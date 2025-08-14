https://sarabic.ae/20250814/اختراق-إلكتروني-لفنادق-في-أوروبا-وسرقة-بيانات-سياح-لبيعها-على-الإنترنت-1103734886.html
اختراق إلكتروني لفنادق في أوروبا وسرقة بيانات سياح لبيعها على الإنترنت
وأشارت الوكالة الرقمية الإيطالية، في بيانا لها، أمس الأربعاء، إلى أنها "رصدت عمليات بيع غير قانونية لوثائق هوية يُزعم أنها سُرقت من فنادق عاملة في إيطاليا".وتابعت في بيانها، أن عشرات الآلاف من نسخ جوازات السفر الممسوحة ضوئيا عالية الدقة، وبطاقات الهوية، وغيرها من وثائق الهوية التي استخدمها النزلاء أثناء إجراءات تسجيل الوصول، تعرضت للسرقة، وفقا لصحيفة "يونيون ساردا" الإيطالية.وأشارت الوكالة إلى أن ما يقرب من 100 ألف وثيقة سُرقت من قِبل مجرم يُعرف باسم مستعار هو "ماي دوكس". وأضافت أن المجرم أبلغ المشترين المحتملين على الإنترنت المظلم، أنه حصل على الوثائق "من خلال وصول غير مصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب 2025".وتأثر ما مجموعه 10 فنادق في إيطاليا بالاختراق الإلكتروني، لكن لم تستبعد الوكالة الرقمية الإيطالية اكتشاف المزيد من الحالات، ولم تكشف عن موقع الفنادق المتعرضة للاختراق.وحذرت الوكالة من العواقب التي قد يتعرض لها الضحايا، مشيرة إلى أن البيانات قد تُستخدم لإنشاء هويات مزيفة، أو لفتح حسابات بنكية أو ارتكاب جرائم أخرى.
تعرضت عشرات الآلاف من نسخ جوازات السفر الممسوحة ضوئيا، فضلا عن بطاقات الهوية الأخرى للسياح، للسرقة من خوادم فنادق في دولة أوروبية، وتم عرضها للبيع على الإنترنت المظلم.
وأشارت الوكالة الرقمية الإيطالية، في بيانا لها، أمس الأربعاء، إلى أنها "رصدت عمليات بيع غير قانونية لوثائق هوية يُزعم أنها سُرقت من فنادق عاملة في إيطاليا".
وتابعت في بيانها، أن عشرات الآلاف من نسخ جوازات السفر الممسوحة ضوئيا عالية الدقة، وبطاقات الهوية، وغيرها من وثائق الهوية التي استخدمها النزلاء أثناء إجراءات تسجيل الوصول، تعرضت للسرقة، وفقا لصحيفة
"يونيون ساردا" الإيطالية.
وأشارت الوكالة إلى أن ما يقرب من 100 ألف وثيقة سُرقت من قِبل مجرم يُعرف باسم مستعار هو "ماي دوكس".
وأضافت أن المجرم أبلغ المشترين المحتملين على الإنترنت المظلم، أنه حصل على الوثائق "من خلال وصول غير مصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب 2025".
13 أكتوبر 2024, 13:58 GMT
وتأثر ما مجموعه 10 فنادق في إيطاليا بالاختراق الإلكتروني، لكن لم تستبعد الوكالة الرقمية الإيطالية اكتشاف المزيد من الحالات، ولم تكشف عن موقع الفنادق المتعرضة للاختراق.
وحذرت الوكالة من العواقب التي قد يتعرض لها الضحايا، مشيرة إلى أن البيانات قد تُستخدم لإنشاء هويات مزيفة، أو لفتح حسابات بنكية أو ارتكاب جرائم أخرى.