https://sarabic.ae/20250523/رونالدو-يكشف-عمره-البيولوجي-ويثير-الجدل-حول-موعد-اعتزاله-1100894926.html
رونالدو يكشف "عمره البيولوجي"... ويثير الجدل حول موعد اعتزاله
رونالدو يكشف "عمره البيولوجي"... ويثير الجدل حول موعد اعتزاله
سبوتنيك عربي
كشفت نتائج التحليل البيولوجي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن عمره الجسدي الحقيقي رغم بلوغه سن الأربعين، والتي أثارت الجدل بين متابعيه. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T13:15+0000
2025-05-23T13:15+0000
2025-05-23T13:15+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار كرة القدم
نادي النصر السعودي
النصر السعودي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093390329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fecf147dccbed4326e8baddb4806227d.jpg
وأكدت نتائج التحليل البيولوجي أن العمر الجسدي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا يتجاوز 28.9 عاما، رغم بلوغه الأربعين.وبحسب وسائل إعلام غربية، أجرت شركة"Whoop" تحليلا شاملا لحالة اللاعب البدنية، أظهرت أن جسده بحالة لاعب في أواخر العشرينات.وأضاف رونالدو: "عندما تكون شابا، تعتقد أنك ستعيش للأبد، أنك ستكون قويا دوما، لا يمكن كسرك. في سن 25 الوضع ليس كما في الثلاثين، خصوصا في كرة القدم. ما زلت أشعر أنني في حالة جيدة، وأصبحت أركز أكثر على التعافي والنوم". وأقرّ رونالدو بأنه يقترب من نهاية مسيرته الكروية.يذكر أن رونالدو، الذي يعتبر من أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، أحرز أكثر من 900 هدف خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2002، وشملت أندية سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، وحاليا النصر السعودي.وتجدر الإشارة إلى أن عقد رونالدو مع نادي النصر السعودي ينتهي في صيف هذا العام، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد.بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزيأول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي
https://sarabic.ae/20250521/قد-تكون-المغرب-صحيفة-تكشف-وجهة-رونالدو-المحتملة-1100820564.html
https://sarabic.ae/20250320/رد-فعل-رونالدو-على-طفل-بكى-لالتقاط-سيلفي-فيديو-1098799293.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093390329_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_239ba18b1aa013f787a3914e15a4096c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم, نادي النصر السعودي, النصر السعودي
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم, نادي النصر السعودي, النصر السعودي
رونالدو يكشف "عمره البيولوجي"... ويثير الجدل حول موعد اعتزاله
كشفت نتائج التحليل البيولوجي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن عمره الجسدي الحقيقي رغم بلوغه سن الأربعين، والتي أثارت الجدل بين متابعيه.
وأكدت نتائج التحليل البيولوجي أن العمر الجسدي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا يتجاوز 28.9 عاما، رغم بلوغه الأربعين.
وبحسب وسائل إعلام غربية، أجرت شركة"Whoop" تحليلا شاملا لحالة اللاعب البدنية، أظهرت أن جسده بحالة لاعب في أواخر العشرينات.
وأعرب رونالدو في تصريحات له مع وسائل إعلام غربية، عن اندهاشه من النتيجة، وقال ممازحا: "لا أصدق أن النتيجة جيدة إلى هذا الحد. هذا يعني أنني قد ألعب لعشر سنوات أخرى".
وأضاف رونالدو: "عندما تكون شابا، تعتقد أنك ستعيش للأبد، أنك ستكون قويا دوما، لا يمكن كسرك. في سن 25 الوضع ليس كما في الثلاثين، خصوصا في كرة القدم. ما زلت أشعر أنني في حالة جيدة، وأصبحت أركز أكثر على التعافي والنوم". وأقرّ رونالدو بأنه يقترب من نهاية مسيرته الكروية.
يذكر أن رونالدو، الذي يعتبر من أعظم لاعبي كرة القدم
في التاريخ، أحرز أكثر من 900 هدف خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت عام 2002، وشملت أندية سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، وحاليا النصر السعودي.
وتجدر الإشارة إلى أن عقد رونالدو
مع نادي النصر السعودي ينتهي في صيف هذا العام، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد.