https://sarabic.ae/20251119/صاروخ-إسكندر-يدمر-منصات-صواريخ-أوكرانية-حاولت-استهداف-العمق-الروسي---وزارة-الدفاع-1107267564.html
صاروخ "إسكندر" يدمر منصات صواريخ أوكرانية حاولت ضرب أهداف مدنية في العمق الروسي - وزارة الدفاع
صاروخ "إسكندر" يدمر منصات صواريخ أوكرانية حاولت ضرب أهداف مدنية في العمق الروسي - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نفذت ضربة بصاروخ "إسكندر" أسفرت عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) مع الذخيرة... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T05:35+0000
2025-11-19T05:35+0000
2025-11-19T05:54+0000
إسكندر
صاروخ إسكندر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/08/1060962373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88d6abe4bdbc131f484b8f379e7bf62a.jpg
وجاء في بيان للوزارة: "قام الطاقم القتالي لصواريخ 'إسكندر-إم' بتوجيه ضربة صاروخية على موقع للقوات الأوكرانية، أسفرت عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) مع الذخيرة المرافقة، بالإضافة إلى القضاء على أفراد الطواقم القتالية".وأوضحت الوزارة أن النظام في كييف حاول في الساعة 14:31 بتوقيت موسكو توجيه ضربات ضد أهداف مدنية داخل روسيا باستخدام أربع صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، التي تم إسقاطها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400 و"بانتسير".وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نمكّنت من الكشف بسرعة عن منصات إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) في منطقة فولوسكايا، على بُعد 50 كيلومتراً من تشوغويف في مقاطعة خاركيف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/08/1060962373_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_c0eb754ab313c04c35573e2dbcd43c3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسكندر, صاروخ إسكندر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم
إسكندر, صاروخ إسكندر, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم
صاروخ "إسكندر" يدمر منصات صواريخ أوكرانية حاولت ضرب أهداف مدنية في العمق الروسي - وزارة الدفاع
05:35 GMT 19.11.2025 (تم التحديث: 05:54 GMT 19.11.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نفذت ضربة بصاروخ "إسكندر" أسفرت عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) مع الذخيرة المرافقة، بالإضافة إلى القضاء على ما يصل إلى 10 من أفراد الطواقم القتالية، كانوا يحاولون توجيه صواريخ "أتاكمز" نحو مدينة فورونيج.
وجاء في بيان للوزارة: "قام الطاقم القتالي لصواريخ 'إسكندر-إم' بتوجيه ضربة صاروخية على موقع للقوات الأوكرانية، أسفرت عن تدمير منصتي إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) مع الذخيرة المرافقة، بالإضافة إلى القضاء على أفراد الطواقم القتالية".
وأوضحت الوزارة أن النظام في كييف حاول في الساعة 14:31 بتوقيت موسكو توجيه ضربات ضد أهداف مدنية داخل روسيا باستخدام أربع صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع، التي تم إسقاطها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400 و"بانتسير".
وأشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي نمكّنت من الكشف بسرعة عن منصات إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) في منطقة فولوسكايا، على بُعد 50 كيلومتراً من تشوغويف في مقاطعة خاركيف.
وسقطت شظايا الصواريخ المُسقطة على مركز فورونيج الإقليمي لرعاية المسنين ودار للأيتام، بالإضافة إلى عقار خاص، فيما لم تُسجّل أي ضحايا أو إصابات بين المدنيين، بحسب ما أضافته وزارة الدفاع.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وفي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.