إعلام: إلغاء محادثات ويتكوف ومدير مكتب زيلينسكي في تركيا

إعلام: إلغاء محادثات ويتكوف ومدير مكتب زيلينسكي في تركيا

أفاد مراسل صحيفة بريطانية، بأنه تم إلغاء محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، مع رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي أندريه... 19.11.2025

وكتب مراسل مجلة "الإيكونوميست" أوليفر كارول على منصة "إكس": "على حد علمي، تم إلغاء محادثات الغد بين ويتكوف ويرماك في تركيا. قيل لي إن ويتكوف ربما لم يكن يدرك تماما حجم الفضيحة عندما اتفق على الاجتماع". في إشارة إلى فضيحة الفساد الكبرى في الحكومة الأوكرانية.ويشار إلى أن رئيس إدارة الاتصالات في رئاسة تركيا برهان الدين دوران كان قد صرح سابقا أن عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستدخل في جدول أعمال المناقشات خلال زيارة زيلينسكي المقررة إلى تركيا يوم الأربعاء.وفيما يتعلق بزيارته المرتقبة إلى تركيا، أعرب فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في تكثيف المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا، واستئناف تبادل الأسرى (مع روسيا).تعتزم تركيا استئناف عملية التفاوض بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، لكن لا توجد حتى الآن تفاصيل محددة، كما أفاد مصدر دبلوماسي تركي سابقا لوكالة "سبوتنيك".من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي صيغة، بينما لم تتلق موسكو بعد ردا من كييف على اقتراح إنشاء ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيلينسكي هو الذي رفض دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقدوم إلى موسكو للمفاوضات.الكرملين: لن يكون هناك ممثلون لروسيا في المحادثات التي ستعقد في إسطنبولإعلام: مبعوث ترامب يتوجه إلى تركيا للقاء زيلينسكي

