https://sarabic.ae/20250504/بعقد-قصير-رونالدو-قد-ينتقل-إلى-تشيلسي-الإنجليزي-1100157872.html

بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي

بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي

سبوتنيك عربي

أشارت تقارير صحفية عن احتمال رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، عن الفريق بشكل مؤقت للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها... 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T15:39+0000

2025-05-04T15:39+0000

2025-05-04T15:39+0000

مجتمع

أخبار العالم الآن

رياضة

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نادي النصر السعودي

نادي تشيلسي

كأس العالم للأندية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093390329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fecf147dccbed4326e8baddb4806227d.jpg

رونالدوا قد يشارك في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل، وتبدأ في 15 يونيو/ حزيران حتى 14 يوليو/ تموز.وارتبط اسم رونالدو بعدد من الأندية التي تسعى لضمه للمشاركة في البطولة، وجاء الأهلي المصري في المقدمة، حيث كان من المتوقع أن يواجه منافسه التقليدي ليونيل ميسي في المجموعة الأولى.لكن مسؤولي الأهلي نفوا ذلك تماما بينما أكد مسؤولو النصر تمسكهم باللاعب الذين يرغبون في بقائه مع الفريق للاستعداد للموسم المقبل.تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، في ظل محاولات النصر لتجديد عقد رونالدو الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.وفي المقابل، يشعر كريستيانو رونالدو بإحباط كبير بعد خروج فريقه من دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته في نصف النهائي أمام كاواساكي فرونتال الياباني.وبعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح نافذة انتقالات استثنائية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 حتى 10 يونيو المقبل، أشارت وسائل إعلام أن رونالدو مشرح للانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي.ولفتت إلى أن مدة تعاقد رونالدوا مع الفريق الإنجليزي قد تستمر شهرا واحدا فقط للمشاركة في البطولة.وفي حال انتقال النجم البرتغالي إلى "البلوز"، سيلعب رونالدو في المجموعة الـ 4، ليخوض تجربته الثانية مع الفريق الإنجليزية بعد فترتين قضاهما مع مانشستر يونايتد، في السابق.وإذا انتقل رونالدو إلى تشيلسي، فإنه قد يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي، الذي يوجد أيضا في المجموعة الرابعة مع تشيلسي وفلامنغو البرازيلي.

https://sarabic.ae/20250320/رد-فعل-رونالدو-على-طفل-بكى-لالتقاط-سيلفي-فيديو-1098799293.html

https://sarabic.ae/20250501/رونالدو-يتجادل-مع-الأشباح-بعد-خسارته-فيديو-1100088553.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, نادي تشيلسي, كأس العالم للأندية