باحث في الشأن الروسي: حل الأزمة الأوكرانية لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الروسي: حل الأزمة الأوكرانية لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية
باحث في الشأن الروسي: حل الأزمة الأوكرانية لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية
تناول الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، المحادثات المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة حول الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "جولة المباحثات في إسطنبول تأتي في...
ورأى العملة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المباحثات لن تحدث أي خرق فعلي لكنها قد تشكل فرصة لإعادة إحياء قنوات التواصل الروسي – الأمريكي بعد حالة الجمود وسوء الفهم التي أدت إلى تأجيل قمة بودابست، حيث يدرك الأمريكيون أن الحل لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية".وأضاف العملة، أن "حالة الجمود بين موسكو والعواصم الغربية قد تدفع نحو احتمال مواجهة مفتوحة بين الناتو وروسيا نتيجة الاستفزازات الاستخباراتية الأوكرانية".أشار العملة إلى أن "تركيا استضافت كل محاولات التفاوض بين موسكو وكييف، فإذا كان هناك ميل غربي للذهاب نحو التفاوض، وفق المبادئ المتوافق عليها في كل من واشنطن وموسكو، فإن تركيا تبقى البوابة الطبيعية لذلك، وهي تشكل أيضا المدخل لإحياء صفقة تبادل الأسرى".وأضاف أن تركيا تلعب دور "الوسيط النزيه" بين روسيا وكييف، وتحافظ على مسافة واحدة من الطرفين، ما يجعلها "موقعا نموذجيا لاحتضان أي مسار تفاوضي جديد".مساعد الرئيس الروسي: نهاية الصراع في أوكرانيا باتت قريبة رغم الظلام والحرب النفسية المكثفة
https://sarabic.ae/20251119/إعلام-واشنطن-وموسكو-تعملان-على-خطة-جديدة-للتسوية-في-أوكرانيا-1107269362.html
روسيا, أخبار روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار أوكرانيا

باحث في الشأن الروسي: حل الأزمة الأوكرانية لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية

07:42 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 07:44 GMT 19.11.2025)
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© Photo / Turkish Foreign Ministry
حصري
تناول الباحث في الشأن الروسي، موسى العملة، المحادثات المرتقبة في العاصمة التركية أنقرة حول الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "جولة المباحثات في إسطنبول تأتي في سياق الضغط الدبلوماسي، والدعم الغربي لكييف، بهدف إعادة الزخم للملف الأوكراني دوليا".
ورأى العملة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المباحثات لن تحدث أي خرق فعلي لكنها قد تشكل فرصة لإعادة إحياء قنوات التواصل الروسي – الأمريكي بعد حالة الجمود وسوء الفهم التي أدت إلى تأجيل قمة بودابست، حيث يدرك الأمريكيون أن الحل لن يكون ممكنا إلا عبر المقاربة الروسية".

وتوقع الباحث في الشأن الروسي أن "يحمل ويتكوف رسائل صريحة إلى كييف، مفادها أن فضيحة الفساد التي تناولها الإعلام الغربي ستنعكس على مستقبل زيلينسكي السياسي وعلى نمط الدعم الأوروبي، خصوصا بعدما استنزف هذا الدعم الاتحاد الأوروبي من دون تحقيق أي نتائج أو إحراز مكاسب، ما يجعله غير قابل للاستمرار".

الوفد الروسي في الرياض خلال المحادثات الروسية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
إعلام: واشنطن وموسكو تعملان على "خطة جديدة" للتسوية في أوكرانيا
07:01 GMT
وأضاف العملة، أن "حالة الجمود بين موسكو والعواصم الغربية قد تدفع نحو احتمال مواجهة مفتوحة بين الناتو وروسيا نتيجة الاستفزازات الاستخباراتية الأوكرانية".

وأوضح الباحث، أن "عدم المشاركة الروسية هو تأكيد روسي على أن لا ضرورة لإعطاء أي صبغة رسمية لأي مباحثات دون قرار ضمني غربي بالذهاب جديا نحو حل الأزمة سلميا".

أشار العملة إلى أن "تركيا استضافت كل محاولات التفاوض بين موسكو وكييف، فإذا كان هناك ميل غربي للذهاب نحو التفاوض، وفق المبادئ المتوافق عليها في كل من واشنطن وموسكو، فإن تركيا تبقى البوابة الطبيعية لذلك، وهي تشكل أيضا المدخل لإحياء صفقة تبادل الأسرى".
وأضاف أن تركيا تلعب دور "الوسيط النزيه" بين روسيا وكييف، وتحافظ على مسافة واحدة من الطرفين، ما يجعلها "موقعا نموذجيا لاحتضان أي مسار تفاوضي جديد".
مساعد الرئيس الروسي: نهاية الصراع في أوكرانيا باتت قريبة رغم الظلام والحرب النفسية المكثفة
