الروبوت البشري " ك 1".. ذكاء اصطناعي متطور يشعل السوق الصينية..فيديو
الروبوت البشري " ك 1".. ذكاء اصطناعي متطور يشعل السوق الصينية..فيديو
كشفت شركة بوستر روبوتيكس الصينية عن نموذج جديد من روبوتها البشري "ك 1 "، الذي يتميز بقدرات عالية في التنقل وأداء متقدم لأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا...
ويبلغ سعر الروبوت في الأسواق الصينية نحو 30,000 يوان حتى تاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يبدأ السعر بعد ذلك من 39,900 يوان، ما يجعله واحدًا من أكثر الروبوتات البشرية تنافسية من حيث الكفاءة والتكلفة.
الروبوت البشري " ك 1".. ذكاء اصطناعي متطور يشعل السوق الصينية..فيديو
16:42 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 17:35 GMT 24.10.2025)
كشفت شركة بوستر روبوتيكس الصينية عن نموذج جديد من روبوتها البشري "ك 1 "، الذي يتميز بقدرات عالية في التنقل وأداء متقدم لأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا الإصدار ليؤكد التقدم السريع للصناعة الصينية في مجال الروبوتات الذكية.
ويبلغ سعر الروبوت في الأسواق الصينية نحو 30,000 يوان حتى تاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن يبدأ السعر بعد ذلك من 39,900 يوان، ما يجعله واحدًا من أكثر الروبوتات البشرية تنافسية من حيث الكفاءة والتكلفة.