https://sarabic.ae/20241105/لاعب-سابق-بالعين-الإماراتي-قبل-مواجهة-النصر-السعودي-الفريق-لن-يصمد-90-دقيقة-1094511225.html

لاعب سابق بالعين الإماراتي قبل مواجهة النصر السعودي: الفريق لن يصمد 90 دقيقة

لاعب سابق بالعين الإماراتي قبل مواجهة النصر السعودي: الفريق لن يصمد 90 دقيقة

سبوتنيك عربي

أكد لاعب سابق بنادي العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، أن بطل آسيا يمر بفترة غير جيدة، بعد تراجع النتائج في الوقت الراهن على المستويين المحلي والآسيوي. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T15:24+0000

2024-11-05T15:24+0000

2024-11-05T15:24+0000

مجتمع

نادي النصر السعودي

رياضة

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وأجرت قناة "العربية"، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة مع غريب حارب، اللاعب السابق بنادي العين الإماراتي، أوضح من خلالها حول مباراة العين والنصر السعودي في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا للنخبة، المقررة مساء اليوم، أن وضع الفريق غير جيد آسيويا.وأشار إلى أن العين يمتلك نقطة وحيدة من تعادله مع السد القطري بهدف لهدف، بعدما خسر في الجولتين الثانية والثالثة أمام الغرافة القطري 2-4، والهلال السعودي 4-5، وبالتالي وجد نفسه في وضع صعب قبل مباراة النصر السعودي. وشدد غريب حارب على أن العين الإماراتي يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز حتى ينعش حظوظه في المحافظة على لقبه الآسيوي الذي حصل عليه العام الماضي، رغم صعوبة مواجهة النصر السعودي، التي تقام على أرضه ووسط جماهيره الراغبة في الثأر من هزيمة الموسم الماضي، بعدما ودع الفريق البطولة على يد العين.وطالب لاعب العين الإماراتي، فريقه السابق بنسيان إخفاقات الجولات الماضية، وفتح صحفة جديدة في بطولة النخبة الآسيوية، ومحاولة العودة من الرياض بالعلامة الكاملة.وحول النظام الجديد لدوري أبطال آسيا للنخبة، أكد غريب حارب أن "نظام دوري الأبطال الجديد خلق شكلاً جديداً من التنافس بين أندية النخبة سواء في شرق أو غرب القارة، والمنافسة أصبحت على أشدها منذ البداية، إذ اختلف الوضع فسابقاً كانت المنافسة تتصاعد مع الوصول إلى الأدوار المتقدمة، ولكن هذه المرة الإثارة بدأت مبكراً منذ الجولات الأولى التي حفلت بمواجهات مثيرة بين أندية ذات ثقل فني في القارة الصفراء".

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نادي النصر السعودي, رياضة