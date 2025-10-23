عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251023/محاولة-سرقة-تنقلب-على-لصوص-في-البرازيلفيديو-1106336488.html
محاولة سرقة تنقلب على لصوص في البرازيل...فيديو
محاولة سرقة تنقلب على لصوص في البرازيل...فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حادثة لافتة، حين حاول لصّان على دراجة نارية سرقةَ امرأة كانت تقود سيارتها برفقة أطفالها في شارع لوبيس كوينتاس بمنطقة جارديم... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T21:55+0000
2025-10-23T21:55+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106336574_0:177:282:336_1920x0_80_0_0_f1c56fb7ebaad11baa7ff983e17c2d5d.png
لكنّ السيدة أظهرت شجاعة غير متوقعة، إذ صدمت الدراجة النارية بسيارتها لتفشل محاولة السرقة، وتحتجز المجرمين تحت عجلات المركبة حتى وصلت الشرطة إلى الموقع."انكسر الشر"... سيدة لبنان الأولى تتعثر على المسرح... فيديوبعد إقلاعها مباشرة... تحطم طائرة صغيرة في فنزويلا ومصرع طاقمها
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106336574_0:151:282:363_1920x0_80_0_0_76a9ecf301c16d5834c3cdc543454553.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, نادي الفيديو
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, نادي الفيديو

محاولة سرقة تنقلب على لصوص في البرازيل...فيديو

21:55 GMT 23.10.2025
© Photo / xمحاولة سرقة تنقلب على لصوص في البرازيل
محاولة سرقة تنقلب على لصوص في البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حادثة لافتة، حين حاول لصّان على دراجة نارية سرقةَ امرأة كانت تقود سيارتها برفقة أطفالها في شارع لوبيس كوينتاس بمنطقة جارديم بوتانيكو.
لكنّ السيدة أظهرت شجاعة غير متوقعة، إذ صدمت الدراجة النارية بسيارتها لتفشل محاولة السرقة، وتحتجز المجرمين تحت عجلات المركبة حتى وصلت الشرطة إلى الموقع.
وقد أُلقي القبض على اللصَّين ونُقلا إلى المستشفى لتلقّي العلاج قبل تحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
"انكسر الشر"... سيدة لبنان الأولى تتعثر على المسرح... فيديو
بعد إقلاعها مباشرة... تحطم طائرة صغيرة في فنزويلا ومصرع طاقمها
