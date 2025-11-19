صاروخ "إسكندر" يدمر منصات صواريخ أوكرانية حاولت ضرب أهداف مدنية في العمق الروسي - وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251119/صاروخ-إسكندر-يدمر-منصات-صواريخ-أوكرانية-حاولت-استهداف-العمق-الروسي---وزارة-الدفاع-1107267564.html
صاروخ "إسكندر" يدمر منصات صواريخ أوكرانية حاولت ضرب أهداف مدنية في العمق الروسي - وزارة الدفاع
صاروخ "إسكندر" يدمر منصات صواريخ أوكرانية حاولت ضرب أهداف مدنية في العمق الروسي - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نفذت ضربة بصاروخ "إسكندر" أسفرت عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) مع الذخيرة... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T05:35+0000
2025-11-19T05:54+0000
إسكندر
صاروخ إسكندر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/08/1060962373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88d6abe4bdbc131f484b8f379e7bf62a.jpg
وجاء في بيان للوزارة: "قام الطاقم القتالي لصواريخ 'إسكندر-إم' بتوجيه ضربة صاروخية على موقع للقوات الأوكرانية، أسفرت عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) مع الذخيرة المرافقة، بالإضافة إلى القضاء على أفراد الطواقم القتالية".وأوضحت الوزارة أن النظام في كييف حاول في الساعة 14:31 بتوقيت موسكو توجيه ضربات ضد أهداف مدنية داخل روسيا باستخدام أربع صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، التي تم إسقاطها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400 و"بانتسير".وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نمكّنت من الكشف بسرعة عن منصات إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) في منطقة فولوسكايا، على بُعد 50 كيلومتراً من تشوغويف في مقاطعة خاركيف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/08/1060962373_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_c0eb754ab313c04c35573e2dbcd43c3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسكندر, صاروخ إسكندر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم
إسكندر, صاروخ إسكندر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم

صاروخ "إسكندر" يدمر منصات صواريخ أوكرانية حاولت ضرب أهداف مدنية في العمق الروسي - وزارة الدفاع

05:35 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 05:54 GMT 19.11.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ إسكندر
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نفذت ضربة بصاروخ "إسكندر" أسفرت عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) مع الذخيرة المرافقة، بالإضافة إلى القضاء على ما يصل إلى 10 من أفراد الطواقم القتالية، كانوا يحاولون توجيه صواريخ "أتاكمز" نحو مدينة فورونيج.
وجاء في بيان للوزارة: "قام الطاقم القتالي لصواريخ 'إسكندر-إم' بتوجيه ضربة صاروخية على موقع للقوات الأوكرانية، أسفرت عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) مع الذخيرة المرافقة، بالإضافة إلى القضاء على أفراد الطواقم القتالية".
وأوضحت الوزارة أن النظام في كييف حاول في الساعة 14:31 بتوقيت موسكو توجيه ضربات ضد أهداف مدنية داخل روسيا باستخدام أربع صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، التي تم إسقاطها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400 و"بانتسير".
وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نمكّنت من الكشف بسرعة عن منصات إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) في منطقة فولوسكايا، على بُعد 50 كيلومتراً من تشوغويف في مقاطعة خاركيف.
وسقطت شظايا الصواريخ المُسقطة على مركز فورونيج الإقليمي لرعاية المسنين ودار للأيتام، بالإضافة إلى عقار خاص، فيما لم تُسجّل أي ضحايا أو إصابات بين المدنيين، بحسب ما أضافته وزارة الدفاع.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала