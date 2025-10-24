https://sarabic.ae/20251024/ابتكار-جديدحقيبة-طائرة-تحمل-الإنسان-وتحلق-بسرعة-فائقة-فيديو-1106368911.html
ابتكار جديد...حقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة ..فيديو
كشفت جامعة صينية، عن ابتكار جديد يتمثل في حقيبة طيران نفاثة قادرة على جعل الإنسان يحلق بسرعة تصل إلى 100كيلومتر في الساعة وعلى ارتفاع يبلغ 1500 متر. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
وتم تطوير هذا الابتكار في أحد معاهد الأبحاث التابعة لجامعة تشنجيانغ، ويهدف المشروع إلى استخدام الحقيبة في مجالات متعددة مثل الإنقاذ الطارئ والعروض الرياضية.
وتم تطوير هذا الابتكار في أحد معاهد الأبحاث التابعة لجامعة تشنجيانغ، ويهدف المشروع إلى استخدام الحقيبة في مجالات متعددة مثل الإنقاذ الطارئ والعروض الرياضية.
ويتوقع أن يفتح هذا الإنجاز آفاقا جديدة في تقنيات الطيران الفردي والتطبيقات المدنية المستقبلية.