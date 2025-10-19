https://sarabic.ae/20251019/فيديو-جديد-يكشف-الطريقة-التي-اتبعها-اللصوص-لسرقة-متحف-اللوفر-فيديو-1106178910.html
فيديو جديد يكشف الطريقة التي اتبعها اللصوص لسرقة متحف اللوفر... فيديو
فيديو جديد يكشف الطريقة التي اتبعها اللصوص لسرقة متحف اللوفر... فيديو
🔊يُذكر أن اللصوص حطموا النوافذ وسرقوا مجوهرات ثمينة، قبل أن يتمكنوا من الفرار، مما دفع إدارة المتحف إلى إغلاق الأبواب أمام الزوار.وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، على منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر".ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.
فيديو جديد يكشف الطريقة التي اتبعها اللصوص لسرقة متحف اللوفر... فيديو
انتشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف استخدم اللصوص المصعد للوصول إلى نافذة المتحف الواقعة على ضفة نهر السين.
🔊يُذكر أن اللصوص حطموا النوافذ وسرقوا مجوهرات ثمينة، قبل أن يتمكنوا من الفرار، مما دفع إدارة المتحف إلى إغلاق الأبواب أمام الزوار.
أعلن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، غلق أبوابه بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته.
وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، على منصة "إكس": "وقعت سرقة هذا الصباح عند افتتاح متحف اللوفر".
وأضافت داتي: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، أنا في الموقع مع موظفي المتحف والشرطة".
ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.