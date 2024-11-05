لاعب سابق بالعين الإماراتي قبل مواجهة النصر السعودي: الفريق لن يصمد 90 دقيقة

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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
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09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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29 د
مدار الليل والنهار
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شؤون عسكرية
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17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
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https://sarabic.ae/20241105/لاعب-سابق-بالعين-الإماراتي-قبل-مواجهة-النصر-السعودي-الفريق-لن-يصمد-90-دقيقة-1094511225.html
لاعب سابق بالعين الإماراتي قبل مواجهة النصر السعودي: الفريق لن يصمد 90 دقيقة
لاعب سابق بالعين الإماراتي قبل مواجهة النصر السعودي: الفريق لن يصمد 90 دقيقة
سبوتنيك عربي
أكد لاعب سابق بنادي العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، أن بطل آسيا يمر بفترة غير جيدة، بعد تراجع النتائج في الوقت الراهن على المستويين المحلي والآسيوي. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T15:24+0000
2024-11-05T15:24+0000
مجتمع
نادي النصر السعودي
رياضة
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وأجرت قناة "العربية"، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع غريب حارب، اللاعب السابق بنادي العين الإماراتي، أوضح من خلالها حول مباراة العين والنصر السعودي في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة، المقررة مساء اليوم، أن وضع الفريق غير جيد آسيويا.وأشار إلى أن العين يمتلك نقطة وحيدة من تعادله مع السد القطري بهدف لهدف، بعدما خسر في الجولتين الثانية والثالثة أمام الغرافة القطري 2-4، والهلال السعودي 4-5، وبالتالي وجد نفسه في وضع صعب قبل مباراة النصر السعودي. وشدد غريب حارب على أن العين الإماراتي يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز حتى ينعش حظوظه في المحافظة على لقبه الآسيوي الذي حصل عليه العام الماضي، رغم صعوبة مواجهة النصر السعودي، التي تقام على أرضه ووسط جماهيره الراغبة في الثأر من هزيمة الموسم الماضي، بعدما ودع الفريق البطولة على يد العين.وطالب لاعب العين الإماراتي، فريقه السابق بنسيان إخفاقات الجولات الماضية، وفتح صحفة جديدة في بطولة النخبة الآسيوية، ومحاولة العودة من الرياض بالعلامة الكاملة.وحول النظام الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة، أكد غريب حارب أن "نظام دوري الأبطال الجديد خلق شكلاً جديداً من التنافس بين أندية النخبة سواء في شرق أو غرب القارة، والمنافسة أصبحت على أشدها منذ البداية، إذ اختلف الوضع فسابقاً كانت المنافسة تتصاعد مع الوصول إلى الأدوار المتقدمة، ولكن هذه المرة الإثارة بدأت مبكراً منذ الجولات الأولى التي حفلت بمواجهات مثيرة بين أندية ذات ثقل فني في القارة الصفراء".
https://sarabic.ae/20241029/الأهلي-يتوج-بطلا-لثلاث-قارات-بعد-التغلب-على-العين-بثلاثية-في-إنتركونتنينتال-1094297770.html
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نادي النصر السعودي, رياضة
نادي النصر السعودي, رياضة

لاعب سابق بالعين الإماراتي قبل مواجهة النصر السعودي: الفريق لن يصمد 90 دقيقة

15:24 GMT 05.11.2024
© Photo / wikipedia.orgنادي النصر السعودي
نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Photo / wikipedia.org
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أكد لاعب سابق بنادي العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، أن بطل آسيا يمر بفترة غير جيدة، بعد تراجع النتائج في الوقت الراهن على المستويين المحلي والآسيوي.
وأجرت قناة "العربية"، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع غريب حارب، اللاعب السابق بنادي العين الإماراتي، أوضح من خلالها حول مباراة العين والنصر السعودي في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة، المقررة مساء اليوم، أن وضع الفريق غير جيد آسيويا.
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
مجتمع
الأهلي يتوج بطلا لثلاث قارات بعد التغلب على العين بثلاثية في "إنتركونتنينتال"
29 أكتوبر, 20:53 GMT
وأشار إلى أن العين يمتلك نقطة وحيدة من تعادله مع السد القطري بهدف لهدف، بعدما خسر في الجولتين الثانية والثالثة أمام الغرافة القطري 2-4، والهلال السعودي 4-5، وبالتالي وجد نفسه في وضع صعب قبل مباراة النصر السعودي.
وشدد غريب حارب على أن العين الإماراتي يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز حتى ينعش حظوظه في المحافظة على لقبه الآسيوي الذي حصل عليه العام الماضي، رغم صعوبة مواجهة النصر السعودي، التي تقام على أرضه ووسط جماهيره الراغبة في الثأر من هزيمة الموسم الماضي، بعدما ودع الفريق البطولة على يد العين.
وطالب لاعب العين الإماراتي، فريقه السابق بنسيان إخفاقات الجولات الماضية، وفتح صحفة جديدة في بطولة النخبة الآسيوية، ومحاولة العودة من الرياض بالعلامة الكاملة.
وحول النظام الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة، أكد غريب حارب أن "نظام دوري الأبطال الجديد خلق شكلاً جديداً من التنافس بين أندية النخبة سواء في شرق أو غرب القارة، والمنافسة أصبحت على أشدها منذ البداية، إذ اختلف الوضع فسابقاً كانت المنافسة تتصاعد مع الوصول إلى الأدوار المتقدمة، ولكن هذه المرة الإثارة بدأت مبكراً منذ الجولات الأولى التي حفلت بمواجهات مثيرة بين أندية ذات ثقل فني في القارة الصفراء".
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