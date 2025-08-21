https://sarabic.ae/20250821/تسريب-الآلاف-من-محادثات-روبوت-الدردشة-غروك-1104010520.html

تسريب الآلاف من محادثات روبوت الدردشة "غروك"

تسريب الآلاف من محادثات روبوت الدردشة "غروك"

كشفت صحف عالمية، اليوم الخميس، أنه تم تسريب آلاف محادثات روبوت الدردشة "غروك" عبر محرك بحث "غوغل"، تحتوي بيانات حساسة ومعلومات شخصية وحتى تعليمات ذكاء اصطناعي...

تواجه شركة " إكس إي أي" (xAI) المختصة بالذكاء الاصطناعي، المملوكة لإيلون ماسك، تحقيقا بعد اكتشاف أن آلاف المحادثات مع روبوت الدردشة "غروك" متاحة للعامة عبر محرك بحث "غوغل".ووفقا لتقرير صادر عن مجلة "فوربس"، فإن مستخدمي "غروك" الذين ضغطوا على زر "المشاركة" في محادثاتهم كانوا ينشرون هذه المحادثات دون علمهم على صفحة ويب عامة.وذكرت مجلة "فوربس" أن بحث "غوغل" يظهرأكثر من 370,000 محادثة مستخدم مع الروبوت، واستعرضت المحادثات التي طرح فيها المستخدمون أسئلة خاصة حول الطب وعلم النفس، حتى أن بعضها كشف عن الاسم والتفاصيل الشخصية وكلمات مرور شاركها مستخدمو "غروك" مع الروبوت. كما أمكن الوصول إلى ملفات الصور وجداول البيانات وبعض المستندات النصية التي رفعها المستخدمون عبر الصفحة المشتركة.والجدير بالذكر أن شركة "إكس إي أي" ليست شركة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي نشرت محادثات المستخدمين مع روبوتات الدردشة الخاصة بها، ففي وقت سابق من هذا الشهر، شعر مستخدمو "تشات جي بي تي" (ChatGPT) من شركة "أوبن إي أي" (OpenAI) بالقلق عندما وجدوا أن محادثاتهم تظهر في نتائج بحث "غوغل"، على الرغم من أن المستخدمين اختاروا جعل تلك المحادثات غير "قابلة للاكتشاف" للآخرين.ولكن بعد موجة من الانتقادات، غيرت الشركة سياستها بسرعة، وأوقفت هذه الخاصية، لأنها "وفرت للمستخدمين خيارا لمشاركة معلومات لم يقصدوها عن طريق الخطأ".ومن المرجح أن تقوم شركة "إكس إي أي" بنفس ما قامت به شركة "أوبن إي أي" تفاديا للانتقادات.ماسك: "الذكاء الاصطناعي" يصنع محاكاة قد يتحول فيها البشر إلى "شخصيات ثانوية"روبوتات الذكاء الاصطناعي تخوض أول مباراة كرة قدم خماسية في العالم ببكين

