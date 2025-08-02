https://sarabic.ae/20250802/ماسك-الذكاء-الاصطناعي-يصنع-محاكاة-قد-يتحول-فيها-البشر-إلى-شخصيات-ثانوية-1103311152.html

ماسك: "الذكاء الاصطناعي" يصنع محاكاة قد يتحول فيها البشر إلى "شخصيات ثانوية"

ماسك: "الذكاء الاصطناعي" يصنع محاكاة قد يتحول فيها البشر إلى "شخصيات ثانوية"

سبوتنيك عربي

ذكر إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنه خلق واقع شبيه بمحاكاة افتراضية رقمية يُختزل فيه دور البشر إلى مجرد شخصيات... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T20:17+0000

2025-08-02T20:17+0000

2025-08-02T20:17+0000

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إيلون ماسك

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أخبار الذكاء الاصطناعي

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وجاءت تصريحات ماسك، اليوم السبت، تعليقا على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، جاء فيه: "مع تطوير الذكاء الاصطناعي العام، 'AGI' سيغدو البشر مجرد شخصيات ثانوية في محاكاة رقمية".وبدوره، علق إيلون ماسك قائلا: "على الأرجح، هذا صحيح".ويشار إلى أن ماسك قد أعرب العام الماضي عن ثقته، في أن الذكاء الاصطناعي سيتجاوز ذكاء البشر بحلول عام 2030، رغم أنه سبق القول في وقت سابق إنه بحلول عام 2025 سيكون الذكاء الاصطناعي أذكى من أي إنسان، وكما أضاف أيضا، أنه بحلول عام 2029 سيتجاوز جميع البشر مجتمعين.يذكر أن الملياردير الأمريكي قد أسّس شركة الذكاء الاصطناعي "xAI" في العام 2023 من أجل منافسة عمالقة قطاع الذكاء الاصطناعي حول العالم، في وقت تعمل الشركة في الوقت الراهن، على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يُعرف باسم "Grok"، تم الكشف عنه في نوفمبر من العام ذاته.ويعد الذكاء الاصطناعي العام "AGI"، نوعا من الذكاء الاصطناعي ويمكنه التفكير والفهم واتخاذ القرارات مثل الإنسان، بل وربما يتفوق عليه في معظم المهام الإدراكية والمعرفية.

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