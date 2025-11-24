https://sarabic.ae/20251124/ترامب-قد-يحدث-شيء-جيد-في-محادثات-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1107440932.html

ترامب: قد يحدث "شيء جيد" في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأنه قد يحدث "شيء جيد" فيما يتعلق بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. 24.11.2025, سبوتنيك عربي

وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "هل من الممكن حقا تحقيق تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا؟ لا تصدقوا حتى تروا، ولكن قد يحدث شيء جيد".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيفأردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب

