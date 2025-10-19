فيديو جديد يكشف الطريقة التي اتبعها اللصوص لسرقة متحف اللوفر... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251019/فيديو-جديد-يكشف-الطريقة-التي-اتبعها-اللصوص-لسرقة-متحف-اللوفر-فيديو-1106178910.html
فيديو جديد يكشف الطريقة التي اتبعها اللصوص لسرقة متحف اللوفر... فيديو
فيديو جديد يكشف الطريقة التي اتبعها اللصوص لسرقة متحف اللوفر... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف استخدم اللصوص المصعد للوصول إلى نافذة المتحف الواقعة على ضفة نهر السين. 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T12:56+0000
2025-10-19T12:56+0000
مجتمع
العالم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102732/07/1027320763_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1aeb37977708d4fc1411f1f7296f1e91.jpg
🔊يُذكر أن اللصوص حطموا النوافذ وسرقوا مجوهرات ثمينة، قبل أن يتمكنوا من الفرار، مما دفع إدارة المتحف إلى إغلاق الأبواب أمام الزوار.وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، على منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر".ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102732/07/1027320763_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c85bb64b28ceb2fbce8137526c70ba6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, نادي الفيديو
العالم, نادي الفيديو

فيديو جديد يكشف الطريقة التي اتبعها اللصوص لسرقة متحف اللوفر... فيديو

12:56 GMT 19.10.2025
© AP Photo / Kamran Jebreiliمبنى متحف الفنون "لوفر أبو ظبي" في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
مبنى متحف الفنون لوفر أبو ظبي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
انتشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف استخدم اللصوص المصعد للوصول إلى نافذة المتحف الواقعة على ضفة نهر السين.
🔊يُذكر أن اللصوص حطموا النوافذ وسرقوا مجوهرات ثمينة، قبل أن يتمكنوا من الفرار، مما دفع إدارة المتحف إلى إغلاق الأبواب أمام الزوار.
أعلن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، غلق أبوابه بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته.
وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، على منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر".
وأضافت داتي: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، أنا في الموقع مع موظفي المتحف والشرطة".
ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала