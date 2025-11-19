عربي
باحث بالعلاقات الدولية: توقيت محادثات إسطنبول يأتي على خلفية فضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا
باحث بالعلاقات الدولية: توقيت محادثات إسطنبول يأتي على خلفية فضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا
وقال معلوف، في حديث لإذاعة "سبوتيك": "أستبعد أن يكون لهذا المسار أي أفق في المدى المنظور خصوصا بعد تصريحات القادة الأوروبيين"، معتبرا أن "الاتحاد الأوروبي لغاية اليوم لم يقم بإدانة زيلينسكي بعد فضائح الفساد الكبرى، كما لم يُطلق أي تصريح بشأن الدائرة المحيطة به او على الأقل استدعائه لتبيان حقيقة الأمر".ورأى معلوف، أن "الولايات المتحدة تحاول إيجاد ثغرة في الجدار من خلال الحل الدبلوماسي، الذي قد الحلول لإيقاف هذا الصراع"، لافتا إلى أن "القادة الأوروببين لم يقفوا طويلا عند مسألة الفساد في أوكرانيا، لأنهم لا يريدون إظهار القيادة الأوكرانية بمظهر الفاسد". وأكد معلوف أن "الديناميكية القوية على الجبهة ستكون لها كلمة الفصل لإنهاء هذه الأزمة"، قائلا ان "المبادرات والمفاوضات باءت بالفشل ولم يبق إلا الميدان ليحدد مسار الصراع وهو في صالح روسيا". وحول تسمية كاسحة الجليد بـ"ستالينغراد"، قال معلوف ان "لهذه التسمية رمزية معينة، وهذا أمر مهم جدا"، لافتا إلى أن "السيطرة على طريق القطب الشمالي والمسار الشمالي هو بيد روسيا، لأن هذا الطريق بمثابة بديل عن قناة "السويس" والمعابر الأخرى"، كاشفا أن "المنطقة القطبية التي تشهد تنافسا حادا سيكون لروسيا الدور الاقوى فيها لضمان الملاحة في القطب الشمالي".
https://sarabic.ae/20251119/خبير-الأوروبيون-يسعون-لتصوير-زيلينسكي-كضحية-في-ظل-فضيحة-الفساد-1107278102.html
https://sarabic.ae/20251119/الاستخبارات-الروسية-تقارير-أوروبية-تحذر-من-تدهور-وشيك-لمشروع-مناهضة-روسيا-في-أوكرانيا--1107278398.html
حصري
علّق الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، على المحادثات المرتقبة في إسطنبول، وتورط زيلينسكي في قضايا فساد، قائلا إن "أوكرانيا ليست مستقلة في تصرفاتها ومواقفها وهي مرتبطة بما يريده الغرب منها، وبالتالي توقيت المحادثات جاء على خلفية فضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا وما خلفته من ردود فعل، إن كان في الداخل الأوكراني أو على المستوى الأوروبي".
وقال معلوف، في حديث لإذاعة "سبوتيك": "أستبعد أن يكون لهذا المسار أي أفق في المدى المنظور خصوصا بعد تصريحات القادة الأوروبيين"، معتبرا أن "الاتحاد الأوروبي لغاية اليوم لم يقم بإدانة زيلينسكي بعد فضائح الفساد الكبرى، كما لم يُطلق أي تصريح بشأن الدائرة المحيطة به او على الأقل استدعائه لتبيان حقيقة الأمر".
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "محادثات أسطنبول لا تشكل تغطية لزيلينسكي بل هي هروب إلى الأمام من قبل القيادة الأوكرانية بضغط أمريكي".
ورأى معلوف، أن "الولايات المتحدة تحاول إيجاد ثغرة في الجدار من خلال الحل الدبلوماسي، الذي قد الحلول لإيقاف هذا الصراع"، لافتا إلى أن "القادة الأوروببين لم يقفوا طويلا عند مسألة الفساد في أوكرانيا، لأنهم لا يريدون إظهار القيادة الأوكرانية بمظهر الفاسد".
وأشار معلوف إلى أنه "كما يضحي الأوروبي بالجندي الأوكراني على الجبهة لتحقيق أمور معينة ضد روسيا، كذلك في الجانب السياسي وقع الأوروبي ضحية دفع الضرائب".
وأكد معلوف أن "الديناميكية القوية على الجبهة ستكون لها كلمة الفصل لإنهاء هذه الأزمة"، قائلا ان "المبادرات والمفاوضات باءت بالفشل ولم يبق إلا الميدان ليحدد مسار الصراع وهو في صالح روسيا".
ورأى أن "الغرب ليس مستعدا لإنهاء الصراع على الرغم من أنه يسير في طريق خاسر"، معتبرا أن "الموقف الأمريكي يتميز عن الموقف الأوروبي، لأن مفاعيل قمة "ألاسكا" رغم العراقيل، لا تزال سارية".
وحول تسمية كاسحة الجليد بـ"ستالينغراد"، قال معلوف ان "لهذه التسمية رمزية معينة، وهذا أمر مهم جدا"، لافتا إلى أن "السيطرة على طريق القطب الشمالي والمسار الشمالي هو بيد روسيا، لأن هذا الطريق بمثابة بديل عن قناة "السويس" والمعابر الأخرى"، كاشفا أن "المنطقة القطبية التي تشهد تنافسا حادا سيكون لروسيا الدور الاقوى فيها لضمان الملاحة في القطب الشمالي".
