https://sarabic.ae/20250529/السعودية-مفاوضات-صعبة-مع-رونالدو-للانضمام-لأحد-هذين-الناديين-1101094669.html

السعودية... مفاوضات "صعبة" مع رونالدو للانضمام لأحد هذين الناديين

السعودية... مفاوضات "صعبة" مع رونالدو للانضمام لأحد هذين الناديين

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمفاوضات وصفها بـ"الصعبة"، تجرى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإبقائه في الدوري السعودي، وذلك بعد أيام من... 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T11:36+0000

2025-05-29T11:36+0000

2025-05-29T11:36+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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وقال المصدر في الصندوق، الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، إن المفاوضات جارية لإقناع رونالدو (أفضل لاعب في العالم خمس مرات)، باللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل".وأضاف أن "الخيار الأول لرونالدو، هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية أو إلى بطل آسيا الأهلي".وقال تقرير رياضي، أمس الأربعاء، إن رونالدو، مرشح للعب في كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال أيام في الولايات المتحدة"، متوقعا أن "يوقع عقدا قصير الأجل مع أحد الأندية المشاركة في البطولة، قبل تقييم مستقبله وتحديد الوجهة التي يريد اللعب فيها الموسم المقبل".وكان كريستيانو رونالدو آثار جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب إحدى تغريداته على منصة "إكس"ـ والتي أرفق معها صورة له وهو مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي، وقال: "انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".جاءت تغريدة رونالدو بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الاثنين الماضي، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.وكان الصحفي الإيطالي، رودي جاليتي، أكد أن كريستيانو رونالدو قبل مباراة الفتح، "أبلغ أعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه لا ينوي الاستمرار مع نادي "النصر" السعودي، على الرغم من اتفاقهم معه شفهيا على تجديد عقده معهم".وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي "النصر" السعودي في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.ويوم السبت الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة التي تبدأ في 14 يونيو المقبل، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.وقال إنفانتينو لمنصة البث المباشر "IShowSpeed": "هناك مناقشات مع بعض الأندية"، لذا، إذا كان أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية، فمن يدري؟ لا يزال أمامنا بضعة أسابيع، وسيكون الأمر ممتعا".ولم يتأهل نادي "النصر"، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.وتقام مباراة الافتتاح في 14 يونيو، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التييتقام بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات