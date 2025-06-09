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https://sarabic.ae/20250609/رونالدو-يحسم-الجدل-حول-مستقبله-مع-النصر-السعودي-1101488760.html
رونالدو يحسم الجدل حول مستقبله مع النصر السعودي
رونالدو يحسم الجدل حول مستقبله مع النصر السعودي
سبوتنيك عربي
حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشائعات المتعلقة بمستقبله مع نادي النصر السعودي. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T13:45+0000
2025-06-09T13:45+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
البرتغال
رياضة
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الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101487963_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6c17e60a1b4a2dcdcd39e425ff3dafdf.jpg
ونقلت عدة تقارير تصريحا لرونالدو، بعدما قاد المنتخب البرتغالي للتتويج بدوري أمم أوروبا في ميونخ، أن "رونالدو أكد أنه سيواصل اللعب مع نادي النصر السعودي"، قائلا: "لن يتغير أي شيء. اللعب للنصر؟ نعم".وانضم رونالدو (40 عاما) إلى النصر في 2023، وينتهي عقده الحالي في 30 يونيو/ حزيران الجاري.وأعلن رونالدو، في وقت سابق، عدم وجود أي نية لديه للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025. وقال: "رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات، لكن يجب التفكير على المدى القريب والمتوسط ​​والبعيد".وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن رونالدو قد يشارك مع أحد الفرق المتواجدة في مونديال الأندية.وكان كريستيانو رونالدو، قد أثار جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب أحد منشوراته على منصة "إكس"، والذي أرفقه بصورة له وهو يرتدي قميص نادي النصر السعودي، قائلا: "انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".وجاءت تغريدة رونالدو، بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الاثنين الماضي، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي النصر السعودي، في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.ويوم السبت الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في منافسات كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة، التي تبدأ في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.وقال إنفانتينو لمنصة البث المباشر "آي شو سبييد": "هناك مناقشات مع بعض الأندية، لذا، إذا كان أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية، فمن يدري؟ لا يزال أمامنا بضعة أسابيع، وسيكون الأمر ممتعا".ولم يتأهل نادي النصر، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.وتقام مباراة الافتتاح في 14 يونيو الجاري، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التي تُنظم بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.
https://sarabic.ae/20250608/للمرة-الثانية-البرتغال-تتوج-بدوري-الأمم-الأوروبية-بعد-الفوز-على-إسبانيا-بركلات-الترجيح-1101462942.html
https://sarabic.ae/20250608/رونالدو--علمت-مترجما-لميسي-طوال-15-عاما-1101441064.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, البرتغال, رياضة, منوعات, الأخبار
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, البرتغال, رياضة, منوعات, الأخبار

رونالدو يحسم الجدل حول مستقبله مع النصر السعودي

13:45 GMT 09.06.2025
© Getty Images / Lars Baronالبرتغالي كريستيانو رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
© Getty Images / Lars Baron
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حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشائعات المتعلقة بمستقبله مع نادي النصر السعودي.
ونقلت عدة تقارير تصريحا لرونالدو، بعدما قاد المنتخب البرتغالي للتتويج بدوري أمم أوروبا في ميونخ، أن "رونالدو أكد أنه سيواصل اللعب مع نادي النصر السعودي"، قائلا: "لن يتغير أي شيء. اللعب للنصر؟ نعم".
وانضم رونالدو (40 عاما) إلى النصر في 2023، وينتهي عقده الحالي في 30 يونيو/ حزيران الجاري.
البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
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أمس, 23:52 GMT
وأعلن رونالدو، في وقت سابق، عدم وجود أي نية لديه للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025. وقال: "رغم تلقي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات، لكن يجب التفكير على المدى القريب والمتوسط ​​والبعيد".
وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن رونالدو قد يشارك مع أحد الفرق المتواجدة في مونديال الأندية.
وكان كريستيانو رونالدو، قد أثار جدلا واسعا بين الملايين من محبيه، بسبب أحد منشوراته على منصة "إكس"، والذي أرفقه بصورة له وهو يرتدي قميص نادي النصر السعودي، قائلا: "انتهى هذا الفصل، القصة؟ لا تزال قيد الكتابة، إنني ممتن للجميع".
وجاءت تغريدة رونالدو، بعد ساعات من الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء الاثنين الماضي، وهو ما أثار تكهنات حول مستقبل أحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم.
وانضم كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة "أفضل لاعب في العالم" 5 مرات، إلى نادي النصر السعودي، في أواخر عام 2022، وسينتهي عقده نهاية شهر يونيو/ حزيران 2025.
قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
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أمس, 08:37 GMT
ويوم السبت الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إن رونالدو قد يشارك في منافسات كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة والموسعة، التي تبدأ في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بفضل فترة انتقالات فريدة تم إنشاؤها للبطولة.
وقال إنفانتينو لمنصة البث المباشر "آي شو سبييد": "هناك مناقشات مع بعض الأندية، لذا، إذا كان أي ناد يراقب ويرغب في التعاقد مع رونالدو لكأس العالم للأندية، فمن يدري؟ لا يزال أمامنا بضعة أسابيع، وسيكون الأمر ممتعا".
ولم يتأهل نادي النصر، الذي احتل المركز الثالث في الدوري السعودي هذا الموسم، إلى كأس العالم للأندية، حيث سيلعب ليونيل ميسي، غريم رونالدو اللدود، مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.
وتقام مباراة الافتتاح في 14 يونيو الجاري، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التي تُنظم بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.
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