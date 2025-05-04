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https://sarabic.ae/20250504/بعقد-قصير-رونالدو-قد-ينتقل-إلى-تشيلسي-الإنجليزي-1100157872.html
بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي
بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي
سبوتنيك عربي
أشارت تقارير صحفية عن احتمال رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، عن الفريق بشكل مؤقت للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T15:39+0000
2025-05-04T15:39+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
نادي تشيلسي
كأس العالم للأندية
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رونالدوا قد يشارك في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل، وتبدأ في 15 يونيو/ حزيران حتى 14 يوليو/ تموز.وارتبط اسم رونالدو بعدد من الأندية التي تسعى لضمه للمشاركة في البطولة، وجاء الأهلي المصري في المقدمة، حيث كان من المتوقع أن يواجه منافسه التقليدي ليونيل ميسي في المجموعة الأولى.لكن مسؤولي الأهلي نفوا ذلك تماما بينما أكد مسؤولو النصر تمسكهم باللاعب الذين يرغبون في بقائه مع الفريق للاستعداد للموسم المقبل.تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، في ظل محاولات النصر لتجديد عقد رونالدو الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.وفي المقابل، يشعر كريستيانو رونالدو بإحباط كبير بعد خروج فريقه من دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته في نصف النهائي أمام كاواساكي فرونتال الياباني.وبعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح نافذة انتقالات استثنائية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 حتى 10 يونيو المقبل، أشارت وسائل إعلام أن رونالدو مشرح للانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي.ولفتت إلى أن مدة تعاقد رونالدوا مع الفريق الإنجليزي قد تستمر شهرا واحدا فقط للمشاركة في البطولة.وفي حال انتقال النجم البرتغالي إلى "البلوز"، سيلعب رونالدو في المجموعة الـ 4، ليخوض تجربته الثانية مع الفريق الإنجليزية بعد فترتين قضاهما مع مانشستر يونايتد، في السابق.وإذا انتقل رونالدو إلى تشيلسي، فإنه قد يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي، الذي يوجد أيضا في المجموعة الرابعة مع تشيلسي وفلامنغو البرازيلي.
https://sarabic.ae/20250320/رد-فعل-رونالدو-على-طفل-بكى-لالتقاط-سيلفي-فيديو-1098799293.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, نادي تشيلسي, كأس العالم للأندية
أخبار العالم الآن, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, نادي تشيلسي, كأس العالم للأندية

بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي

15:39 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Radovan Stoklasa البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي
 البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Radovan Stoklasa
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أشارت تقارير صحفية عن احتمال رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، عن الفريق بشكل مؤقت للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد الذي سيجمع 32 فريقا.
رونالدوا قد يشارك في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل، وتبدأ في 15 يونيو/ حزيران حتى 14 يوليو/ تموز.
وارتبط اسم رونالدو بعدد من الأندية التي تسعى لضمه للمشاركة في البطولة، وجاء الأهلي المصري في المقدمة، حيث كان من المتوقع أن يواجه منافسه التقليدي ليونيل ميسي في المجموعة الأولى.
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لكن مسؤولي الأهلي نفوا ذلك تماما بينما أكد مسؤولو النصر تمسكهم باللاعب الذين يرغبون في بقائه مع الفريق للاستعداد للموسم المقبل.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، في ظل محاولات النصر لتجديد عقد رونالدو الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وفي المقابل، يشعر كريستيانو رونالدو بإحباط كبير بعد خروج فريقه من دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته في نصف النهائي أمام كاواساكي فرونتال الياباني.
وبعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح نافذة انتقالات استثنائية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 1 حتى 10 يونيو المقبل، أشارت وسائل إعلام أن رونالدو مشرح للانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي.
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ولفتت إلى أن مدة تعاقد رونالدوا مع الفريق الإنجليزي قد تستمر شهرا واحدا فقط للمشاركة في البطولة.
وفي حال انتقال النجم البرتغالي إلى "البلوز"، سيلعب رونالدو في المجموعة الـ 4، ليخوض تجربته الثانية مع الفريق الإنجليزية بعد فترتين قضاهما مع مانشستر يونايتد، في السابق.
وإذا انتقل رونالدو إلى تشيلسي، فإنه قد يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي، الذي يوجد أيضا في المجموعة الرابعة مع تشيلسي وفلامنغو البرازيلي.
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