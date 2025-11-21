https://sarabic.ae/20251121/شاب-عربي-ينفذ-حركة-بهلوانية-على-متن-مروحية-عسكرية-ويحطم-رقم-غينيس-العالمي-فيديو-1107375234.html
شاب عربي ينفذ حركة بهلوانية على متن مروحية عسكرية ويحطم رقم "غينيس" العالمي... فيديو
شاب عربي ينفذ حركة بهلوانية على متن مروحية عسكرية ويحطم رقم "غينيس" العالمي... فيديو
سبوتنيك عربي
سجل الشاب اللبناني سامر ماضي من بلدة ميمس الجنوبية إنجازا عالميا غير مسبوق بتنفيذه حركة "العلم" على متن طوافة للجيش أثناء الطيران. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T15:45+0000
2025-11-21T15:45+0000
2025-11-21T15:45+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
لبنان
موسوعة غينيس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107375762_0:45:943:575_1920x0_80_0_0_81d31091f9b4a2a32ad9df93961e041a.png
وتمكن ماضي من الثبات في وضعية الحركة "العلم البشري" لمدة 26 ثانية في الهواء، معلقا بين الأرض والسماء، في مشهد استثنائي جمع بين الجرأة واللياقة العالية.وأصبح ماضي بذلك أول شخص في العالم ينجح في أداء هذه الحركة من على طائرة عسكرية أثناء الطيران.، ويدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.وجاء هذا الإنجاز نتيجة سنوات طويلة من التدريب والتحضير، وجسّد ماضي مثالا عن والانضباط والعزيمة.روبوت روسي يستعرض مهاراته في الرقص أمام بوتين... فيديو"فنون الضوء 2025"... مهرجان الفن الرقمي في سانت بطرسبورغ
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107375762_50:0:817:575_1920x0_80_0_0_dd9c4476f49e721436a43efd6d559e14.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, لبنان, موسوعة غينيس
نادي الفيديو, لبنان, موسوعة غينيس
شاب عربي ينفذ حركة بهلوانية على متن مروحية عسكرية ويحطم رقم "غينيس" العالمي... فيديو
سجل الشاب اللبناني سامر ماضي من بلدة ميمس الجنوبية إنجازا عالميا غير مسبوق بتنفيذه حركة "العلم" على متن طوافة للجيش أثناء الطيران.
وتمكن ماضي من الثبات في وضعية الحركة "العلم البشري" لمدة 26 ثانية في الهواء، معلقا بين الأرض والسماء، في مشهد استثنائي جمع بين الجرأة واللياقة العالية.
وأصبح ماضي بذلك أول شخص في العالم ينجح في أداء هذه الحركة من على طائرة عسكرية أثناء الطيران.، ويدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
وما يميز هذا الإنجاز ويمنحه بعدا عالميا، أن الحركة تم تنفيذها على طائرة عسكرية أثناء الطيران، وليس على منصة ثابتة.
وجاء هذا الإنجاز نتيجة سنوات طويلة من التدريب والتحضير، وجسّد ماضي مثالا عن والانضباط والعزيمة.