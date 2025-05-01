https://sarabic.ae/20250501/رونالدو-يتجادل-مع-الأشباح-بعد-خسارته-فيديو-1100088553.html
رونالدو يتجادل مع "الأشباح" بعد خسارته مباراة حاسمة... فيديو
رونالدو يتجادل مع "الأشباح" بعد خسارته مباراة حاسمة... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار سلوك اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، بعد خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، اهتمام وسائل الإعلام العالمية،... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T15:53+0000
2025-05-01T15:53+0000
2025-05-01T15:55+0000
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ويظهر رونالدو في الفيديو، وهو يقف وحيدا حزينا في منتصف الملعب وكأنه يتجادل مع "الأشباح"، ويهز كتفيه مرارًا، ويلوّح بيديه بحركات غريبة توحي بلومه لذاته، في مشهد تداوله الكثيرون، في تعاطف كبير مع نجمهم "الدون".وودع نادي النصر مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور نصف النهائي، بعد فوز فريق فريق كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-3، يوم أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور النصف النهائي.وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع (6 دقائق) حدثت مواجهة مباشرة بين رونالدو مع لويس ياماغوتشي، حارس مرمى كاواساكي، الذي أبعد بقدمه ركلة حرة سددها "الدون"، حيث أضاع الأخير فرصة التعادل من محاولة ثالثة بعدما راوغ الحارس ولكنه تعثر قبل أن يسدد في المرمى الخالي، لتذهب فرصة حقيقية من النجم البرتغالي.أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيويما السبب؟… كريستيانو رونالدو لن يسافر إلى إيران مع فريقه النصر السعودي
https://sarabic.ae/20250501/أول-تعليق-من-كريستيانو-رونالدو-بعد-ضياع-الحلم-الآسيوي-1100065060.html
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رياضة, نادي الفيديو
رونالدو يتجادل مع "الأشباح" بعد خسارته مباراة حاسمة... فيديو
15:53 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 15:55 GMT 01.05.2025)
أثار سلوك اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، بعد خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وشبكات التواصل الاجتماعي.
ويظهر رونالدو في الفيديو، وهو يقف وحيدا حزينا في منتصف الملعب وكأنه يتجادل مع "الأشباح"، ويهز كتفيه مرارًا، ويلوّح بيديه بحركات غريبة توحي بلومه لذاته، في مشهد تداوله الكثيرون، في تعاطف كبير مع نجمهم "الدون".
وودع نادي النصر مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور نصف النهائي، بعد فوز فريق فريق كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-3، يوم أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور النصف النهائي.
وخلال الوقت المحتسب بدل الضائع (6 دقائق) حدثت مواجهة مباشرة بين رونالدو
مع لويس ياماغوتشي، حارس مرمى كاواساكي، الذي أبعد بقدمه ركلة حرة سددها "الدون"، حيث أضاع الأخير فرصة التعادل من محاولة ثالثة بعدما راوغ الحارس ولكنه تعثر قبل أن يسدد في المرمى الخالي، لتذهب فرصة حقيقية من النجم البرتغالي.