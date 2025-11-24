عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ترامب: قد يحدث "شيء جيد" في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
ترامب: قد يحدث "شيء جيد" في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأنه قد يحدث "شيء جيد" فيما يتعلق بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T11:31+0000
2025-11-24T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "هل من الممكن حقا تحقيق تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا؟ لا تصدقوا حتى تروا، ولكن قد يحدث شيء جيد".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيفأردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ترامب: قد يحدث "شيء جيد" في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

11:31 GMT 24.11.2025
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأنه قد يحدث "شيء جيد" فيما يتعلق بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "هل من الممكن حقا تحقيق تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا؟ لا تصدقوا حتى تروا، ولكن قد يحدث شيء جيد".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.

وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيف
09:38 GMT
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.

وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.

وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
