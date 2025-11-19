https://sarabic.ae/20251119/باحث-بالعلاقات-الدولية-توقيت-محادثات-إسطنبول-يأتي-على-خلفية-فضيحة-الفساد-الكبرى-في-أوكرانيا--1107283243.html

باحث بالعلاقات الدولية: توقيت محادثات إسطنبول يأتي على خلفية فضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا

علّق الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، على المحادثات المرتقبة في إسطنبول، وتورط زيلينسكي في قضايا فساد، قائلا إن "أوكرانيا ليست مستقلة في... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال معلوف، في حديث لإذاعة "سبوتيك": "أستبعد أن يكون لهذا المسار أي أفق في المدى المنظور خصوصا بعد تصريحات القادة الأوروبيين"، معتبرا أن "الاتحاد الأوروبي لغاية اليوم لم يقم بإدانة زيلينسكي بعد فضائح الفساد الكبرى، كما لم يُطلق أي تصريح بشأن الدائرة المحيطة به او على الأقل استدعائه لتبيان حقيقة الأمر".ورأى معلوف، أن "الولايات المتحدة تحاول إيجاد ثغرة في الجدار من خلال الحل الدبلوماسي، الذي قد الحلول لإيقاف هذا الصراع"، لافتا إلى أن "القادة الأوروببين لم يقفوا طويلا عند مسألة الفساد في أوكرانيا، لأنهم لا يريدون إظهار القيادة الأوكرانية بمظهر الفاسد". وأكد معلوف أن "الديناميكية القوية على الجبهة ستكون لها كلمة الفصل لإنهاء هذه الأزمة"، قائلا ان "المبادرات والمفاوضات باءت بالفشل ولم يبق إلا الميدان ليحدد مسار الصراع وهو في صالح روسيا". وحول تسمية كاسحة الجليد بـ"ستالينغراد"، قال معلوف ان "لهذه التسمية رمزية معينة، وهذا أمر مهم جدا"، لافتا إلى أن "السيطرة على طريق القطب الشمالي والمسار الشمالي هو بيد روسيا، لأن هذا الطريق بمثابة بديل عن قناة "السويس" والمعابر الأخرى"، كاشفا أن "المنطقة القطبية التي تشهد تنافسا حادا سيكون لروسيا الدور الاقوى فيها لضمان الملاحة في القطب الشمالي".

