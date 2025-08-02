https://sarabic.ae/20250802/إيلون-ماسك-يدعو-دول-الاتحاد-الأوروبي-إلى-تفكيك-التكتل-1103287404.html
إيلون ماسك يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تفكيك التكتل
إيلون ماسك يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تفكيك التكتل
سبوتنيك عربي
دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى مغادرته، معتبراً أن التكتل "يُدمّر الديمقراطية في أوروبا". 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T01:24+0000
2025-08-02T01:24+0000
2025-08-02T01:24+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
إيلون ماسك
العالم
إيرلندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099341217_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_60ee951bb4ca9de01961093d267150c9.png
وكتب ماسك على منصة "إكس" معلقاً على قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية: "على إيرلندا أن تغادر الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "برأيي، يجب على جميع الدول فعل ذلك. فهو يدمر الديمقراطية في أوروبا".وكانت صحيفة Irish Times قد ذكرت في وقت سابق أن محكمة العدل الأوروبية قضت يوم الجمعة بعدم جواز استخدام الحكومة الإيرلندية أزمة نقص المساكن في البلاد كسبب لرفض استقبال طالبي اللجوء.
https://sarabic.ae/20250729/البيت-الأبيض-الاتحاد-الأوروبي-خضع-أمام-سياسات-ترامب-1103173568.html
إيرلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099341217_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_0c26ba14a4791744a45617d06d97df5d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيلون ماسك, العالم, إيرلندا
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيلون ماسك, العالم, إيرلندا
إيلون ماسك يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى تفكيك التكتل
دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الجمعة، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى مغادرته، معتبراً أن التكتل "يُدمّر الديمقراطية في أوروبا".
وكتب ماسك على منصة "إكس" معلقاً على قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية: "على إيرلندا أن تغادر الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "برأيي، يجب على جميع الدول فعل ذلك. فهو يدمر الديمقراطية في أوروبا".
وكانت صحيفة Irish Times قد ذكرت في وقت سابق أن محكمة العدل الأوروبية قضت يوم الجمعة بعدم جواز استخدام الحكومة الإيرلندية أزمة نقص المساكن في البلاد كسبب لرفض استقبال طالبي اللجوء.