا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.ويذكر أن عقد تاليسكا مع النصر السعودي ينتهي في يونيو/حزيران 2026، وكان قد انضم إليه في يوليومتموز 2021، في وقت تبلغ القيمة السوقية للمهاجم البرازيلي نحو 13 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20241105/لاعب-سابق-بالعين-الإماراتي-قبل-مواجهة-النصر-السعودي-الفريق-لن-يصمد-90-دقيقة-1094511225.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094699866_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e259ed9559050447f7277602889c9419.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
النصر السعودي يحسم الجدل بشأن رحيل نجمه
كشفت مصادر داخل نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، حقيقة وصول عروض رسمية للبرازيلي أندرسون تاليسكا، اللاعب العالمي، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
ونقلت صحيفة
اليوم، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر داخل النصر السعودي أن "النادي لم يصله أي عرض رسمي خلال الفترة الماضية للحصول على خدمات أندرسون تاليسكا بصورة نهائية، واللاعب مستمر ضمن صفوف الفريق".
وكانت أنباء وتقارير قد أفادت بأن هناك رغبة من النصر السعودي في دعم صفوفهم خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.
وارتبط اسم أندرسون تاليسكا النجم البرازيلي المعروف خلال الساعات القليلة الماضية، بأنباء تواردت تتعلق برحيله عن نادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك في ظل وجود رغبة من جانب أكثر من نادي في الحصول على خدماته من العالمي.
ويشار إلى أن أندرسون تاليسكا نجم العالمي
قد قدم مستويات كبيرة مع ناديه خلال الفترة الماضية، حيث يعتمد عليه المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، بصورة أساسية مع الفريق خلال الفترة الماضية.
ويشار إلى أن تاليسكا قد دخل هذا الموسم سباق هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 أهداف بالتساوي مع نجم النصر أيضا، البرتغالي كريستيانو رونالدو
، بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.
ويذكر أن عقد تاليسكا مع النصر السعودي ينتهي في يونيو/حزيران 2026، وكان قد انضم إليه في يوليومتموز 2021، في وقت تبلغ القيمة السوقية للمهاجم البرازيلي نحو 13 مليون يورو.