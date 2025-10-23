عربي
"انكسر الشر"... سيدة لبنان الأولى تتعثر على المسرح... فيديو
"انكسر الشر"... سيدة لبنان الأولى تتعثر على المسرح... فيديو
شهد مؤتمر جمعية "السيدات القياديات" في بيروت موقفا محرجا للسيدة الأولى اللبنانية نعمت عون، إذ تعثرت أثناء صعودها إلى المسرح وسط حضور رسمي وشخصيات بارزة.
"انكسر الشر"... سيدة لبنان الأولى تتعثر على المسرح... فيديو

شهد مؤتمر جمعية "السيدات القياديات" في بيروت موقفا محرجا للسيدة الأولى اللبنانية نعمت عون، إذ تعثرت أثناء صعودها إلى المسرح وسط حضور رسمي وشخصيات بارزة.
وتعثرت السيدة الأولى على المسرح لثوانِ قليلة، ما أثار فزع الحضور، لكنها سرعان ما استعادت توازنها بطريقة توحي بالهدوء والثقة.
وفور استعادة توازنها، وجهت كلمة طريفة للحاضرين قائلة: "أرغب أن أقول كلمة واحدة، انكسر الشر وراحت العين"، ما أسهم في تخفيف التوتر وخلق جو من المرح بين الحضور.
وأثناء الحدث الذي أقيم تحت شعار "أنا عربية لبنانية"، تواجد عدد من الوزراء والسفراء والنواب، من بينهم وزراء الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، والشؤون الاجتماعية حنين السيّد، إضافة إلى ممثلة وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، والمديرة العامة للمجالس والإدارات المحلية فاتن أبو الحسن، إلى جانب نواب وشخصيات إعلامية واجتماعية وسيدات أعمال.
من ناحية أخرى، أثار الفيديو موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد العديد من المستخدمين نشره مع تعليقات مرحة حول سرعة تعافيها من التعثر وروح الدعابة التي أظهرتها.
بعد إقلاعها مباشرة... تحطم طائرة صغيرة في فنزويلا ومصرع طاقمها
امتد للطابق لـ 25.. حريق هائل يلتهم ناطحة سحاب في هونغ كونغ ..فيديو
