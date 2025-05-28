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https://sarabic.ae/20250528/تقرير-رونالدو-يعود-مجددا-للعب-ضد-ميسي-مواجهة-محتملة-خلال-أيام-1101043862.html
تقرير: رونالدو يعود مجددا للعب ضد ميسي... مواجهة محتملة خلال أيام
تقرير: رونالدو يعود مجددا للعب ضد ميسي... مواجهة محتملة خلال أيام
سبوتنيك عربي
كشف تقرير رياضي، الوجهة المقبلة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تلميحه بمغادرة فريقه النصر السعودي". 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T06:21+0000
2025-05-28T06:21+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
نادي النصر السعودي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
رياضة
منوعات
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وقال التقرير، إن "رونالدو، مرشح للعب في كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال أيام في الولايات المتحدة"، متوقعا أن "يوقع رونالدو عقدا قصير الأجل مع أحد الأندية المشاركة في البطولة، قبل تقييم مستقبله وتحديد الوجهة التي يريد اللعب فيها خلال الموسم المقبل".وكان كريستيانو رونالدو، آثار جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب إحدى تغريداته على منصة "إكس"ـ والتي أرفق معها صورة له وهو مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي، وقال: "انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".جاءت تغريدة رونالدو بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الاثنين الماضي، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.وكان الصحفي الإيطالي، رودي جاليتي، أكد أن كريستيانو رونالدو قبل مباراة الفتح، "أبلغ أعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه لا ينوي الاستمرار مع نادي "النصر" السعودي، على الرغم من اتفاقهم معه شفهيا على تجديد عقده معهم".وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي "النصر" السعودي في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.ويوم السبت الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة التي تبدأ في 14 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.ولم يتأهل نادي "النصر"، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.وتقام مباراة الافتتاح في 14 يونيو، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التييتقام بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.
https://sarabic.ae/20250523/رونالدو-يكشف-عمره-البيولوجي-ويثير-الجدل-حول-موعد-اعتزاله-1100894926.html
https://sarabic.ae/20250521/قد-تكون-المغرب-صحيفة-تكشف-وجهة-رونالدو-المحتملة-1100820564.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, ليونيل ميسي, رياضة, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, ليونيل ميسي, رياضة, منوعات

تقرير: رونالدو يعود مجددا للعب ضد ميسي... مواجهة محتملة خلال أيام

06:21 GMT 28.05.2025
© Getty Images / Yasser Bakhshالبرتغالي كريستيانو رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / Yasser Bakhsh
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كشف تقرير رياضي، الوجهة المقبلة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تلميحه بمغادرة فريقه النصر السعودي".
وقال التقرير، إن "رونالدو، مرشح للعب في كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال أيام في الولايات المتحدة"، متوقعا أن "يوقع رونالدو عقدا قصير الأجل مع أحد الأندية المشاركة في البطولة، قبل تقييم مستقبله وتحديد الوجهة التي يريد اللعب فيها خلال الموسم المقبل".
وكان كريستيانو رونالدو، آثار جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب إحدى تغريداته على منصة "إكس"ـ والتي أرفق معها صورة له وهو مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي، وقال: "انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
رونالدو يكشف "عمره البيولوجي"... ويثير الجدل حول موعد اعتزاله
23 مايو, 13:15 GMT
جاءت تغريدة رونالدو بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الاثنين الماضي، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.
وكان الصحفي الإيطالي، رودي جاليتي، أكد أن كريستيانو رونالدو قبل مباراة الفتح، "أبلغ أعضاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه لا ينوي الاستمرار مع نادي "النصر" السعودي، على الرغم من اتفاقهم معه شفهيا على تجديد عقده معهم".
وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي "النصر" السعودي في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.
للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
مجتمع
قد تكون المغرب.. صحيفة تكشف وجهة رونالدو المحتملة
21 مايو, 12:25 GMT
ويوم السبت الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة التي تبدأ في 14 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.
وقال إنفانتينو لمنصة البث المباشر "IShowSpeed": "هناك مناقشات مع بعض الأندية"، لذا، إذا كان أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية، فمن يدري؟ لا يزال أمامنا بضعة أسابيع، وسيكون الأمر ممتعا".
ولم يتأهل نادي "النصر"، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.
وتقام مباراة الافتتاح في 14 يونيو، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التييتقام بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.
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