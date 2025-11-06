https://sarabic.ae/20251106/ويتكوف-ترامب-مهتم-بالوضع-المحيط-بالتسوية-الأوكرانية-1106819582.html
صرح المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهتم باستمرار بالوضع المحيط بالتسوية الأوكرانية.
وقال ويتكوف في فعالية بمنتدى الأعمال الأمريكي: "أتذكر أنني وجاريد (كوشنر المبعوث الأميركي) اتصلنا بالرئيس وأخبرناه أن لدينا اتفاقا بشأن غزة. فقال: هذا رائع. كيف تسير الأمور مع روسيا؟ فهو دائما مهتم بالوضع المحيط بالتسوية الأوكرانية". وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، بأنهما رجلان قويان وذكيان ولا ينبغي العبث معهما.وقال ترامب: "كلاهما صارمان، وكلاهما ذكيان... وكلاهما قائدان قويان للغاية. لا يمكنك اللعب مع هؤلاء الأشخاص".وأوضح أنه يؤيد مثل هذه الرغبة، وأشار إلى أن "هذا أمر عظيم".وكما أوضح ترامب، أنه ليس هناك الكثير من الاتصالات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة، "بسبب الغباء"، على حد قوله.
صرح المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهتم باستمرار بالوضع المحيط بالتسوية الأوكرانية.
وقال ويتكوف في فعالية بمنتدى الأعمال الأمريكي: "أتذكر أنني وجاريد (كوشنر المبعوث الأميركي) اتصلنا بالرئيس وأخبرناه أن لدينا اتفاقا بشأن غزة. فقال: هذا رائع. كيف تسير الأمور مع روسيا؟ فهو دائما مهتم بالوضع المحيط بالتسوية الأوكرانية".
وأضاف أن "ترامب يريد إصلاح كل شيء.. لا يمكننا إصلاح كل شيء، لكننا سنحاول".
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، بأنهما رجلان قويان وذكيان ولا ينبغي العبث معهما.
وقال ترامب: "كلاهما صارمان، وكلاهما ذكيان... وكلاهما قائدان قويان للغاية. لا يمكنك اللعب مع هؤلاء الأشخاص".
وتابع ترامب: "أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد أن يأتي ويتاجر معنا، ويحقق الكثير من المال للروس".
وأوضح أنه يؤيد مثل هذه الرغبة، وأشار إلى أن "هذا أمر عظيم".
وكما أوضح ترامب، أنه ليس هناك الكثير من الاتصالات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة، "بسبب الغباء"، على حد قوله.