باحث في الشأن الروسي: حل الأزمة الأوكرانية لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية

تناول الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، المحادثات المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة حول الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "جولة المباحثات في إسطنبول تأتي في... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

ورأى العملة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المباحثات لن تحدث أي خرق فعلي لكنها قد تشكل فرصة لإعادة إحياء قنوات التواصل الروسي – الأمريكي بعد حالة الجمود وسوء الفهم التي أدت إلى تأجيل قمة بودابست، حيث يدرك الأمريكيون أن الحل لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية".وأضاف العملة، أن "حالة الجمود بين موسكو والعواصم الغربية قد تدفع نحو احتمال مواجهة مفتوحة بين الناتو وروسيا نتيجة الاستفزازات الاستخباراتية الأوكرانية".أشار العملة إلى أن "تركيا استضافت كل محاولات التفاوض بين موسكو وكييف، فإذا كان هناك ميل غربي للذهاب نحو التفاوض، وفق المبادئ المتوافق عليها في كل من واشنطن وموسكو، فإن تركيا تبقى البوابة الطبيعية لذلك، وهي تشكل أيضا المدخل لإحياء صفقة تبادل الأسرى".وأضاف أن تركيا تلعب دور "الوسيط النزيه" بين روسيا وكييف، وتحافظ على مسافة واحدة من الطرفين، ما يجعلها "موقعا نموذجيا لاحتضان أي مسار تفاوضي جديد".مساعد الرئيس الروسي: نهاية الصراع في أوكرانيا باتت قريبة رغم الظلام والحرب النفسية المكثفة

