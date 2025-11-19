https://sarabic.ae/20251119/الجيش-الروسي-يستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-والطاقة-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1107277149.html
الجيش الروسي يستهدف بصواريخ "كينجال" المجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة الأوكراني- وزارة الدفاع
2025
09:22 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 09:24 GMT 19.11.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية نفذت ضربات عالية الدقة باستخدام صواريخ "كينجال"، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة (الماضية)، هجومًا باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت المجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة الأوكرانية التي توفرعملياتها وتدعمها، والبنية تحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات للمركبات الجوية دون طيار بعيدة المدى في المناطق الغربية من أوكرانيا".
وأشارت إلى أن "أهداف الهجوم تحققت، حيث أُصيبت جميع الأهداف المحددة".