بعد إقلاعها مباشرة... تحطم طائرة صغيرة في فنزويلا ومصرع طاقمها
© Photo / xتحطم طائرة صغيرة في فنزويلا ومصرع طاقمها
© Photo / x
تابعنا عبر
تحطمت طائرة ثنائية المحرك بعد دقائق من إقلاعها من مطار باراميلو، في ولاية تاتشيرا في فنزويلا، أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.
ووفقا للسلطات المحلية، يرجّح أن يكون انفجار إحدى إطارات الطائرة أثناء الإقلاع السبب المحتمل للحادث.
وأظهرت مقاطع الفيديو بأن الطائرة انحرفت فجأة نحو اليسار قبل أن ترتطم بالأرض وتشتعل فيها النيران، فيما حاول المارة وموظفو المطار التدخل لإنقاذ الركاب، لكن ألسنة اللهب حالت دون ذلك.
تحطم طائرة في فنزويلا— بالعربي العريض (@Blarabipress) October 23, 2025
لقي شخصان مصرعهما إثر سقوط طائرة ثنائية المحرك بعد دقائق من إقلاعها من مطار باراميلو في فنزويلا.
السلطات تشير إلى احتمال انفجار أحد الإطارات أثناء الإقلاع، فيما أظهرت مقاطع الفيديو تصاعد دخان كثيف من موقع الحادث.#فنزويلا #تحطم_طائرة #بالعربي_العريض pic.twitter.com/EIfgIXL1py
كما أظهرت الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع التحطم، بينما عُثر على حطام الطائرة المحترق بالقرب من مطار باراميلو الذي يخدم مدينة سان كريستوبال غربي البلاد.
من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني الفنزويلية فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الحادث، سواء كان ناجمًا عن عطل ميكانيكي أو خطأ بشري أو مشكلة في الصيانة. ولم تكشف بعد هوية الضحايا، في حين أمنت فرق الإنقاذ موقع الحادث تمهيدًا لبدء التحقيقات الفنية.