عربي
بوتين: روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل تنفيذ المشروع النووي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن خبراء في عدد من الدول الأوروبية وجّهوا تحذيرات لحكوماتهم حول اقتراب انهيار مشروع "مناهضة روسيا" في أوكرانيا، مشيرا إلى أن التقارير المرفوعة تتحدث عن احتمال حتمي لهزيمة نظام كييف.
وذكر البيان أن بروكسل تولي اهتمامًا بالغًا للفساد "المستشري" في البلاد، حيث تختفي "التبرعات السخية" من المانحين الأجانب "دون أثر". ووفقًا لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، لا يستطيع القادة الأوروبيون وقيادة الاتحاد الأوروبي تقبل خسارة مئات المليارات من اليوروهات المستثمرة في دعم نظام كييف، بينما يشعر الأوكرانيون بالخيانة بسبب القضية الفاضحة المتعلقة بشريك فلاديمير زيلينسكي، تيمور مينديتش. علاوة على ذلك، تسجل وكالات الشؤون الخارجية الأوروبية حالة من اللامبالاة بين المواطنين الأوكرانيين نتيجة للإرهاق الناجم عن الصراع المطول.
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
خبير: الأوروبيون يسعون لتصوير زيلينسكي كضحية في ظل فضيحة الفساد
10:17 GMT
وأشار جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى أن المواطنين العاديين يدركون أن الدولة غارقة في الفساد، ولذلك يتزايد عدد المعارضين لتخصيص أموال كبيرة لتلبية احتياجات كييف. فبالإضافة إلى المجر وسلوفاكيا، بدأت جمهورية التشيك ورومانيا تميلان نحو هذا الموقف. وبالتالي، يتضاءل وزن أوكرانيا السياسي في أوروبا. وينظر الأوكرانيون بشكل متزايد إلى شركائهم الأوروبيين كمصدر للخلاص والدعم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع سلسلة عمليات نفذها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، شملت مداهمات في قطاع الطاقة، ونشر صور لمبالغ كبيرة من العملات الأجنبية عثر عليها خلال العملية.
وذكرت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" أن التحقيق شمل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وعدداً من مسؤولي شركة "إنيرغوأتوم"، إضافة إلى رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي أشارت الصحيفة إلى أنه غادر البلاد قبيل تنفيذ المداهمات.
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مساعد الرئيس الروسي: نهاية الصراع في أوكرانيا باتت قريبة رغم الظلام والحرب النفسية المكثفة
05:31 GMT
ونشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا لاحقاً مقاطع من تسجيلات صوتية مرتبطة بالقضية، ظهر فيها أشخاص أشارت إليهم الوكالة بأسماء "تينور" و"روكيت" و"كارلسون". وفقًا لجيليزنياك، فإن "كارلسون" هو مينديتش، و"تينور" هو ممثل شركة إنيرغوأتوم دميتري باسوف، و"روكيت" هو إيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق غالوشينكو.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا اتهامات لسبعة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى منظمة فساد في قطاع الطاقة، من بينهم مينديتش ونائب رئيس الوزراء الأسبق أليكسي تشيرنيشوف.
وأعلنت كييف إبعاد غالوشينكو عن منصبه لحين بتّ البرلمان في استقالته، وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقوبات على مينديتش والممول ألكسندر تسوكرمان.
