رونالدو: لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي وكنت "مترجما" له طوال 15 عاما... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
11:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ضربة جوية روسية دقيقة وشاملة لمئات المواقع الحساسة في أوكرانيا ردا على إرهاب كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تدخل حالة من الجمود.. ما الأسباب؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
08:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
11:33 GMT
26 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار تجديد الدماغ والسلالة الشبحية والنباتات الغريبة بالجبل الأعلى
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250608/رونالدو--علمت-مترجما-لميسي-طوال-15-عاما-1101441064.html
رونالدو: لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي وكنت "مترجما" له طوال 15 عاما... فيديو
رونالدو: لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي وكنت "مترجما" له طوال 15 عاما... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو، أنه "عمل مترجماً لغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في بعض المناسبات". 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T08:37+0000
2025-06-08T08:46+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
البرتغال
نادي النصر السعودي
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101440822_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_ebbbd1e9a26a71ca62fcfe4c26364429.jpg
وظهر رونالدو (40 عاماً)، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة منتخب بلاده المرتقبة مع إسبانيا مساي اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية، رافضاً إغلاق الباب أمام لعبهما سوياً بفريق واحد في يوم ما. وقال رونالدو، "لا يمكن القول بأنني لن ألعب مع ميسي مطلقاً أو إغلاق الباب أمام ذلك، لكن أعتقد أنه من المستبعد ذلك". وواصل: لدي حب للأرجنتين، فزوجتي من هناك، وأحب البلد والشعب رغم أنني لم أزره من قبل لكنني أرغب بفعل ذلك مستقبلاً، كما أن لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي".وختم رونالدو: علاقتي مع ميسي كانت دائماً ما تتسم بالاحترام، كنا على خشبة المسرح لمدة 15 عاماً، واعتدت على ترجمة بعض الأشياء له من الإنجليزية إلى الإسبانية.وأعلن رونالدو، أمس السب،عدم وجود أي نية لديه للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025. وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة نهائي دوري الأمم الأوروبية، إنه اتخذ قرارا شبه مؤكد بعدم المشاركة في كأس العالم للأندية.وأضاف: "رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات، لكن يجب التفكير على المدى القريب والمتوسط ​​والبعيد". وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن رونالدو قد يشارك مع أحد الفرق المتواجدة في مونديال الأندية.وكان كريستيانو رونالدو، قد أثار جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب أحد منشوراته على منصة "إكس"، والذي أرفقه بصورة له وهو يرتدي قميص نادي النصر السعودي، قائلا: "انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".وجاءت تغريدة رونالدو، بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الاثنين الماضي، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي النصر السعودي، في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.ويوم السبت الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في منافسات كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة، التي تبدأ في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.وقال إنفانتينو لمنصة البث المباشر "آي شو سبييد": "هناك مناقشات مع بعض الأندية، لذا، إذا كان أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية، فمن يدري؟ لا يزال أمامنا بضعة أسابيع، وسيكون الأمر ممتعا".ولم يتأهل نادي النصر، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.وتقام مباراة الافتتاح في 14 يونيو الجاري، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التي تُنظم بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.
https://sarabic.ae/20250528/تقرير-رونالدو-يعود-مجددا-للعب-ضد-ميسي-مواجهة-محتملة-خلال-أيام-1101043862.html
https://sarabic.ae/20250527/رونالدو-يثير-جدلا-واسعا-حول-مستقبله-مع-النصر-السعودي-بعبارة-لقد-انتهى-هذا-الفصل-1101026130.html
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101440822_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_5eeef97a15fae91d75cbe59c95b2b043.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, البرتغال, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, البرتغال, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات

رونالدو: لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي وكنت "مترجما" له طوال 15 عاما... فيديو

08:37 GMT 08.06.2025 (تم التحديث: 08:46 GMT 08.06.2025)
© Getty Images / Pau Barrena - UEFAقائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو
قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© Getty Images / Pau Barrena - UEFA
تابعنا عبر
كشف قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو، أنه "عمل مترجماً لغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في بعض المناسبات".
وظهر رونالدو (40 عاماً)، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة منتخب بلاده المرتقبة مع إسبانيا مساي اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية، رافضاً إغلاق الباب أمام لعبهما سوياً بفريق واحد في يوم ما.
وقال رونالدو، "لا يمكن القول بأنني لن ألعب مع ميسي مطلقاً أو إغلاق الباب أمام ذلك، لكن أعتقد أنه من المستبعد ذلك".
وواصل: لدي حب للأرجنتين، فزوجتي من هناك، وأحب البلد والشعب رغم أنني لم أزره من قبل لكنني أرغب بفعل ذلك مستقبلاً، كما أن لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي".
وختم رونالدو: علاقتي مع ميسي كانت دائماً ما تتسم بالاحترام، كنا على خشبة المسرح لمدة 15 عاماً، واعتدت على ترجمة بعض الأشياء له من الإنجليزية إلى الإسبانية.
وأعلن رونالدو، أمس السب،عدم وجود أي نية لديه للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025. وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة نهائي دوري الأمم الأوروبية، إنه اتخذ قرارا شبه مؤكد بعدم المشاركة في كأس العالم للأندية.
وأضاف: "رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات، لكن يجب التفكير على المدى القريب والمتوسط ​​والبعيد".
وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن رونالدو قد يشارك مع أحد الفرق المتواجدة في مونديال الأندية.
البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
مجتمع
تقرير: رونالدو يعود مجددا للعب ضد ميسي... مواجهة محتملة خلال أيام
28 مايو, 06:21 GMT
وكان كريستيانو رونالدو، قد أثار جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب أحد منشوراته على منصة "إكس"، والذي أرفقه بصورة له وهو يرتدي قميص نادي النصر السعودي، قائلا: "انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".
وجاءت تغريدة رونالدو، بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الاثنين الماضي، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.
وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي النصر السعودي، في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.
ويوم السبت الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في منافسات كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة، التي تبدأ في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
مجتمع
رونالدو يثير جدلا واسعا حول مستقبله مع "النصر" السعودي بعبارة "لقد انتهى هذا الفصل"
27 مايو, 13:50 GMT
وقال إنفانتينو لمنصة البث المباشر "آي شو سبييد": "هناك مناقشات مع بعض الأندية، لذا، إذا كان أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية، فمن يدري؟ لا يزال أمامنا بضعة أسابيع، وسيكون الأمر ممتعا".
ولم يتأهل نادي النصر، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.
وتقام مباراة الافتتاح في 14 يونيو الجاري، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التي تُنظم بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала