عربي
بعد إقلاعها مباشرة... تحطم طائرة صغيرة في فنزويلا ومصرع طاقمها
بعد إقلاعها مباشرة... تحطم طائرة صغيرة في فنزويلا ومصرع طاقمها

تحطمت طائرة ثنائية المحرك بعد دقائق من إقلاعها من مطار باراميلو، في ولاية تاتشيرا في فنزويلا، أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.
ووفقا للسلطات المحلية، يرجّح أن يكون انفجار إحدى إطارات الطائرة أثناء الإقلاع السبب المحتمل للحادث.
وأظهرت مقاطع الفيديو بأن الطائرة انحرفت فجأة نحو اليسار قبل أن ترتطم بالأرض وتشتعل فيها النيران، فيما حاول المارة وموظفو المطار التدخل لإنقاذ الركاب، لكن ألسنة اللهب حالت دون ذلك.
كما أظهرت الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من موقع التحطم، بينما عُثر على حطام الطائرة المحترق بالقرب من مطار باراميلو الذي يخدم مدينة سان كريستوبال غربي البلاد.
من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني الفنزويلية فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الحادث، سواء كان ناجمًا عن عطل ميكانيكي أو خطأ بشري أو مشكلة في الصيانة. ولم تكشف بعد هوية الضحايا، في حين أمنت فرق الإنقاذ موقع الحادث تمهيدًا لبدء التحقيقات الفنية.
