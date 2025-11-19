https://sarabic.ae/20251119/الاستخبارات-الروسية-تقارير-أوروبية-تحذر-من-تدهور-وشيك-لمشروع-مناهضة-روسيا-في-أوكرانيا--1107278398.html

الاستخبارات الروسية: تقارير أوروبية تحذر من تدهور وشيك لمشروع "مناهضة روسيا" في أوكرانيا

الاستخبارات الروسية: تقارير أوروبية تحذر من تدهور وشيك لمشروع "مناهضة روسيا" في أوكرانيا

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن خبراء في عدد من الدول الأوروبية وجّهوا تحذيرات لحكوماتهم حول اقتراب انهيار مشروع "مناهضة روسيا" في أوكرانيا، مشيرا إلى... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكر البيان أن بروكسل تولي اهتمامًا بالغًا للفساد "المستشري" في البلاد، حيث تختفي "التبرعات السخية" من المانحين الأجانب "دون أثر". ووفقًا لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، لا يستطيع القادة الأوروبيون وقيادة الاتحاد الأوروبي تقبل خسارة مئات المليارات من اليوروهات المستثمرة في دعم نظام كييف، بينما يشعر الأوكرانيون بالخيانة بسبب القضية الفاضحة المتعلقة بشريك فلاديمير زيلينسكي، تيمور مينديتش. علاوة على ذلك، تسجل وكالات الشؤون الخارجية الأوروبية حالة من اللامبالاة بين المواطنين الأوكرانيين نتيجة للإرهاق الناجم عن الصراع المطول.وأشار جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى أن المواطنين العاديين يدركون أن الدولة غارقة في الفساد، ولذلك يتزايد عدد المعارضين لتخصيص أموال كبيرة لتلبية احتياجات كييف. فبالإضافة إلى المجر وسلوفاكيا، بدأت جمهورية التشيك ورومانيا تميلان نحو هذا الموقف. وبالتالي، يتضاءل وزن أوكرانيا السياسي في أوروبا. وينظر الأوكرانيون بشكل متزايد إلى شركائهم الأوروبيين كمصدر للخلاص والدعم.وذكرت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" أن التحقيق شمل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وعدداً من مسؤولي شركة "إنيرغوأتوم"، إضافة إلى رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي أشارت الصحيفة إلى أنه غادر البلاد قبيل تنفيذ المداهمات.ونشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا لاحقاً مقاطع من تسجيلات صوتية مرتبطة بالقضية، ظهر فيها أشخاص أشارت إليهم الوكالة بأسماء "تينور" و"روكيت" و"كارلسون". وفقًا لجيليزنياك، فإن "كارلسون" هو مينديتش، و"تينور" هو ممثل شركة إنيرغوأتوم دميتري باسوف، و"روكيت" هو إيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق غالوشينكو.وأعلنت كييف إبعاد غالوشينكو عن منصبه لحين بتّ البرلمان في استقالته، وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقوبات على مينديتش والممول ألكسندر تسوكرمان.

