سياسي أوكراني: كييف تفتقر إلى الأموال اللازمة لشراء الغاز الروسي عبر دول ثالثة
سياسي أوكراني: كييف تفتقر إلى الأموال اللازمة لشراء الغاز الروسي عبر دول ثالثة
سياسي أوكراني: كييف تفتقر إلى الأموال اللازمة لشراء الغاز الروسي عبر دول ثالثة
سبوتنيك عربي
صرح فيكتور ميدفيدتشوك، الرئيس السابق لحزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، بأن أوكرانيا لا تملك الأموال... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T05:03+0000
2025-11-27T05:03+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_fd1d96dac1415704a0d7f5d3e9d0dbd6.jpg
وقال ميدفيدتشوك: "رفضت أوكرانيا الغاز الروسي، الذي كانت تتلقاه مباشرة منذ سنوات عديدة. واليوم، أؤكد أنها تتلقاه، ولكن عبر تركيا وجزئيا عبر أوروبا، لكن هذا يتطلب نفقات ضخمة، وهو ما لا تملكه أوكرانيا".وأضاف ميدفيدتشوك: "هذا لا يكفي لضمان نظام حراري كامل النطاق في الشتاء، خاصة إذا بدأ الطقس البارد وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بشكل كبير، وهو أمر وارد أيضا".وفي السياق ذاته، صرح رئيس الاتحاد الأوكراني لمستهلكي المرافق، أوليه بوبينك: "من المتوقع أيضًا انقطاع الغاز في أوكرانيا خلال الشتاء المقبل بسبب نقص الاحتياطيات، مع وصول درجات الحرارة في الشقق إلى ما بين 12 و14 درجة مئوية".
https://sarabic.ae/20251119/سياسي-أوكراني-الفساد-لعنة-متأصلة-في-الدولة-الأوكرانية-الحديثة--1107283597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102568/32/1025683213_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_afeff98d79166c1ee04f15dc13ca80a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

سياسي أوكراني: كييف تفتقر إلى الأموال اللازمة لشراء الغاز الروسي عبر دول ثالثة

05:03 GMT 27.11.2025
محطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Sputnik . Egor Eryomov
تابعنا عبر
صرح فيكتور ميدفيدتشوك، الرئيس السابق لحزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، بأن أوكرانيا لا تملك الأموال الكافية لشراء الغاز الروسي عبر دول ثالثة.
وقال ميدفيدتشوك: "رفضت أوكرانيا الغاز الروسي، الذي كانت تتلقاه مباشرة منذ سنوات عديدة. واليوم، أؤكد أنها تتلقاه، ولكن عبر تركيا وجزئيا عبر أوروبا، لكن هذا يتطلب نفقات ضخمة، وهو ما لا تملكه أوكرانيا".

وأوضح أن "أوكرانيا تحتاج إلى شراء ما يقارب 6-8 مليارات متر مكعب من الغاز، لكنها لم تشتر أكثر من 1.5-2.5 مليار متر مكعب".

كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
سياسي أوكراني: الفساد لعنة متأصلة في الدولة الأوكرانية الحديثة
19 نوفمبر, 11:37 GMT
19 نوفمبر, 11:37 GMT
وأضاف ميدفيدتشوك: "هذا لا يكفي لضمان نظام حراري كامل النطاق في الشتاء، خاصة إذا بدأ الطقس البارد وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بشكل كبير، وهو أمر وارد أيضا".

في وقت سابق، حذر خبير الاتصالات الأوكراني ورئيس مركز تكنولوجيا الراديو، سيرغي بسكريستنوف، من شتاء قاس مع وصول درجات الحرارة في الشقق إلى 10 درجات مئوية وانقطاعات متكررة للكهرباء، ونصح سكان كييف بانتظار الشتاء في منازلهم الريفية مع التدفئة بالمواقد.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس الاتحاد الأوكراني لمستهلكي المرافق، أوليه بوبينك: "من المتوقع أيضًا انقطاع الغاز في أوكرانيا خلال الشتاء المقبل بسبب نقص الاحتياطيات، مع وصول درجات الحرارة في الشقق إلى ما بين 12 و14 درجة مئوية".
