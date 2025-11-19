https://sarabic.ae/20251119/باحث-في-الشأن-الروسي-حل-الأزمة-الأوكرانية-لن-يكون-ممكنا-إلا-عبر-المقاربة-الروسية-1107273375.html
باحث في الشأن الروسي: حل الأزمة الأوكرانية لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية
باحث في الشأن الروسي: حل الأزمة الأوكرانية لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، المحادثات المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة حول الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "جولة المباحثات في إسطنبول تأتي في... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T07:42+0000
2025-11-19T07:42+0000
2025-11-19T07:44+0000
روسيا
أخبار روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101220966_0:73:1281:793_1920x0_80_0_0_75807091a47ea942e0170dee763b6591.jpg
ورأى العملة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المباحثات لن تحدث أي خرق فعلي لكنها قد تشكل فرصة لإعادة إحياء قنوات التواصل الروسي – الأمريكي بعد حالة الجمود وسوء الفهم التي أدت إلى تأجيل قمة بودابست، حيث يدرك الأمريكيون أن الحل لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية".وأضاف العملة، أن "حالة الجمود بين موسكو والعواصم الغربية قد تدفع نحو احتمال مواجهة مفتوحة بين الناتو وروسيا نتيجة الاستفزازات الاستخباراتية الأوكرانية".أشار العملة إلى أن "تركيا استضافت كل محاولات التفاوض بين موسكو وكييف، فإذا كان هناك ميل غربي للذهاب نحو التفاوض، وفق المبادئ المتوافق عليها في كل من واشنطن وموسكو، فإن تركيا تبقى البوابة الطبيعية لذلك، وهي تشكل أيضا المدخل لإحياء صفقة تبادل الأسرى".وأضاف أن تركيا تلعب دور "الوسيط النزيه" بين روسيا وكييف، وتحافظ على مسافة واحدة من الطرفين، ما يجعلها "موقعا نموذجيا لاحتضان أي مسار تفاوضي جديد".مساعد الرئيس الروسي: نهاية الصراع في أوكرانيا باتت قريبة رغم الظلام والحرب النفسية المكثفة
https://sarabic.ae/20251119/إعلام-واشنطن-وموسكو-تعملان-على-خطة-جديدة-للتسوية-في-أوكرانيا-1107269362.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101220966_62:0:1217:866_1920x0_80_0_0_648ac81dea2592abb40d014654e76dc6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار أوكرانيا
باحث في الشأن الروسي: حل الأزمة الأوكرانية لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية
07:42 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 07:44 GMT 19.11.2025)
حصري
تناول الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، المحادثات المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة حول الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "جولة المباحثات في إسطنبول تأتي في سياق الضغط الدبلوماسي، والدعم الغربي لكييف، بهدف إعادة الزخم للملف الأوكراني دوليا".
ورأى العملة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المباحثات لن تحدث أي خرق فعلي لكنها قد تشكل فرصة لإعادة إحياء قنوات التواصل الروسي – الأمريكي بعد حالة الجمود وسوء الفهم التي أدت إلى تأجيل قمة بودابست، حيث يدرك الأمريكيون أن الحل لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية".
وتوقع الباحث في الشأن الروسي أن "يحمل ويتكوف رسائل صريحة إلى كييف، مفادها أن فضيحة الفساد التي تناولها الإعلام الغربي ستنعكس على مستقبل زيلينسكي السياسي وعلى نمط الدعم الأوروبي، خصوصا بعدما استنزف هذا الدعم الاتحاد الأوروبي من دون تحقيق أي نتائج أو إحراز مكاسب، ما يجعله غير قابل للاستمرار".
وأضاف العملة، أن "حالة الجمود بين موسكو والعواصم الغربية قد تدفع نحو احتمال مواجهة مفتوحة بين الناتو وروسيا نتيجة الاستفزازات الاستخباراتية الأوكرانية".
وأوضح الباحث، أن "عدم المشاركة الروسية هو تأكيد روسي على أن لا ضرورة لإعطاء أي صبغة رسمية لأي مباحثات دون قرار ضمني غربي بالذهاب جديا نحو حل الأزمة سلميا".
أشار العملة إلى أن "تركيا استضافت كل محاولات التفاوض بين موسكو وكييف، فإذا كان هناك ميل غربي للذهاب نحو التفاوض، وفق المبادئ المتوافق عليها في كل من واشنطن وموسكو، فإن تركيا تبقى البوابة الطبيعية لذلك، وهي تشكل أيضا المدخل لإحياء صفقة تبادل الأسرى".
وأضاف أن تركيا تلعب دور "الوسيط النزيه" بين روسيا وكييف، وتحافظ على مسافة واحدة من الطرفين، ما يجعلها "موقعا نموذجيا لاحتضان أي مسار تفاوضي جديد".