"فنون الضوء 2025"... مهرجان الفن الرقمي في سانت بطرسبورغ

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور، التي التقطت بمهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

مهرجان الفن الضوئي الرقمي &quot;فنون الضوء 2025&quot;، في قلعة &quot;بطرس وبولس&quot;، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

عرض إضاءة مع ضوء الليزر في مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

عرض إضاءة مع ضوء الليزر في مهرجان الفن الضوئي الرقمي &quot;فنون الضوء 2025&quot;، في قلعة &quot;بطرس وبولس&quot;، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض إضاءة مع ضوء الليزر في مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

مهرجان الفن الضوئي الرقمي &quot;فنون الضوء 2025&quot;، في قلعة &quot;بطرس وبولس&quot;، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

عرض الإضاءة مع ضوء الليزر في مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

عرض الإضاءة مع ضوء الليزر في مهرجان الفن الضوئي الرقمي &quot;فنون الضوء 2025&quot;، في قلعة &quot;بطرس وبولس&quot;، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض الإضاءة مع ضوء الليزر في مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

مهرجان الفن الضوئي الرقمي &quot;فنون الضوء 2025&quot;، في قلعة &quot;بطرس وبولس&quot;، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

عرض الإضاءة مع ضوء الليزر في مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

عرض الإضاءة مع ضوء الليزر في مهرجان الفن الضوئي الرقمي &quot;فنون الضوء 2025&quot;، في قلعة &quot;بطرس وبولس&quot;، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض الإضاءة مع ضوء الليزر في مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يلتقطون صورا في مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

زوار يلتقطون صورا في مهرجان الفن الضوئي الرقمي &quot;فنون الضوء 2025&quot;، في قلعة &quot;بطرس وبولس&quot;، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار يلتقطون صورا في مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

مهرجان الفن الضوئي الرقمي &quot;فنون الضوء 2025&quot;، في قلعة &quot;بطرس وبولس&quot;، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

لقطات من مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

لقطات من مهرجان الفن الضوئي الرقمي &quot;فنون الضوء 2025&quot;، في قلعة &quot;بطرس وبولس&quot;، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

لقطات من مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورا في مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

فتاة تلتقط صورا في مهرجان الفن الضوئي الرقمي &quot;فنون الضوء 2025&quot;، في قلعة &quot;بطرس وبولس&quot;، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورا في مهرجان الفن الضوئي الرقمي "فنون الضوء 2025"، في قلعة "بطرس وبولس"، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

