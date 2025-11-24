https://sarabic.ae/20251124/ترامب-قد-يحدث-شيء-جيد-في-محادثات-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1107440932.html
ترامب: قد يحدث "شيء جيد" في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
ترامب: قد يحدث "شيء جيد" في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأنه قد يحدث "شيء جيد" فيما يتعلق بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T11:31+0000
2025-11-24T11:31+0000
2025-11-24T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6644cfef8aa013306769ec27f761ed4c.jpg
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "هل من الممكن حقا تحقيق تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا؟ لا تصدقوا حتى تروا، ولكن قد يحدث شيء جيد".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيفأردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب
https://sarabic.ae/20251124/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-أي-معلومات-عن-المفاوضات-بين-واشنطن-وكييف-ودول-أوروبية-في-جنيف---1107436331.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106010098_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_52c3f3caad899f986cd6fb7ce1a3d1f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ترامب: قد يحدث "شيء جيد" في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأنه قد يحدث "شيء جيد" فيما يتعلق بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "هل من الممكن حقا تحقيق تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا؟ لا تصدقوا حتى تروا، ولكن قد يحدث شيء جيد".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية
، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.