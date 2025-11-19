https://sarabic.ae/20251119/سياسي-أوكراني-الفساد-لعنة-متأصلة-في-الدولة-الأوكرانية-الحديثة--1107283597.html

سياسي أوكراني: الفساد لعنة متأصلة في الدولة الأوكرانية الحديثة

سياسي أوكراني: الفساد لعنة متأصلة في الدولة الأوكرانية الحديثة

سبوتنيك عربي

صرح فيكتور ميدفيدتشوك، الزعيم السابق لحزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" المحظور في أوكرانيا ورئيس مجلس حركة "أوكرانيا الأخرى"، أن الغرب استخدم أوكرانيا كأداة... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T11:37+0000

2025-11-19T11:37+0000

2025-11-19T11:37+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103264/42/1032644212_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_21b86e4053a193c6887c1fdfc6b6a595.jpg

وكتب ميدفيدتشوك: "لم تكن أوكرانيا جسرا بين أوروبا وروسيا منذ البداية. اعتبرها الغرب الجماعي كبش فداء ضد روسيا، فأنفقت مئات المليارات من الدولارات على التلقين الأيديولوجي للسكان، ثم على الأسلحة، وقوبلت الحرب مع روسيا فورا بمبالغ مالية غير مسبوقة في التاريخ".وأوضح ميدفيدتشوك أن الفساد لعنة متأصلة في الدولة الأوكرانية الحديثة، وقد دمرها حتى النخاع، مشيرا إلى أن "الشعب الأوكراني يسلب بالكامل، في استغلال ساخر لدولة توقفت، في الواقع، منذ زمنٍ بعيد، عن الوفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الشعب الأوكراني".وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد(NABU) أيضا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.وفي وقت لاحق، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة إنيرغوأتوم، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.أوربان: لن نقدم الدعم المالي لأوكرانيا بعد فضيحة الفساد لنظام زيلينسكيالكرملين: الغرب يدرك أن الأموال المخصصة لأوكرانيا تسرق من قبل نظام كييف

https://sarabic.ae/20251118/سياسي-أوكراني-يكشف-سبب-تغاضي-الاتحاد-الأوروبي-عن-فساد-زيلينسكي-1107258962.html

https://sarabic.ae/20251119/باحث-بالعلاقات-الدولية-توقيت-محادثات-إسطنبول-يأتي-على-خلفية-فضيحة-الفساد-الكبرى-في-أوكرانيا--1107283243.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن