أوربان: الاتحاد الأوروبي يريد استمرار الصراع لكنه لا يملك الأموال اللازمة لأوكرانيا

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، بأن أوروبا تريد استمرار الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها لا تملك الأموال الكافية لتمويل كييف. 24.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوربان عقب جلسة إحاطة استثنائية للاتحاد الأوروبي ناقشت الخطة الأمريكية حول أوكرانيا: "بعد مؤتمر الفيديو اليوم، أستطيع أن أؤكد شيئا واحدا وهو أن الاتحاد الأوروبي يريد استمرار الحرب، لكنه لا يملك المال الكافي لتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية ولا المال الكافي لتمويل العمليات في أوكرانيا، ولا يعرف كيف يحصل على تلك الأموال".وفي وقت سابق من اليوم، عقد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اجتماعا غير رسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي في لواندا لمناقشة الوضع حول أوكرانيا، وشارك أوربان عن بعد.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيفأردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب

