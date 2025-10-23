https://sarabic.ae/20251023/محاولة-سرقة-تنقلب-على-لصوص-في-البرازيلفيديو-1106336488.html
محاولة سرقة تنقلب على لصوص في البرازيل...فيديو
محاولة سرقة تنقلب على لصوص في البرازيل...فيديو
شهدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حادثة لافتة، حين حاول لصّان على دراجة نارية سرقةَ امرأة كانت تقود سيارتها برفقة أطفالها في شارع لوبيس كوينتاس بمنطقة جارديم
لكنّ السيدة أظهرت شجاعة غير متوقعة، إذ صدمت الدراجة النارية بسيارتها لتفشل محاولة السرقة، وتحتجز المجرمين تحت عجلات المركبة حتى وصلت الشرطة إلى الموقع.
شهدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حادثة لافتة، حين حاول لصّان على دراجة نارية سرقةَ امرأة كانت تقود سيارتها برفقة أطفالها في شارع لوبيس كوينتاس بمنطقة جارديم بوتانيكو.
لكنّ السيدة أظهرت شجاعة غير متوقعة، إذ صدمت الدراجة النارية بسيارتها لتفشل محاولة السرقة، وتحتجز المجرمين تحت عجلات المركبة حتى وصلت الشرطة إلى الموقع.
وقد أُلقي القبض على اللصَّين ونُقلا إلى المستشفى لتلقّي العلاج قبل تحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.