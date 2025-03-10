إعلام: "هاكرز" إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف حامل سلاح في إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
109 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250310/إعلام-هاكرز-إيرانيون-يستولون-على-بيانات-100-ألف-حامل-سلاح-في-إسرائيل-1098548750.html
إعلام: "هاكرز" إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف حامل سلاح في إسرائيل
إعلام: "هاكرز" إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف حامل سلاح في إسرائيل
سبوتنيك عربي
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتسرب معلومات حساسة تشمل هويات وعناوين أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي يحملون أسلحة، حيث وصلت هذه البيانات إلى شبكات التواصل... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T11:49+0000
2025-03-10T11:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101650/23/1016502336_0:109:2145:1315_1920x0_80_0_0_e572216397d8a05c3bbb3e162e33b8f2.jpg
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن أن قاعدة البيانات المسربة تعرض حياة المواطنين المعنيين للخطر، حيث يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة استهدافهم لسرقة أسلحتهم أو تهديد حياتهم.وأشار التحقيق إلى أن قراصنة (هاكرز) إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في حواسيب الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة. وشملت المعلومات المسربة تفاصيل شخصية عن حراس مسلحين وغرف أسلحة في مؤسسات عامة، حيث بدأ القراصنة بتسريب جزء من هذه البيانات في فبراير/شباط 2025.وبعد الكشف عن التسرب، باشرت وحدة "لاهف 433" المختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة، فحص الأمر، وطلبت مساعدة شركة أمريكية متخصصة تدعى "داتا بريتش" لتحليل المعلومات المسربة.وأكدت الشركة أن الملفات المسربة حديثة وتعود إلى السنتين الأخيرتين، وتشمل مئات الوثائق التي تحتوي على تفاصيل شخصية لمالكي الأسلحة، مثل عناوينهم، وصورهم، وخلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع الأسلحة التي يمتلكونها، وعدد الرصاصات، ومكان تخزين السلاح في منازلهم.وأشارت التقديرات الأولية إلى أن معلومات تعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي يمكن أن تكون ضارة، حيث أكدت "داتا بريتش" أن أي شخص يمتلك سلاحًا في منزله أصبح في خطر أكبر. كما تضمنت الوثائق المسربة بطاقات هوية لعناصر شرطة يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لرجال أمن متقاعدين.وأجرت "هآرتس" تحقيقات مع عشرات الإسرائيليين الذين تم الكشف عنهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا صحة التفاصيل المتعلقة بهم، مشيرين إلى أنهم قاموا بتجديد تراخيص أسلحتهم خلال السنتين الأخيرتين. ونقلت الصحيفة عن أحد المتضررين، قوله: "أنا مصدوم. كنت أتوقع أن تقوم الشرطة أو وحدة السايبر الإسرائيلية بفعل كل ما في وسعها لحذف هذه المعلومات من الشبكة. هذا أمر خطير بحق".ووفقًا للتحقيق، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تدعى "هندلة" تقف وراء هذا الاختراق، حيث تفاخرت المجموعة باختراقها أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، ونشرت لقطات شاشة لتراخيص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد نشرت المجموعة بالفعل كمية صغيرة من الملفات بلغت 40 غيغابايت.وأكد التحقيق أن مجموعة "هندلة" ومجموعات قرصنة أخرى قامت بتسريب كميات كبيرة من المعلومات المسروقة منذ بداية الحرب في غزة، بما في ذلك وثائق وصور خاصة لشخصيات أمنية رفيعة المستوى. وفي العام الماضي، تم نشر معلومات جرى الحصول عليها من اختراق وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني وغيرها.وعلى الرغم من محاولات إسرائيل حذف المعلومات المسربة من الشبكة، أشار التحقيق إلى أن هذه الجهود تواجه صعوبات كبيرة، حيث يعتمد القراصنة على قنوات جديدة ومواقع مخزنة في دول لا تتعاون مع الطلبات القانونية الإسرائيلية، ما يجعل المعركة ضد التسربات السيبرانية شبه خاسرة.
