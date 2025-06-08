https://sarabic.ae/20250608/رونالدو--علمت-مترجما-لميسي-طوال-15-عاما-1101441064.html

رونالدو: لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي وكنت "مترجما" له طوال 15 عاما... فيديو

رونالدو: لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي وكنت "مترجما" له طوال 15 عاما... فيديو

سبوتنيك عربي

كشف قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو، أنه "عمل مترجماً لغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في بعض المناسبات". 08.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-08T08:37+0000

2025-06-08T08:37+0000

2025-06-08T08:46+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

البرتغال

نادي النصر السعودي

رياضة

منوعات

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وظهر رونالدو (40 عاماً)، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة منتخب بلاده المرتقبة مع إسبانيا مساي اليوم في نهائي دوري الأمم الأوروبية، رافضاً إغلاق الباب أمام لعبهما سوياً بفريق واحد في يوم ما. وقال رونالدو، "لا يمكن القول بأنني لن ألعب مع ميسي مطلقاً أو إغلاق الباب أمام ذلك، لكن أعتقد أنه من المستبعد ذلك". وواصل: لدي حب للأرجنتين، فزوجتي من هناك، وأحب البلد والشعب رغم أنني لم أزره من قبل لكنني أرغب بفعل ذلك مستقبلاً، كما أن لدي عاطفة كبيرة تجاه ميسي".وختم رونالدو: علاقتي مع ميسي كانت دائماً ما تتسم بالاحترام، كنا على خشبة المسرح لمدة 15 عاماً، واعتدت على ترجمة بعض الأشياء له من الإنجليزية إلى الإسبانية.وأعلن رونالدو، أمس السب،عدم وجود أي نية لديه للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025. وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة نهائي دوري الأمم الأوروبية، إنه اتخذ قرارا شبه مؤكد بعدم المشاركة في كأس العالم للأندية.وأضاف: "رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات، لكن يجب التفكير على المدى القريب والمتوسط ​​والبعيد". وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن رونالدو قد يشارك مع أحد الفرق المتواجدة في مونديال الأندية.وكان كريستيانو رونالدو، قد أثار جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب أحد منشوراته على منصة "إكس"، والذي أرفقه بصورة له وهو يرتدي قميص نادي النصر السعودي، قائلا: "انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".وجاءت تغريدة رونالدو، بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الاثنين الماضي، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي النصر السعودي، في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.ويوم السبت الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في منافسات كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة، التي تبدأ في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.وقال إنفانتينو لمنصة البث المباشر "آي شو سبييد": "هناك مناقشات مع بعض الأندية، لذا، إذا كان أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية، فمن يدري؟ لا يزال أمامنا بضعة أسابيع، وسيكون الأمر ممتعا".ولم يتأهل نادي النصر، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.وتقام مباراة الافتتاح في 14 يونيو الجاري، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التي تُنظم بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, البرتغال, نادي النصر السعودي, رياضة, منوعات