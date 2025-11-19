https://sarabic.ae/20251119/صاروخ-إسكندر-يدمر-منصات-صواريخ-أوكرانية-حاولت-استهداف-العمق-الروسي---وزارة-الدفاع-1107267564.html

صاروخ "إسكندر" يدمر منصات صواريخ أوكرانية حاولت ضرب أهداف مدنية في العمق الروسي - وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نفذت ضربة بصاروخ "إسكندر" أسفرت عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) مع الذخيرة...

وجاء في بيان للوزارة: "قام الطاقم القتالي لصواريخ 'إسكندر-إم' بتوجيه ضربة صاروخية على موقع للقوات الأوكرانية، أسفرت عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) مع الذخيرة المرافقة، بالإضافة إلى القضاء على أفراد الطواقم القتالية".وأوضحت الوزارة أن النظام في كييف حاول في الساعة 14:31 بتوقيت موسكو توجيه ضربات ضد أهداف مدنية داخل روسيا باستخدام أربع صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، التي تم إسقاطها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400 و"بانتسير".وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نمكّنت من الكشف بسرعة عن منصات إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) في منطقة فولوسكايا، على بُعد 50 كيلومتراً من تشوغويف في مقاطعة خاركيف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

