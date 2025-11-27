https://sarabic.ae/20251127/سياسي-أوكراني-كييف-تفتقر-إلى-الأموال-اللازمة-لشراء-الغاز-الروسي-عبر-دول-ثالثة-1107534914.html
سياسي أوكراني: كييف تفتقر إلى الأموال اللازمة لشراء الغاز الروسي عبر دول ثالثة
وقال ميدفيدتشوك: "رفضت أوكرانيا الغاز الروسي، الذي كانت تتلقاه مباشرة منذ سنوات عديدة. واليوم، أؤكد أنها تتلقاه، ولكن عبر تركيا وجزئيا عبر أوروبا، لكن هذا يتطلب نفقات ضخمة، وهو ما لا تملكه أوكرانيا".وأضاف ميدفيدتشوك: "هذا لا يكفي لضمان نظام حراري كامل النطاق في الشتاء، خاصة إذا بدأ الطقس البارد وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بشكل كبير، وهو أمر وارد أيضا".وفي السياق ذاته، صرح رئيس الاتحاد الأوكراني لمستهلكي المرافق، أوليه بوبينك: "من المتوقع أيضًا انقطاع الغاز في أوكرانيا خلال الشتاء المقبل بسبب نقص الاحتياطيات، مع وصول درجات الحرارة في الشقق إلى ما بين 12 و14 درجة مئوية".
صرح فيكتور ميدفيدتشوك، الرئيس السابق لحزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، بأن أوكرانيا لا تملك الأموال الكافية لشراء الغاز الروسي عبر دول ثالثة.
وقال ميدفيدتشوك: "رفضت أوكرانيا الغاز الروسي، الذي كانت تتلقاه مباشرة منذ سنوات عديدة. واليوم، أؤكد أنها تتلقاه، ولكن عبر تركيا وجزئيا عبر أوروبا، لكن هذا يتطلب نفقات ضخمة، وهو ما لا تملكه أوكرانيا".
وأوضح أن "أوكرانيا تحتاج إلى شراء ما يقارب 6-8 مليارات متر مكعب من الغاز، لكنها لم تشتر أكثر من 1.5-2.5 مليار متر مكعب".
وأضاف ميدفيدتشوك: "هذا لا يكفي لضمان نظام حراري كامل النطاق في الشتاء
، خاصة إذا بدأ الطقس البارد وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بشكل كبير، وهو أمر وارد أيضا".
في وقت سابق، حذر خبير الاتصالات الأوكراني ورئيس مركز تكنولوجيا الراديو، سيرغي بسكريستنوف، من شتاء قاس مع وصول درجات الحرارة في الشقق إلى 10 درجات مئوية وانقطاعات متكررة للكهرباء، ونصح سكان كييف بانتظار الشتاء في منازلهم الريفية مع التدفئة بالمواقد.
وفي السياق ذاته، صرح رئيس الاتحاد الأوكراني لمستهلكي المرافق، أوليه بوبينك: "من المتوقع أيضًا انقطاع الغاز في أوكرانيا خلال الشتاء المقبل بسبب نقص الاحتياطيات
، مع وصول درجات الحرارة في الشقق إلى ما بين 12 و14 درجة مئوية".