عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251119/الجيش-الروسي-يستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-والطاقة-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1107277149.html
الجيش الروسي يستهدف بصواريخ "كينجال" المجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة الأوكراني- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يستهدف بصواريخ "كينجال" المجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة الأوكراني- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية نفذت ضربات عالية الدقة باستخدام صواريخ "كينجال"، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومنشآت... 19.11.2025
2025-11-19T09:22+0000
2025-11-19T09:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103127/81/1031278133_0:0:1155:649_1920x0_80_0_0_79faae5bac36e46f39ec8e7c42cc01d8.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة (الماضية)، هجومًا باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت المجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة الأوكرانية التي توفرعملياتها وتدعمها، والبنية تحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات للمركبات الجوية دون طيار بعيدة المدى في المناطق الغربية من أوكرانيا".وأشارت إلى أن "أهداف الهجوم تحققت، حيث أُصيبت جميع الأهداف المحددة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103127/81/1031278133_143:0:1008:649_1920x0_80_0_0_7a16776b85db88ceaca7ba56aff3cf05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يستهدف بصواريخ "كينجال" المجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة الأوكراني- وزارة الدفاع

09:22 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 09:24 GMT 19.11.2025)
إطلاق صاروخ "كينجال"
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية نفذت ضربات عالية الدقة باستخدام صواريخ "كينجال"، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية الليلة (الماضية)، هجومًا باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، بما في ذلك صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت المجمع الصناعي العسكري ومرافق الطاقة الأوكرانية التي توفرعملياتها وتدعمها، والبنية تحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات للمركبات الجوية دون طيار بعيدة المدى في المناطق الغربية من أوكرانيا".
وأشارت إلى أن "أهداف الهجوم تحققت، حيث أُصيبت جميع الأهداف المحددة".
