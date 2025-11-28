https://sarabic.ae/20251128/إعلام-أوربان-يلتقي-بوتين-في-موسكو-لبحث-التسوية-الأوكرانية-وإمدادات-النفط-1107574302.html
إعلام: أوربان يلتقي بوتين في موسكو لبحث التسوية الأوكرانية وإمدادات النفط
إعلام: أوربان يلتقي بوتين في موسكو لبحث التسوية الأوكرانية وإمدادات النفط
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام، أن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أنه يتوقع لقاء الرئيس بوتين في موسكو اليوم الجمعة، لمناقشة تأمين إمدادات النفط والأزمة الأوكرانية. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T05:24+0000
2025-11-28T05:24+0000
2025-11-28T05:24+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095689232_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_b2d8ddcf13561ca0c35fafd6df0278f5.jpg
وأفادت وكالة "رويترز"، أن "أوربان قال إنه سيلتقي بوتين في موسكو يوم الجمعة"، ووفقًا لرويترز، صرّح أوربان بأن الهدف من اجتماعه مع بوتين هو تأمين إمدادات النفط والغاز".كما ذكرت الوكالة أنه أوربان سيناقش التسوية الأوكرانية في اجتماعه مع بوتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095689232_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8caad097b5d0648d41f7d3def1f7634a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: أوربان يلتقي بوتين في موسكو لبحث التسوية الأوكرانية وإمدادات النفط
يتبع
أفادت وسائل إعلام، أن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أنه يتوقع لقاء الرئيس بوتين في موسكو اليوم الجمعة، لمناقشة تأمين إمدادات النفط والأزمة الأوكرانية.
وأفادت وكالة "رويترز"، أن "أوربان قال إنه سيلتقي بوتين في موسكو يوم الجمعة"، ووفقًا لرويترز، صرّح أوربان بأن الهدف من اجتماعه مع بوتين هو تأمين إمدادات النفط والغاز".
كما ذكرت الوكالة أنه أوربان سيناقش التسوية الأوكرانية في اجتماعه مع بوتين.