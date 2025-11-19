إعلام: إلغاء محادثات ويتكوف ومدير مكتب زيلينسكي في تركيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251119/إعلام-إلغاء-محادثات-ويتكوف-ومدير-مكتب-زيلينسكي-في-تركيا-1107266910.html
إعلام: إلغاء محادثات ويتكوف ومدير مكتب زيلينسكي في تركيا
إعلام: إلغاء محادثات ويتكوف ومدير مكتب زيلينسكي في تركيا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل صحيفة بريطانية، بأنه تم إلغاء محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، مع رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي أندريه... 19.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-19T04:33+0000
2025-11-19T04:33+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_0:0:1088:613_1920x0_80_0_0_bdcdacee5407837431186619d3540dff.jpg
وكتب مراسل مجلة "الإيكونوميست" أوليفر كارول على منصة "إكس": "على حد علمي، تم إلغاء محادثات الغد بين ويتكوف ويرماك في تركيا. قيل لي إن ويتكوف ربما لم يكن يدرك تماما حجم الفضيحة عندما اتفق على الاجتماع". في إشارة إلى فضيحة الفساد الكبرى في الحكومة الأوكرانية.ويشار إلى أن رئيس إدارة الاتصالات في رئاسة تركيا برهان الدين دوران كان قد صرح سابقا أن عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستدخل في جدول أعمال المناقشات خلال زيارة زيلينسكي المقررة إلى تركيا يوم الأربعاء.وفيما يتعلق بزيارته المرتقبة إلى تركيا، أعرب فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في تكثيف المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا، واستئناف تبادل الأسرى (مع روسيا).تعتزم تركيا استئناف عملية التفاوض بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، لكن لا توجد حتى الآن تفاصيل محددة، كما أفاد مصدر دبلوماسي تركي سابقا لوكالة "سبوتنيك".من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي صيغة، بينما لم تتلق موسكو بعد ردا من كييف على اقتراح إنشاء ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيلينسكي هو الذي رفض دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقدوم إلى موسكو للمفاوضات.الكرملين: لن يكون هناك ممثلون لروسيا في المحادثات التي ستعقد في إسطنبولإعلام: مبعوث ترامب يتوجه إلى تركيا للقاء زيلينسكي
https://sarabic.ae/20251106/ويتكوف-ترامب-مهتم-بالوضع-المحيط-بالتسوية-الأوكرانية-1106819582.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1098014701_53:0:1020:725_1920x0_80_0_0_935d09275d84fc2d36a013c504cd53ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: إلغاء محادثات ويتكوف ومدير مكتب زيلينسكي في تركيا

04:33 GMT 19.11.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أفاد مراسل صحيفة بريطانية، بأنه تم إلغاء محادثات المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، مع رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي أندريه يرماك في تركيا.
وكتب مراسل مجلة "الإيكونوميست" أوليفر كارول على منصة "إكس": "على حد علمي، تم إلغاء محادثات الغد بين ويتكوف ويرماك في تركيا. قيل لي إن ويتكوف ربما لم يكن يدرك تماما حجم الفضيحة عندما اتفق على الاجتماع". في إشارة إلى فضيحة الفساد الكبرى في الحكومة الأوكرانية.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "رويترز" أن ويتكوف يخطط لزيارة تركيا يوم الأربعاء والمشاركة في محادثات مع فلاديمير زيلينسكي.

ويشار إلى أن رئيس إدارة الاتصالات في رئاسة تركيا برهان الدين دوران كان قد صرح سابقا أن عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستدخل في جدول أعمال المناقشات خلال زيارة زيلينسكي المقررة إلى تركيا يوم الأربعاء.
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ويتكوف: ترامب مهتم بالوضع المحيط بالتسوية الأوكرانية
6 نوفمبر, 20:34 GMT
وفيما يتعلق بزيارته المرتقبة إلى تركيا، أعرب فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في تكثيف المفاوضات بشأن تسوية في أوكرانيا، واستئناف تبادل الأسرى (مع روسيا).

وصرح زيلينسكي بأنه ينوي زيارة تركيا يوم الأربعاء، حيث من المقرر عقد اجتماعات.

تعتزم تركيا استئناف عملية التفاوض بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، لكن لا توجد حتى الآن تفاصيل محددة، كما أفاد مصدر دبلوماسي تركي سابقا لوكالة "سبوتنيك".

أجرت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول. وكانت نتيجتها تبادل الأسرى. بالإضافة إلى ذلك، سلمت روسيا جثث الجنود الأوكرانيين القتلى لنظام كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات لتسوية النزاع.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي صيغة، بينما لم تتلق موسكو بعد ردا من كييف على اقتراح إنشاء ثلاث مجموعات عمل للنظر بشكل أكثر تحديدا في القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية، الذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيلينسكي هو الذي رفض دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقدوم إلى موسكو للمفاوضات.
الكرملين: لن يكون هناك ممثلون لروسيا في المحادثات التي ستعقد في إسطنبول
إعلام: مبعوث ترامب يتوجه إلى تركيا للقاء زيلينسكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала