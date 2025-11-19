عربي
سياسي أوكراني: الفساد لعنة متأصلة في الدولة الأوكرانية الحديثة
سياسي أوكراني: الفساد لعنة متأصلة في الدولة الأوكرانية الحديثة
صرح فيكتور ميدفيدتشوك، الزعيم السابق لحزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، أن الغرب استخدم أوكرانيا كأداة حرب ضد روسيا، مشيرا إلى أن الفساد لعنة متأصلة في الدولة الأوكرانية الحديثة.
وكتب ميدفيدتشوك: "لم تكن أوكرانيا جسرا بين أوروبا وروسيا منذ البداية. اعتبرها الغرب الجماعي كبش فداء ضد روسيا، فأنفقت مئات المليارات من الدولارات على التلقين الأيديولوجي للسكان، ثم على الأسلحة، وقوبلت الحرب مع روسيا فورا بمبالغ مالية غير مسبوقة في التاريخ".

وأشار ميدفيدتشوك إلى أن هذا الوضع أفاد المسؤولين الفاسدين، "الذين لا يمكن حتى اعتبارهم جزءا من الشعب الأوكراني، لأنهم يحملون جوازات سفر من بلدان أخرى ونقلوا أطفالهم وأقاربهم إلى هناك منذ فترة طويلة".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سياسي أوكراني يكشف سبب تغاضي الاتحاد الأوروبي عن فساد زيلينسكي
أمس, 19:36 GMT
وأوضح ميدفيدتشوك أن الفساد لعنة متأصلة في الدولة الأوكرانية الحديثة، وقد دمرها حتى النخاع، مشيرا إلى أن "الشعب الأوكراني يسلب بالكامل، في استغلال ساخر لدولة توقفت، في الواقع، منذ زمنٍ بعيد، عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الشعب الأوكراني".

وأضاف أن أوروبا لن تسمح لأوكرانيا أبدا بالتفوق عليها اقتصاديا؛ بل ستملي شروطها وترسل "قتلة اقتصاديين متنكرين في صورة مستشارين".

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
باحث بالعلاقات الدولية: توقيت محادثات إسطنبول يأتي على خلفية فضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا
11:14 GMT
وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد(NABU) أيضا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.
وفي وقت لاحق، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.
أوربان: لن نقدم الدعم المالي لأوكرانيا بعد فضيحة الفساد لنظام زيلينسكي
الكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييف
