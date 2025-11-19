عربي
بوتين: روسيا ستقدم المساعدة لمصر في جميع مراحل تنفيذ المشروع النووي
أمساليوم
بث مباشر
خبير: الأوروبيون يسعون لتصوير زيلينسكي كضحية في ظل فضيحة الفساد
خبير: الأوروبيون يسعون لتصوير زيلينسكي كضحية في ظل فضيحة الفساد
صرح المحلل السياسي الروسي والمستشار الرئاسي السابق، سيرغي ستانكيفيتش، لوكالة "سبوتنيك" عن سبب قيام الدول الأوروبية بمحاولة إظهار فلاديمير زيلينسكي كضحية سياسية... 19.11.2025
خبير: الأوروبيون يسعون لتصوير زيلينسكي كضحية في ظل فضيحة الفساد

صرح المحلل السياسي الروسي والمستشار الرئاسي السابق، سيرغي ستانكيفيتش، لوكالة "سبوتنيك" عن سبب قيام الدول الأوروبية بمحاولة إظهار فلاديمير زيلينسكي كضحية سياسية في ظل قضايا الفساد التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
وقال ستانكيفيتش: "لا شك أن هناك مخطط فساد قائم في أوكرانيا، ومتجذر في أعلى هرم النظام السياسي. حتى الآن لم يكشف سوى جزء واحد من هذا المخطط، يتعلق بقطاع الطاقة، ويبدو الآن أن التحقيق يطال جزءا أكبر من قضية الفساد هذه، التي شملت وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، وكل ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، واستنادا إلى تقدم التحقيق، لا شك في أن رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، قد تورط بالفعل، وبعد ذلك، بالطبع سيتعين طرح مسألة مسؤولية زيلينسكي الشخصية".
ونوه ستانكيفيتش: "هذا هو منطق التحقيق؛ إنه أمر لا شك فيه، مع أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين توضيحه وتسجيله في المحاكم. وعلى وجه الخصوص، من المرجح إطلاق سراح محققي هذا المكتب، وهو مكتب مكافحة الفساد المستقل، المحتجزين حاليا لدى جهاز الأمن. وسيتم تحديد من أصدر الأمر باعتقالهم. وعرقلة التحقيق. هذه قصة أخرى. ماذا يمكن أن يقال؟ ماذا عن آفاق هذه القضية؟ لا شك أن زيلينسكي لن يتمكن من قيادة البلاد. حتى لو بقي رسميا في منصبه، فإن هذا المستوى من التنازل يمنعه من أن يكون قائدا فعالا، ناهيك عن كونه قائدا أعلى للقوات المسلحة".

وأشار ستانكيفيتش إلى أن "حلفاء كييف الأمريكيين، اتخذوا قرارهم بوضوح تام باستبدال زيلينسكي، سيدعمون هذا القرار. لا يزال موقف أوروبا، التي تتحمل الآن العبء الأكبر في تمويل العمليات اليومية لنظام كييف، وكذلك العمليات العسكرية لكييف، موضع شك. إن منح أي أموال من دافعي الضرائب الأوروبيين لمثل هذا النظام، الذي لم يكشفه التحقيق بالكامل بعد ولكنه يبدو فاسدا بالفعل، يعني، بالطبع، المحاسبة بموجب القانون الأوروبي المحلي، إما أنك لم تكن تعلم لمن تعطي هذه الأموال الضخمة، وفي هذه الحالة أنت غير كفوء. أو أنك كنت على علم وقدمت هذه الأموال لنظام فاسد، وفي هذه الحالة، أنت شريك في مخطط إجرامي، وهذا وضع صعب. سيواجه جميع السياسيين الأوروبيين، وهم يفكرون الآن في تقديم المزيد من المساعدة لكييف".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
نائب في البرلمان الأوكراني يدعو زيلينسكي للاستقالة
15 نوفمبر, 05:15 GMT

وأضاف ستانكيفيتش عن الخيار الذي سيتخذه السياسيون الأوروبيون، قائلا: "لقد أعلن بعضهم بالفعل عن اختيارهم، على سبيل المثال، المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. قد يتردد آخرون لفترة، لكن على الأرجح سيمتنعون. سيمتنعون عن مواصلة تقديم المساعدة المالية، كحد أدنى. قد يدلون ببعض التصريحات حول الدعم السياسي والمعنوي، وما إلى ذلك، مواصلين بذلك نهجهم السياسي السابق. لكنهم سيمتنعون عن تقديم دعم مادي حقيقي، حتى لا يحاسبوا داخل بلدانهم بموجب قوانينهم وأمام ناخبيهم".

وتحدث ستانكيفيتش عن سعي وسائل الإعلام الغربية جاهدة لتصوير زيلينسكي كضحية سياسية في هذه الفضيحة، موضحا: "إنهم يدركون، بالطبع، أنهم سيواجهون على الأقل شكاوى سياسية بشأن هذا الأمر، ولذلك يحاولون حماية أنفسهم في الوقت الحالي. من الواضح أن زيلينسكي لا يمكنه البقاء على الحياد تماما. سيحدد التحقيق المدى الكامل لتورطه. وهذا بالطبع يثير القلق. لكن هذا الخط الدفاعي الأخير، أن الجميع، بمن فيهم الدائرة المقربة من زيلينسكي، سرقوا كل شيء، بينما بقي هو وحده في الظلام وغير متورط - حسنًا، هذه مجرد ذريعة، لكنه سيصمد لفترة من الوقت، نعم، سيصمد".
وفي وقت سابق، أفاد عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو أن مكتب مكافحة الفساد الوطني وجه إلى تيمور مينديتش شريك زيلينسكي، خمس تهم، بما في ذلك غسل الأموال.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني: "أثبت التحقيق التمهيدي أنه في موعد لا يتجاوز يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025، استغل تيمور مينديتش، الوضع الذي نشأ في أوكرانيا خلال الأحكام العرفية، وعلاقاته الودية مع... فلاديمير زيلينسكي، وارتباطاته بمسؤولين حكوميين كبار حاليين وسابقين ووكالات إنفاذ القانون، متمتعًا بنفوذ كبير داخل الدولة، وقرر إثراء نفسه بشكل غير قانوني من خلال تنظيم ارتكاب جرائم في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأوكراني لتلبية احتياجاته الخاصة".
اسم زيلينسكي يطفو على سطح فضيحة الفساد الكبرى في قطاع الطاقة الأوكراني
إعلام: إلغاء محادثات ويتكوف ومدير مكتب زيلينسكي في تركيا
