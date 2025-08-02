ماسك: "الذكاء الاصطناعي" يصنع محاكاة قد يتحول فيها البشر إلى "شخصيات ثانوية"

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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
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11:03 GMT
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الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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12:32 GMT
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خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
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مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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عرب بوينت بودكاست
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27 د
مساحة حرة
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11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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https://sarabic.ae/20250802/ماسك-الذكاء-الاصطناعي-يصنع-محاكاة-قد-يتحول-فيها-البشر-إلى-شخصيات-ثانوية-1103311152.html
ماسك: "الذكاء الاصطناعي" يصنع محاكاة قد يتحول فيها البشر إلى "شخصيات ثانوية"
ماسك: "الذكاء الاصطناعي" يصنع محاكاة قد يتحول فيها البشر إلى "شخصيات ثانوية"
سبوتنيك عربي
ذكر إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنه خلق واقع شبيه بمحاكاة افتراضية رقمية يُختزل فيه دور البشر إلى مجرد شخصيات... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T20:17+0000
2025-08-02T20:17+0000
مجتمع
إيلون ماسك
الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي
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وجاءت تصريحات ماسك، اليوم السبت، تعليقا على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، جاء فيه: "مع تطوير الذكاء الاصطناعي العام، 'AGI' سيغدو البشر مجرد شخصيات ثانوية في محاكاة رقمية".وبدوره، علق إيلون ماسك قائلا: "على الأرجح، هذا صحيح".ويشار إلى أن ماسك قد أعرب العام الماضي عن ثقته، في أن الذكاء الاصطناعي سيتجاوز ذكاء البشر بحلول عام 2030، رغم أنه سبق القول في وقت سابق إنه بحلول عام 2025 سيكون الذكاء الاصطناعي أذكى من أي إنسان، وكما أضاف أيضا، أنه بحلول عام 2029 سيتجاوز جميع البشر مجتمعين.يذكر أن الملياردير الأمريكي قد أسّس شركة الذكاء الاصطناعي "xAI" في العام 2023 من أجل منافسة عمالقة قطاع الذكاء الاصطناعي حول العالم، في وقت تعمل الشركة في الوقت الراهن، على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يُعرف باسم "Grok"، تم الكشف عنه في نوفمبر من العام ذاته.ويعد الذكاء الاصطناعي العام "AGI"، نوعا من الذكاء الاصطناعي ويمكنه التفكير والفهم واتخاذ القرارات مثل الإنسان، بل وربما يتفوق عليه في معظم المهام الإدراكية والمعرفية.
https://sarabic.ae/20250802/إيلون-ماسك-يدعو-دول-الاتحاد-الأوروبي-إلى-تفكيك-التكتل-1103287404.html
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إيلون ماسك, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي

ماسك: "الذكاء الاصطناعي" يصنع محاكاة قد يتحول فيها البشر إلى "شخصيات ثانوية"

20:17 GMT 02.08.2025
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelovaصحفي في وكالة الأنباء الدولية وإذاعة سبوتنيك على المريخ عن طريق الذكاء الاصطناعي
صحفي في وكالة الأنباء الدولية وإذاعة سبوتنيك على المريخ عن طريق الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova
تابعنا عبر
ذكر إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنه خلق واقع شبيه بمحاكاة افتراضية رقمية يُختزل فيه دور البشر إلى مجرد شخصيات ثانوية.
وجاءت تصريحات ماسك، اليوم السبت، تعليقا على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، جاء فيه: "مع تطوير الذكاء الاصطناعي العام، 'AGI' سيغدو البشر مجرد شخصيات ثانوية في محاكاة رقمية".
ثمن حرية الاتحاد الأوروبي كلف مواطنيه ثمنا باهظا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
إيلون ماسك يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تفكيك التكتل
01:24 GMT
وبدوره، علق إيلون ماسك قائلا: "على الأرجح، هذا صحيح".
ويشار إلى أن ماسك قد أعرب العام الماضي عن ثقته، في أن الذكاء الاصطناعي سيتجاوز ذكاء البشر بحلول عام 2030، رغم أنه سبق القول في وقت سابق إنه بحلول عام 2025 سيكون الذكاء الاصطناعي أذكى من أي إنسان، وكما أضاف أيضا، أنه بحلول عام 2029 سيتجاوز جميع البشر مجتمعين.
يذكر أن الملياردير الأمريكي قد أسّس شركة الذكاء الاصطناعي "xAI" في العام 2023 من أجل منافسة عمالقة قطاع الذكاء الاصطناعي حول العالم، في وقت تعمل الشركة في الوقت الراهن، على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يُعرف باسم "Grok"، تم الكشف عنه في نوفمبر من العام ذاته.
ويعد الذكاء الاصطناعي العام "AGI"، نوعا من الذكاء الاصطناعي ويمكنه التفكير والفهم واتخاذ القرارات مثل الإنسان، بل وربما يتفوق عليه في معظم المهام الإدراكية والمعرفية.
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