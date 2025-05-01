https://sarabic.ae/20250501/تقارير-تكشف-وجه-مدرب-النصر-المقبل-بعد-مغادرة-فريقه-السعودي-بطولة-دوري-أبطال-آسيا-للنخبة-1100076030.html

تقارير تكشف وجه مدرب النصر المقبل بعد مغادرة فريقه السعودي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة

تقارير تكشف وجه مدرب النصر المقبل بعد مغادرة فريقه السعودي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير صحفية، أن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قد يكون قريبا من مغادرة منصبه والانتقال إلى الدوري الإيطالي. 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T12:36+0000

2025-05-01T12:36+0000

2025-05-01T12:36+0000

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وذكر الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "بيولي قد يغادر منصبه كمدرب للنصر بنهاية الموسم، بعد خروجه من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة"، مشيرا إلى أن المدرب الإيطالي أحد المرشحين لخلافة كلاوديو رانييري، في قيادة روما.وواجه بيولي انتقادات لاذعة بعد مغادرته لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة إثر هزيمته، مساء أمس الأربعاء، أمام كاواساكي الياباني بنتيجة (3/2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإنماء في نصف نهائي البطولة القارية، بالإضافة إلى عدم تتويج الفريق بأي بطولات تحت قيادته، وابتعاده أيضاً عن المنافسة على لقب الدوري السعودي.وعلى الرغم من الأسماء الكبيرة في صفوف النصر، إلا أن الفريق يعاني من سوء النتائج وتذبذب في أداء اللاعبين، مما زاد من غضب الجماهير التي تطالب برحيل المدرب الإيطالي.وتولى بيولي القيادة الفنية للنصر خلفا للويس كاسترو في أغسطس/ آب الماضي، ويرتبط بتعاقد مع النادي السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

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