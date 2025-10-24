ابتكار جديد...حقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة ..فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251024/ابتكار-جديدحقيبة-طائرة-تحمل-الإنسان-وتحلق-بسرعة-فائقة-فيديو-1106368911.html
ابتكار جديد...حقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة ..فيديو
ابتكار جديد...حقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة ..فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت جامعة صينية، عن ابتكار جديد يتمثل في حقيبة طيران نفاثة قادرة على جعل الإنسان يحلق بسرعة تصل إلى 100كيلومتر في الساعة وعلى ارتفاع يبلغ 1500 متر. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T20:45+0000
2025-10-24T20:45+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
الصين
طيران
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106368967_0:56:393:277_1920x0_80_0_0_c7fc664d4a857bd744598e5c68cffaae.png
وتم تطوير هذا الابتكار في أحد معاهد الأبحاث التابعة لجامعة تشنجيانغ، ويهدف المشروع إلى استخدام الحقيبة في مجالات متعددة مثل الإنقاذ الطارئ والعروض الرياضية. الروبوت البشري " ك 1".. ذكاء اصطناعي متطور يشعل السوق الصينية..فيديوبعد إقلاعها مباشرة... تحطم طائرة صغيرة في فنزويلا ومصرع طاقمها
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106368967_0:19:393:314_1920x0_80_0_0_f7a8818ed0a6c50a71f6cc7676b51fc5.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الصين, طيران, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
نادي الفيديو, الصين, طيران, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم

ابتكار جديد...حقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة ..فيديو

20:45 GMT 24.10.2025
© Photo / xحقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة
حقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
كشفت جامعة صينية، عن ابتكار جديد يتمثل في حقيبة طيران نفاثة قادرة على جعل الإنسان يحلق بسرعة تصل إلى 100كيلومتر في الساعة وعلى ارتفاع يبلغ 1500 متر.
وتم تطوير هذا الابتكار في أحد معاهد الأبحاث التابعة لجامعة تشنجيانغ، ويهدف المشروع إلى استخدام الحقيبة في مجالات متعددة مثل الإنقاذ الطارئ والعروض الرياضية.
ويتوقع أن يفتح هذا الإنجاز آفاقا جديدة في تقنيات الطيران الفردي والتطبيقات المدنية المستقبلية.
الروبوت البشري " ك 1".. ذكاء اصطناعي متطور يشعل السوق الصينية..فيديو
بعد إقلاعها مباشرة... تحطم طائرة صغيرة في فنزويلا ومصرع طاقمها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