https://sarabic.ae/20241013/من-أخطر-10-هاكرز-في-العالم-من-هو-الجزائري-حمزة-بن-دلاج-1093709743.html
https://sarabic.ae/20230720/هاكرز-راهديت-يكشفون-تفاصيل-عن-هجوم-جسر-القرم-1079237043.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101650/23/1016502336_122:0:2021:1424_1920x0_80_0_0_6e87ffc8717c62af8a6191fabf6ced2d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام: "هاكرز" إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف حامل سلاح في إسرائيل

11:49 GMT 10.03.2025
© Sputnik . Stockdonkeyإنترنت
إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© Sputnik . Stockdonkey
تابعنا عبر
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتسرب معلومات حساسة تشمل هويات وعناوين أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي يحملون أسلحة، حيث وصلت هذه البيانات إلى شبكات التواصل الاجتماعي ووقعت في أيدي جهات معادية.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن أن قاعدة البيانات المسربة تعرض حياة المواطنين المعنيين للخطر، حيث يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة استهدافهم لسرقة أسلحتهم أو تهديد حياتهم.
وأشار التحقيق إلى أن قراصنة (هاكرز) إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل غير آمن في حواسيب الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة. وشملت المعلومات المسربة تفاصيل شخصية عن حراس مسلحين وغرف أسلحة في مؤسسات عامة، حيث بدأ القراصنة بتسريب جزء من هذه البيانات في فبراير/شباط 2025.
هاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
مجتمع
من أخطر 10 هاكرز في العالم... من هو الجزائري حمزة بن دلاج
13 أكتوبر 2024, 13:58 GMT
وبعد الكشف عن التسرب، باشرت وحدة "لاهف 433" المختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة، فحص الأمر، وطلبت مساعدة شركة أمريكية متخصصة تدعى "داتا بريتش" لتحليل المعلومات المسربة.
وأكدت الشركة أن الملفات المسربة حديثة وتعود إلى السنتين الأخيرتين، وتشمل مئات الوثائق التي تحتوي على تفاصيل شخصية لمالكي الأسلحة، مثل عناوينهم، وصورهم، وخلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع الأسلحة التي يمتلكونها، وعدد الرصاصات، ومكان تخزين السلاح في منازلهم.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن معلومات تعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي يمكن أن تكون ضارة، حيث أكدت "داتا بريتش" أن أي شخص يمتلك سلاحًا في منزله أصبح في خطر أكبر. كما تضمنت الوثائق المسربة بطاقات هوية لعناصر شرطة يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لرجال أمن متقاعدين.
وأجرت "هآرتس" تحقيقات مع عشرات الإسرائيليين الذين تم الكشف عنهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا صحة التفاصيل المتعلقة بهم، مشيرين إلى أنهم قاموا بتجديد تراخيص أسلحتهم خلال السنتين الأخيرتين. ونقلت الصحيفة عن أحد المتضررين، قوله: "أنا مصدوم. كنت أتوقع أن تقوم الشرطة أو وحدة السايبر الإسرائيلية بفعل كل ما في وسعها لحذف هذه المعلومات من الشبكة. هذا أمر خطير بحق".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
هاكرز "راهديت" يكشفون تفاصيل عن هجوم جسر القرم
20 يوليو 2023, 06:44 GMT
ووفقًا للتحقيق، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تدعى "هندلة" تقف وراء هذا الاختراق، حيث تفاخرت المجموعة باختراقها أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، ونشرت لقطات شاشة لتراخيص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد نشرت المجموعة بالفعل كمية صغيرة من الملفات بلغت 40 غيغابايت.
وأكد التحقيق أن مجموعة "هندلة" ومجموعات قرصنة أخرى قامت بتسريب كميات كبيرة من المعلومات المسروقة منذ بداية الحرب في غزة، بما في ذلك وثائق وصور خاصة لشخصيات أمنية رفيعة المستوى. وفي العام الماضي، تم نشر معلومات جرى الحصول عليها من اختراق وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني وغيرها.
وعلى الرغم من محاولات إسرائيل حذف المعلومات المسربة من الشبكة، أشار التحقيق إلى أن هذه الجهود تواجه صعوبات كبيرة، حيث يعتمد القراصنة على قنوات جديدة ومواقع مخزنة في دول لا تتعاون مع الطلبات القانونية الإسرائيلية، ما يجعل المعركة ضد التسربات السيبرانية شبه خاسرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала