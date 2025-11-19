https://sarabic.ae/20251119/خبير-الأوروبيون-يسعون-لتصوير-زيلينسكي-كضحية-في-ظل-فضيحة-الفساد-1107278102.html

خبير: الأوروبيون يسعون لتصوير زيلينسكي كضحية في ظل فضيحة الفساد

خبير: الأوروبيون يسعون لتصوير زيلينسكي كضحية في ظل فضيحة الفساد

سبوتنيك عربي

صرح المحلل السياسي الروسي والمستشار الرئاسي السابق، سيرغي ستانكيفيتش، لوكالة "سبوتنيك" عن سبب قيام الدول الأوروبية بمحاولة إظهار فلاديمير زيلينسكي كضحية سياسية... 19.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-19T10:17+0000

2025-11-19T10:17+0000

2025-11-19T10:17+0000

روسيا

اخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2478b18f250dea43035bb13bf5c2b44f.jpg

وقال ستانكيفيتش: "لا شك أن هناك مخطط فساد قائم في أوكرانيا، ومتجذر في أعلى هرم النظام السياسي. حتى الآن لم يكشف سوى جزء واحد من هذا المخطط، يتعلق بقطاع الطاقة، ويبدو الآن أن التحقيق يطال جزءا أكبر من قضية الفساد هذه، التي شملت وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، وكل ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، واستنادا إلى تقدم التحقيق، لا شك في أن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، قد تورط بالفعل، وبعد ذلك، بالطبع سيتعين طرح مسألة مسؤولية زيلينسكي الشخصية".ونوه ستانكيفيتش: "هذا هو منطق التحقيق؛ إنه أمر لا شك فيه، مع أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين توضيحه وتسجيله في المحاكم. وعلى وجه الخصوص، من المرجح إطلاق سراح محققي هذا المكتب، وهو مكتب مكافحة الفساد المستقل، المحتجزين حاليا لدى جهاز الأمن. وسيتم تحديد من أصدر الأمر باعتقالهم. وعرقلة التحقيق. هذه قصة أخرى. ماذا يمكن أن يقال؟ ماذا عن آفاق هذه القضية؟ لا شك أن زيلينسكي لن يتمكن من قيادة البلاد. حتى لو بقي رسميا في منصبه، فإن هذا المستوى من التنازل يمنعه من أن يكون قائدا فعالا، ناهيك عن كونه قائدا أعلى للقوات المسلحة".وتحدث ستانكيفيتش عن سعي وسائل الإعلام الغربية جاهدة لتصوير زيلينسكي كضحية سياسية في هذه الفضيحة، موضحا: "إنهم يدركون، بالطبع، أنهم سيواجهون على الأقل شكاوى سياسية بشأن هذا الأمر، ولذلك يحاولون حماية أنفسهم في الوقت الحالي. من الواضح أن زيلينسكي لا يمكنه البقاء على الحياد تماما. سيحدد التحقيق المدى الكامل لتورطه. وهذا بالطبع يثير القلق. لكن هذا الخط الدفاعي الأخير، أن الجميع، بمن فيهم الدائرة المقربة من زيلينسكي، سرقوا كل شيء، بينما بقي هو وحده في الظلام وغير متورط - حسنًا، هذه مجرد ذريعة، لكنه سيصمد لفترة من الوقت، نعم، سيصمد".وفي وقت سابق، أفاد عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو أن مكتب مكافحة الفساد الوطني وجه إلى تيمور مينديتش شريك زيلينسكي، خمس تهم، بما في ذلك غسل الأموال.وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني: "أثبت التحقيق التمهيدي أنه في موعد لا يتجاوز يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، استغل تيمور مينديتش، الوضع الذي نشأ في أوكرانيا خلال الأحكام العرفية، وعلاقاته الودية مع... فلاديمير زيلينسكي، وارتباطاته بمسؤولين حكوميين كبار حاليين وسابقين ووكالات إنفاذ القانون، متمتعًا بنفوذ كبير داخل الدولة، وقرر إثراء نفسه بشكل غير قانوني من خلال تنظيم ارتكاب جرائم في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأوكراني لتلبية احتياجاته الخاصة".اسم زيلينسكي يطفو على سطح فضيحة الفساد الكبرى في قطاع الطاقة الأوكرانيإعلام: إلغاء محادثات ويتكوف ومدير مكتب زيلينسكي في تركيا

https://sarabic.ae/20251115/نائب-في-البرلمان-الأوكراني-يدعو-زيلينسكي-للاستقالة-1107127158.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, اخبار روسيا